Škoda Fabia Combi bude. Na trhy dorazí zřejmě až po uvedení hatchbacku příští rok

Přístí generace modelu Fabia Combi se bude vyrábět. Potvrdila to už oficiálně i automobilka, informaci přinesl týdeník Škodovácký odborář. Osud kombi prodloužené varianty byl přitom dlouho nejistý, zpočátku se uvažovalo, že by se v jeho vývoji nepokračovalo. Fabia Combi ale spadá do strategie Škody, která bude v blízké budoucnosti nabízet cenově dostupnější vozy, než má nyní v nabídce.

Příští rok přijde na trh nová generace modelu Fabia. Automobilka v začátcích vývoje uvažovala o tom, že skončí s výrobou prodloužené verze Combi, i proto, že zájem o konvenční malé kombíky dlouhodobě klesá. Na trhu jich v současnosti moc nenajdete, vedle škodovky už se z nových aut dají pořídit jen skladové kusy Renaultu Clio Grandtour. Místo na trhu totiž postupně zabrala menší a populárnější SUV. Jenže vyklizením pole by automobilka pravděpodobně přišla o možnost nabízet sice menší, ale stále uspokojivé rodinné auto za dostupné peníze. Že by Fabii Combi rád ponechal v portfoliu značky, uvedl její nový šéf Thomas Schäfer už v září při prvním krátkém rozhovoru pro Hospodářské noviny při příležitosti představení elektromobilu Enyaq. Škoda Auto však navrácení Fabie Combi do plánu na vývoj doposud nechtěla potvrdit. V týdeníku Škodovácký odborář vydaném 26. listopadu se uvádí, že teď už je osud modelu jasný. Související Sbohem, továrno. Kopecký pojede ve Škodě už jen jako soukromník "Pan Schäfer mi sdělil, že výroba modelu Fabia Combi byla schválena," uvedl předseda Podnikové rady Jaroslav Povšík. "Fabia Combi sem prostě jednoznačně patří. Je to tak trochu budget auto, a to lze dělat pouze s budget náklady. Bylo by opravdu zajímavé sledovat kdo, kdy a kde by tento vůz dokázal vyrábět za takové náklady, v té kvalitě a s odpovídajícím marketingem," říká předseda Povšík. "Můžeme potvrdit, že příští generace modelu Fabia Combi se skutečně bude vyrábět," řekl dnes tiskový mluvčí automobilky Pavel Jína. Více informací ale Škoda Auto zatím sdělit nechce.