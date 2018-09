Nevozte děti do školy autem, choďte pěšky. Chystá se kampaň proti "mamataxi"

Organizace Pražské matky chce, aby rodiče vodili děti do školy raději pěšky. | Foto: iStock

Nezisková organizace Pražské matky spustí kampaň proti dovážení dětí do školy autem. Údajně to škodí zdravému vývoji dětí.

V Praze se v druhé polovině září uskuteční kampaň Pěšky do školy. Chystá ji nezisková organizace Pražské matky, která tak chce upozornit na to, že rodiče dnes velmi často dovážejí děti do školy autem.

Podle organizace má tento trend řadu nevýhod a škodí zdravému vývoji dětí. Kampaň jim má pěší cestu nabídnout jako příležitost, kdy mohou něco zažít. Novinářům to řekla Blanka Klimešová z organizace Pražské matky.

"Narůstající počet aut před školou zvyšuje obavy rodičů pouštět děti samotné pěšky, proto je raději vozí autem. Tím ale situaci před školou bohužel dále zhoršují. Kampaní Pěšky do školy bychom chtěly tento trend zvrátit a vrátit okolí škol dětem," řekla Blanka Klimešová z organizace Pražské matky.

Hlavní část kampaně se bude konat v základních školách od 16. do 22. září při Evropském týdnu mobility a pokračovat bude do konce září. Zapojí se do ní 16 škol, z toho tři mimopražské.

Podle Klimešové stoupá počet dětí, které rodiče ke škole každodenně dováží. Zatímco dnešní matky a otcové podle průzkumu ŠkoFIN cestovali do školy autem asi ve dvou procentech případů, dnes podíl dovážených dětí podle organizace Pražské matky dosahuje v některých pražských školách až 40 procent.

Velký provoz před školou považuje za nebezpečný 44 procent dotazovaných dětí, uvedli zástupci organizace.

Kampaň zve rodiče a děti, aby zkusili alespoň jeden den dorazit do školy pěšky. Upozorňuje na to, že vinou řidičů, které ráno děti dováží autem, vznikají před školami nepřehledné a nebezpečné situace.

Poukázat chce také na to, že pravidelný pohyb je důležitý pro zdravý vývoj dětí a chůze je rozvíjí i sociálně, protože se potkávají s různými lidmi a situacemi.

Děti se podle Pražských matek při chůzi do školy mimo jiné naučí, jak se pohybovat v dopravním provozu. "Pěšky do školy může být dobrý odrazový můstek pro efektivní dopravní výchovu a postupné osamostatnění dítěte," řekla Klimešová.

Zástupci organizace se domnívají, že pokud ubude rodičů, kteří své potomky dovážejí, bude v ulicích i bezpečnější provoz a zlepší se rovněž životní prostředí.

Na webu www.peskydoskoly.cz se ke kampani mohou přihlásit také rodiče dětí ve školách, které se zatím do akce nezapojily. Další kampaň plánují organizátoři na květen.