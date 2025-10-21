Auto

Evropa utahuje volant. Nová pravidla přinesou přeshraniční zákaz řízení

před 1 hodinou
Evropský parlament schválil nová pravidla pro řidičské průkazy. Zavedou se digitální doklady, zkušební doba pro nováčky i přeshraniční zákazy řízení za závažné přestupky. Novinky začnou platit v praxi od roku 2030.
Foto: Ministerstvo dopravy

Evropský parlament v úterý definitivně schválil nová pravidla pro řidičské průkazy v Evropské unii. Zavádějí zkušební lhůtu pro nováčky za volantem, digitalizované doklady a přeshraniční zákazy řízení. Vzhledem k lhůtám pro zapracování do zákonů členských zemí a zavedení do praxe reálně vstoupí řidičům do života od roku 2030.

V budoucnu mohou být zákazy řízení v celé EU uvaleny za závažné dopravní přestupky, jako je řízení pod vlivem alkoholu či drog nebo extrémní překročení rychlosti. Dříve byly sankce v praxi omezeny jen na zemi, kde byl přestupek spáchán. Nově bude možné zákaz řízení vymáhat přeshraničně, tedy o odebrání řidičského oprávnění budou informovány úřady členské země, která řidičský průkaz vydala.

"Nová pravidla mají zajistit, aby zahraniční piráti silnic už neodjížděli (do své vlasti) bez trestu. Stejně tak důležité je to, že nebude zaveden žádný celoevropský bodový systém. Takové sny tu byly, ale naštěstí se neuskutečnily," řekl českým novinářům europoslanec Ondřej Krutílek (ODS).

Předpisy EU poprvé stanoví zkušební dobu pro nezkušené řidiče v délce nejméně dvou let. Tito řidiči budou čelit přísnějším postihům, pokud budou řídit pod vlivem alkoholu a nebudou používat bezpečnostní pásy nebo dětské sedačky.

Nová pravidla umožní získat řidičský průkaz sedmnáctiletým, kteří ovšem až do svých 18 let budou moci řídit jen za přítomnosti zkušeného řidiče.

Směrnice zavádí také digitální verzi řidičského průkazu, dostupnou v chytrém mobilním telefonu. Tato podoba má být v budoucnu hlavní, ale nadále možná bude i fyzická verze dokladu.

Zkouška pro získání řidičského průkazu bude muset zahrnovat znalosti o nebezpečí mrtvého úhlu, asistenčních systémech řidiče, bezpečném otevírání dveří a riziku rozptýlení pozornosti při používání telefonů. Na základě požadavků poslanců budou nová pravidla pro výcvik řidičů a jejich testování klást větší důraz na povědomí o rizicích, která hrozí chodcům, dětem, cyklistům a dalším zranitelným účastníkům silničního provozu.

Řidičské průkazy na motocykly a automobily by měly být platné 15 let. Členské státy by přitom měly mít možnost zkrátit dobu platnosti na deset let, pokud se řidičský průkaz používá jako vnitrostátní doklad totožnosti. Řidičské průkazy pro nákladní vozidla a autobusy budou platit pět let.

Členské státy mohou zkrátit dobu platnosti průkazů pro řidiče ve věku 65 let a více, aby se tak museli podrobit častějším lékařským prohlídkám nebo opakovacím kurzům.

"Je na každém členském státě, aby se rozhodl, zda by starší řidiči měli absolvovat další testy. Zajistili jsme, aby si členské státy ponechaly plnou flexibilitu při posuzování způsobilosti řidičů k řízení, aby se předešlo zbytečné byrokracii pro občany a systémy zdravotní péče," uvedla poslankyně Elżbieta Łukacijewská, vyjednávačka nejsilnější frakce Evropské lidové strany (EPP).

Aby se snížil nedostatek profesionálních řidičů na unijním trhu, nová pravidla umožní osmnáctiletým získat řidičský průkaz k řízení nákladního vozidla (skupina C) a jednadvacetiletým k řízení autobusu (skupina D). Podmínkou ale bude, aby tyto osoby byly držiteli osvědčení o odborné způsobilosti. Jinak bude potřeba dosáhnout 21 let respektive 24 let věku.

Nová směrnice je odůvodňovaná cílem zvýšit bezpečnost v silniční dopravě a snížit počet obětí dopravních nehod, jichž bývá na silnicích v "sedmadvacítce" téměř 20 tisíc ročně.

Nová pravidla vstoupí v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v úředním věstníku EU, členské země budou mít tři roky na zapracování nových pravidel do svých zákonů a další rok na jejich zavedení do praxe.

 
