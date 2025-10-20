Vídáte ho na každém rohu. Čínské Jaecoo 7 i s nečekanou cenou pobláznilo Česko

Další benzinové SUV. Pokud do Česka přichází nová čínská značka, nemůže si vybrat asi ohranější kombinaci. Hongqi, BAIC, Omoda, Jaecoo, Chery… Všechny mají v portfoliu benzinová SUV s atraktivními cenovkami, kterými míří na peněženky zákazníků. Jestli některá z nich skutečně prorazí, ukáže až čas, ale Jaecoo (mimochodem z portfolia polostátního Chery) má našlápnuto slušně.
Jeho modely jsou na silnicích hodně vidět a podtrhují to i prodejní statistiky: s 596 kusy za devět měsíců je Jaecoo druhou nejoblíbenější čínskou značkou v Česku. Stále to není neřízená invaze, ale obočí se muselo i zavedeným rivalům minimálně lehce nadzvednout. Zvlášť proto, že SUV s prostým označením 7 není vůbec špatným autem.
Naopak když si odmyslíte modely MG, je to možná zatím nejpříjemnější čínské překvapení roku. Protože jednak auto zajímavě vypadá, jednak dokáže zaujmout kabinou a jednak i překvapivě slušně jezdí.
Pod kapotou Jaecoo 7 tepe přeplňovaná benzinová šestnáctistovka se 108 kW, která je standardně spojená s dvouspojkovou automatickou převodovkou. Volba je mezi pohonem předních nebo všech kol. A jak jste pochopili z úvodu, do testu se dostala čtyřkolka. Kdo by nechtěl čistý benzin, má možnost sáhnout po plug-in hybridu, většina Čechů ale volí neelektrifikovaný spalovací motor.
A řekněme si to na rovinu, právě ten je možná nejslabším článkem čínského SUV. Zčásti za to může jízdní režim Eco, který se zapne vždy automaticky po nastartování. Auto je v něm totiž opravdu hodně letargické, na přidání plynu reaguje pomalu, přitom ale převodovka motor hlavně při snaze rychleji přidat plyn hodně vytáčí a ten pak svým projevem trochu připomíná staré diesely.
Přepněte ale Jaecoo do režimu Normal nebo Sport, a je to rázem, jako byste seděli v jiném autě. Ano, reakce na přidání plynu by pořád mohly být rychlejší, na druhou stranu s 275 Nm a zrychlením z 0 na 100 km/h za 11,4 vteřiny neslibuje čínské SUV dynamické svezení ani na papíře. Pohodlnější jízda je motoru nejbližší, pak se umí odvděčit i docela slušnou spotřebou.
Ve městě počítejte, že pod devět litrů nezamíříte, pořád je to SUV s pohonem všech kol. V kombinaci s jízdou mimo město na okrskách ale dokáže při lehčí noze na plynu vykouzlit palubní počítač i hodnoty kolem sedmi litrů na 100 km. Z týden jsme pak s autem najezdili 460 kilometrů, slušnou porci z nich i po dálnici, a spotřeba se ustálila na 8,7 l / 100 km. Papírově udává Jaecoo rovných osm litrů v kombinovaném provozu.
Dvouspojkový automat má sedm stupňů a umožňuje také manuální řazení. Jen se, trochu nelogicky, podřazuje směrem dolů a přeřazuje směrem nahoru. Při rozjezdech skříň trochu váhá, přeřazování ve vyšších rychlostech ale už jde poměrně hladce. Výjimkou je snad jen zmíněná snaha o prudší akceleraci.
Podvozek je čínsky komfortní, ale především při přejíždění delší série nerovností. Menší izolované díry, třeba ve městě, ho dokážou znervóznit. Že ale sportovní ambice auto ani náhodou nemá, podvozek jen potvrzuje. Trochu nepříjemný byl vyšší hluk od pneumatik Kumho, naopak potěší velmi dobrý výhled z auta ven. Můžou za to bohaté prosklení i velká zrcátka. A komu by to nestačilo, standardem je panoramatická kamera kolem vozu.
Slušná je v porovnání s konkurencí světlá výška 200 mm. Přední nájezdový úhel je 21 stupňů a zadní 29 stupňů. Pohon všech kol také umí fungovat v hned čtyřech jízdních režimech podle typu nezpevněného povrchu.
Interiér působí velmi solidně: materiály jsou na vysoké úrovni, zpracování je na čínské auto až překvapivě výborné. Středobodem palubní desky je 14,8palcová dotyková obrazovka, standard vyšší výbavy Exclusive výhradně se pojící s pohonem všech kol.
Systém komunikuje česky, překvapil rychlou odezvou, poměrně intuitivním a snadným ovládáním i velmi solidní grafikou. Android Auto i Apple CarPlay umí bezdrátově, bojovali jsme ale s vestavěnou navigací. Naštěstí promítnutí třeba Wazu je otázka chviličky. Slušný je zvuk audiosystému Sony s osmi reproduktory.
Snadná orientace v palubním systému se hodí hlavně při vypínání asistentů, protože ty jsou naladěné hodně důsledně a ve výsledku otravně. Deaktivace je ale otázka chvíle. Překvapí, že ani popojet třeba z garáže není možné bez zapnutí pásu. Auto se v takovém případě nerozjede a umožní to až ve chvíli, kdy signalizace nezapnutého pásu zmizí. Uvítali bychom fyzická tlačítka klimatizace a také 10,25palcové budíky jsou ve výsledku vlastně hodně jednoduché. Kdyby uměly třeba přenést obraz z navigace, autu by to slušelo.
Pohodlná jsou sedadla, a dokonce jsme v Jaecoo 7 ani tolik nebojovali s klasickým čínským neduhem: vyšším posezem. Palubní deska celkově vypadá, i třeba díky dekorační ploše před spolujezdcem, hodnotně - určitě hodnotněji než v příbuzné Omodě 5. Ale tu a tam se pořád najde inspirace u známější konkurence. U výplní dveří jsou to off-roady typu Wrangler nebo Defender, páčky pod volantem připomínají starší modely Mercedes-Benz.
Při délce 4,5 metru a rozvoru 2672 mm je vzadu dostatek místa ve všech směrech, kufr zvládne 480 litrů v základu a 1265 litrů po sklopení sedadel. Tady čtyřkolka moc nepomáhá, předokolka nabízí solidnější papírové údaje i reálnou využitelnost.
Jaecoo 7 1.6 TGDI AWD Exclusive
Motor: zážehový přeplňovaný čtyřválec, 1598 cm3, pohon všech kol
Výkon: 108 kW / 147 k při 5000 ot./min
Točivý moment: 275 Nm
Převodovka: sedmistupňová, dvouspojková automatická
Nejvyšší rychlost: 180 km/h
Zrychlení 0-100 km/h: 11,4 s
Spotřeba: 8,0 l / 100 km
Emise CO2: 182 g / km
Objem nádrže: 57 l
Rozměry (d / š / v): 4500 / 1865 / 1680 mm
Rozvor náprav: 2672 mm
Pohotovostní hmotnost: 1649 kg
Objem zavazadlového prostoru: 480 / 1265 l
Cena od: 839 900 Kč
Solidní dojem z Jaecoo 7 pak vedle vnějšího vzhledu či jízdního projevu podtrhává i cenovka. Za předokolku dáte v aktuální akci 749 900 korun, za čtyřkolku 839 900 korun. Jak prozrazuje vložený box, výbava je opravdu bohatá a za nic se nepřiplácí.
Výbava Jaecoo 7
Jaecoo 7 Luxury, dodávané od 749 900 korun s pohonem předních kol, má ve výbavě mimo jiné adaptivní tempomat, sledování mrtvých úhlů, upozornění na auta při couvání, přední a zadní parkovací senzory, 540stupňový kamerový systém, vyhřívaná a elektricky ovládaná přední sedadla, dvouzónovou automatickou klimatizaci, 13,2palcový multimediální systém, digitální budíky, prosklenou střechu, diodová světla, mlhovky nebo 19palcová litá kola.
Výbava Exclusive za 839 900 korun pak kromě pohonu všech kol přidává také ventilaci předních sedadel, vyhřívaná zadní sedadla, vyhřívaný volant, vyhřívané přední okno, větší 14,8palcovou obrazovku, průhledový displej nebo audio Sony s osmi reproduktory.
Nejen, že se nemusí, ale ono to ani nejde. Obě výbavy jsou pevně nakonfigurované a volitelná je jen barva karoserie. Za jednobarevný lak se kromě červené připlácí 15 tisíc korun, za dvoubarevný s černou střechou 20 tisíc korun. A pak je tu ještě poslední argument: záruka na sedm let nebo 150 tisíc kilometrů v ceně, stejně jako asistenční služba 24/7 po celé České republice.