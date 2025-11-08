Začíná konečně bitva o levná elektroauta? EU mění pravidla, aby dohnala Čínu

Ve středu 10. prosince by Evropská komise měla oficiálně oznámit pravidla pro nově vytvořenou kategorii levných elektroaut. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na komisaře pro průmysl Stephana Sejourna.
"Cílem je, aby výrobci uvedli nová malá auta s cenovkou mezi 15 a 20 tisíci eury (asi 365 až 488 tisíc korun - pozn. red.), a protože regulace hrají v cenotvorbě roli, vytvoříme taková pravidla," řekl v pondělí 4. listopadu Sejourne na akci Automotive Industry Day v Paříži.
Je to tak potvrzení toho, o čem mluvila poprvé šéfa Evropské komise Ursula von der Leyenová začátkem září v projevu o stavu unie. "Miliony Evropanů si chtějí koupit dostupné evropské auto. Takže bychom měli investovat do malých dostupných aut. Proto budeme pracovat na návrhu iniciativy za malá dostupná auta," řekla tehdy.
Označila je spojením E-Car, přičemž písmeno E má znamenat enviromentální, elektrické a evropské. Dodala také, že jde o reakci na čínskou ofenzivu levných modelů: "Nemůžeme nechat Čínu ovládnout tento trh," dodala von der Leyenová.
Reuters připomíná, že nová třída by měla zapadnout mezi stávající quadricykly - to je třeba Citroën Ami nebo Fiat Topolino - a klasická osobní auta. To znamená, že v honbě za nižší cenou nebudou muset mít třeba tolik povinných bezpečnostních prvků. Nepřímo by to také mohlo vést ke snížení hmotnosti.
Jak by auto v nové třídě mohlo vypadat, naznačila počátkem října Dacia s konceptem Hipster. Šéfka značky Katrin Adtová sice nechtěla potvrdit, že by auto bylo stavěné právě na základě iniciativy E-Car, už tehdy zveřejněné parametry tomu ale nasvědčovaly.
I s baterkou totiž třímetrové čtyřmístné auto váží méně než 800 kilo. Dojezd by se měl pohybovat kolem 150 kilometrů, cena by neměla překročit zmíněných 15 tisíc eur. Kromě toho má Hipster omezený výkon a třeba také jen dva airbagy a zjednodušenou nabídku asistenčních systémů.
Šéf Renaultu Francois Provost podle Reuters uvedl, že by regulace automobilového průmyslu měly být v Evropě zakonzervované na 10 až 15 let, což by vedlo právě k vytvoření nové třídy levných malých aut. Jenomže zatímco média spekulují o tom, že by se mělo jednat o obdobu japonských kei car, tedy skutečně malých aut s délkou hluboko pod čtyři metry, Provost by do ní zahrnul auta s délkou až do 4,2 metru.
Třeba šéf evropské části Stellantisu Jean-Philippe Imparato na mnichovském autosalonu v září uvedl, že by nová třída levných aut mohla být ohraničená délkou 3,5 metru a kromě elektrického pohonu by mohla zahrnovat i modely se spalovacími motory.