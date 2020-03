Nepředvídatelný rok 2020 pro Volkswagen: Přísné limity CO2 vyostřuje koronavirus

Aby toho nebylo málo. Letošní rok znamenal pro automobilky velkou výzvu již v souvislosti se splněním emisí CO2. Na dodržení přísného limitu bylo zapotřebí investovat do výroby elektroaut, prodávat je s menší marží, nebo riskovat vysoké pokuty, které by podle odhadu analytiků mohly odkrojit miliardy ze zisku nebo ho zcela vynulovat. Teď do toho všeho přišel ještě koronavirus.

Volkswagen má za sebou úspěšný rok 2019. Podařilo se mu zvýšit tržby o sedm procent na 252,6 miliardy eur a zisk před zdaněním (mj. bez započtení pokut, soudních nákladů a vyrovnání za kauzu Dieselgate) vzrostl ze 17 na 19,3 miliardy eur. Vzrostl i počet dodaných aut, o 1,3 procenta na 10,98 milionu.

Rok 2020 ale přináší nové výzvy a tou nejvíce skloňovanou byly v minulosti pokuty za přílišné emise CO2. V případě VW odhadla firma PA Consulting její výši na 4,6 miliardy eur, což znamená třetinu zisku před zdaněním za rok 2018. Miliardové ale mohou být podle odhadu oborového magazínu Automobilwoche i ztráty spojené s odstavenými fabrikami.

Koncern Volkswagen dnes na výroční tiskové konferenci oznámil, že kvůli pandemii své továrny během několika týdnů uzavře a nemůže předpovídat výrobní a prodejní plány pro rok 2020. "Nevíme, jak velký a dlouhý bude dopad krize kolem koronaviru," komentoval nemožnost bližší předpovědi šéf koncernu VW Herbert Diess. VW rozhodně ale nechce letošek odepsat.

Pozitivní signály ve vývoji trhu se objevují v Číně, kde VW znovuotevřelo většinu svých továren, a zotavuje se tam i trh, který se vrací do normálu. Zisky z prodejů v Číně by ostatně mohly pomoci VW přežít i uzavření evropských továren. Finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2020 by podle Franka Wittera, člena představenstva pro finance a IT, mohly být následkem čínské a evropské koronavirové krize oproti roku 2019 poloviční.

Podle Automobilwoche je jasné, že odložení limitů nebo nějaké omezení letošních pokut za jejich překročení by automobilovému sektoru v nepředvídatelném roce 2020 velice pomohlo. Na tiskové konferenci VW se tak nejeden novinář ptal Herberta Diesse, jestli sám bude tlačit na podobné kroky ze strany Evropské unie. Podle nejmenovaného vysoce postaveného manažera VW dojde k neočekávatelné změně modelového mixu a poptávky po autech.

"To je především otázka pro oborové spolky, jako je VDA (Spolek německého autoprůmyslu) a ACEA (Asociace evropských výrobců aut)," odpověděl Diess. Sám je přesvědčen o tom, že se koncernu VW splnit limit podaří, firma prý má objednávkové knihy plné zájemců o elektrické nebo-plug-in hybridní modely. "My jsme se zavázali, že limity splníme, nebudeme tedy žádat o jejich zmírnění," řekl.

Zastavení výroby ale může mít dopady i na uvádění nových ekomodelů na trh, především ohrozit náběh produkce elektrického modelu ID.3, který má být jedním z prvních plnohodnotných elektroaut dostupných širšímu publiku a je klíčový v koncernové strategii splnění limitů emisí CO2. Celkem má koncern VW v tomto roce uvést 15 elektroaut a 18 plug-in hybridů.

Diess je v tomto ohledu přesvědčen, že uzavření továrny v saském Cvikově, odkud bude ID.3 vyjíždět, na tři týdny (to odpovídá uzavření fabrik v Číně) by nemělo mít na dosažení cílů (nejen těch elektrických, nízkoemisních) žádný dopad. A že se přes všechny těžkosti povede auto uvést v průběhu léta. Ve VW se přitom v současnosti intenzivně pracuje také na doladění softwaru pro ID.3, které může nástup modelu na trh zpozdit podobně jako zastavení linek.

Podle nezávislých zpráv je software ID.3 spojený s celou řadou chyb. I proto chce VW posílit svoji expertizu v oblasti softwarového vývoje. Pomoci mají akvizici softwarových firem, spolupráce s Microsoftem a také zvyšování počtu IT expertů v automobilové firmě, VW si plánuje software vyvíjet více ve vlastní režii. V roce 2025 by tak pro VW mělo pracovat deset tisíc programátorů a dalších expertů. Diess na každý pád věří, že v létě software pro ID.3 bude v pořádku. "Vyžaduje to komplexní přístup, nedostatky intenzivně řešíme," řekl.

Dalším rizikem je zabrzdění dodávek baterií a dalších součástek pro úsporné modely. Polský závod LG, který vyrábí jako jedna ze dvou firem akumulátory pro elektrické Audi e-tron, se potýká s problémy při rozšiřování své kapacity až na celkových 60 GWh ročně. Výsledkem jsou opakovaná přerušení výroby prémiového elektromobilu. Člen představenstva pro nákup Stefan Sommer si nicméně myslí, že přes všechny těžkosti bude baterií dost a povede se splnit výrobní cíle e-tronu pro rok 2020.

Pomoci má i vlastní továrna na bateriové články v německém Salzgitteru, kde na výrobě VW spolupracuje se švédskou společnosti Northvolt, a měla by dosáhnout kapacity okolo 24 GWh ročně. Další továrnu na články VW podle Sommera ale neplánuje.