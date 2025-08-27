Auto

Automobilky se bouří proti Evropské unii: "Zákaz spalovacích motorů není reálný"

Před několika lety se automobilový svět předháněl v tom, kdo dříve ukončí výrobu spalovacích motorů. Někdo mluvil o roce 2030, jiný 2028 a někdo dokonce 2026. Zraky všech ale padly k roku 2035, na nějž Evropská komise nasadila cíl vyrábět jen auta s nulovými emisemi CO2. Jenže svět se změnil a automobilky najednou píšou evropským špičkám, že rok 2035 už není reálný.
Že to s prodejem čistě elektrických aut nebude tak horké, začaly jednotlivé automobilky naznačovat už před nějakým časem. Třeba Škoda už loni řekla, že prodlouží život malým autům Fabia, Scala a Kamiq minimálně do roku 2030 a současná Octavia by měla vydržet i po roce 2030. Čerstvě Opel teď přišel s tím, že původní cíl přestat vyrábět auta se spalovacími motory do roku 2028 je nereálný a podrží si je tak déle.

"Spalovací motor není nepřítel." Fabia, Scala a Kamiq mohou přežít jako hybridy

Pořád šlo ale o relativně jednotlivé případy. Jenže teď předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové napsaly společný dopis Evropská asociace automobilových výrobců (ACEA) a Evropská asociace dodavatelů automobilového průmyslu (CLEPA). Hlavní zpráva? "Splnění rigidních emisních cílů u osobních aut a dodávek v letech 2030 a 2035 je v současném světě zkrátka nemožné," píše se v dopise. "A limity CO2 pro nákladní dopravu a autobusy musí také co nejdříve projít revizí."

Dodejme, že v roce 2030 mají být emise CO2 u osobních aut o 55 procent nižší než v roce 2021 a u dodávek o 50 procent nižší.

Obě asociace upozorňují na to, že Evropská unie automobilky sice tvrdě reguluje a nařizuje jim, kdy mají přijít s celkovou transformací, nicméně zapomíná pro ni vytvořit přijatelné prostředí. "Evropa je prakticky úplně odkázána na dovoz baterií z Asie, nabíjecí infrastruktura je nerovnoměrně rozdělená, náklady jsou vysoké - včetně cen energií - a zatěžující jsou cla od klíčových obchodních partnerů," vyjmenovává dopis aktuální problémy. Cla jsou přitom míněná hlavně na USA a pokračující obchodní spory mezi EU a prezidentem Donaldem Trumpem.

Pod dopisem je podepsán mimo jiné šéf Mercedesu Ola Källenius, který zároveň předsedá ACEA. Ta přitom zastupuje většinu klíčových evropských automobilových skupin včetně Volkswagenu, Stellantisu, BMW nebo Renaultu. Sdružuje i výrobce nákladních aut.

Benzinová Octavia je opět ve hře. Její elektrická sestra má vzbudit kontroverzi

Škoda Auto - sochy chystaných elektromobilů
Aby bylo vůbec možné uvažovat o tom, že v roce 2035 už budou nová auta pouze elektrická (pokud se do té doby nepovede najít bezemisní řešení pro spalovací motory), musely by být jejich prodeje výrazně vyšší než dnes. Platí to pro osobní auta, dodávky i nákladní vozy. Zákazníci zkrátka s přechodem - na rozdíl od evropských nařízení - váhají.

Podle obou asociací by je pomohly přesvědčit mimo jiné vyšší přímé pobídky při nákupu. Ty nabízejí mnohé státy včetně Francie a nově Itálie. Naopak v Německu s nimi kvůli napnutému rozpočtu už před časem skončili a třeba v České republice byly loni jen pro podnikatele.

Čínské automobilky se vyhýbají clům na elektroauta. A Evropa jejich postup toleruje

BYD Seal 06 DM-i
Není to ale jen o konečných cenách, otevřený dopis jmenuje i snížení cen energií či daňové odpočty (to funguje třeba jako pobídka pro německé firmy).

Dříve vytyčené cíle tak podle automobilek není v aktuálním světě možné splnit a musí dojít k jejich úpravám tak, aby byly splněny nejen klimatické cíle, ale zachována i konkurenceschopnost evropského průmyslu.

Ač to není přímo zmíněno, jde skoro určitě o narážku na čínskou konkurenci, která poslední měsíce sílí a její vstup s elektrickými vozy nezastavila ani dodatečná cla z loňského roku. Jimi chtěla komise bojovat proti neférovému přístupu čínských značek k lokálním pobídkám, které jim umožňují elektroauta vyrábět a prodávat výrazně levněji než evropská konkurence.

Nižší limit alkoholu, testy zraku pro seniory i alkoholové zámky. Zpřísní Britové?

Alkohol za volantem v Anglii

Řešením by podle zástupců obou asociací mohla být větší diverzifikace pohonů, které mohou každý svým dílem přispět k dekarbonizaci. "Elektromobily budou hlavním motorem přechodu, ale musí existovat také prostor pro (plug-in) hybridy, modely s prodlužovačem dojezdu, spalovací motory s vysokou účinností, vodíkové pohony a dekarbonizovaná paliva," stojí v dopise.

Jeho načasování není náhodné, von der Leyenová svolala na 12. září jednání se zástupci automobilek o budoucnosti celého odvětví. Už letos v květnu také Evropská komise zmírnila emisní cíle na nejbližší období, aby dala automobilkám více času vyrovnat se s celkovými změnami.

Značky už se instalují. První motoristé se rychlostí 150 km/h projedou po dálnici D3

Dálnice D3, 150 km/h

Zákaz prodejů nových aut s nenulovými emisemi CO2 po roce 2035 je také jedním z témat letošních parlamentních voleb v Česku. Zrušení zákazu má v programu koalice Spolu či Motoristé sobě, dlouhodobě se proti tomuto cíli vyjadřují i další strany či hnutí.

 
