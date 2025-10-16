Auto

Volat policii ke sražené srnce? Názor právníka asi většinu motoristů překvapí

Volat policii ke sražené srnce? Názor právníka asi většinu motoristů překvapí
Podle dopravních psychologů prý většina řidičů očekává, že zvíře do silnice skočí zprava. Ve skutečnosti ale může samozřejmě silnici přecházet z obou stran.
Srážka se srnkou nebývá tak nebezpečná, horší je to s divokým prasetem.
Takový kanec dokáže auto řádně zdemolovat.
Odstranit metrákové zvíře ze silnice by řidič sám nezvládl. Zobrazit 5 fotografií
Foto: ÖAMTC
Jakub Stehlík Jakub Stehlík
před 1 hodinou
Podzim je časem, kdy o divokou zvěř není na silnici nouze. Skolit autem srnu nebo divoké prase není nic radostného, otázkou také je, jak se zachovat po nehodě. Zákon mluví jasnou řečí, i když policisté mají mnohdy jiný názor.

Dlouhé noci a krátké dny jsou ideální příležitostí k setkání s lesní zvěří na tom nejméně vhodném místě. Zejména poslední říjnový víkend, kdy se mění letní čas, se odpolední dopravní špička skokově posune do doby, kdy už je tma. A za soumraku se většina divokých zvířat vydává hledat potravu.

Související

Motorkáři v pruhu pro cyklisty? Právník vysvětluje, jak je to při střetu s autem

Cyklopruh a motorkáři
8 fotografií

Obdobně nebezpečné je mlhavé počasí, kdy je přebíhající zvěř pro řidiče viditelná až na poslední chvíli. To všechno platí i pro ranní dopravní špičku mezi šestou a osmou hodinou. Po silnicích se v tento čas pohybují jak auta, tak bohužel i zvířata.

Srazit za těchto podmínek třeba srnku není nic výjimečného, dovedností je se srážce vyhnout tím, že s ní řidič počítá. I při největší obezřetnosti ale někdy může přijít smůla. A pak se to stane. Co teď?

Kdo zabrousí na oficiální stránky Policie ČR, dozví se následující: "I v případě, kdy je škoda zcela minimální nebo zraněné zvíře z místa nehody uteče, má řidič povinnost oznámit událost policii," píše se v příspěvku s názvem Jak postupovat, když srazíte zvěř.

Motoristický právník Michal Dlabola však soudí, že povinnost volat strážce zákona se zdaleka netýká všech případů. "Paragraf 1046 občanského zákoníku uvádí, že dokud divoké zvíře žije na svobodě, pak je takzvaně ‚bez pána‘. To ale znamená, že cokoliv žije v lese, nikomu nepatří a tudíž srážkou se zvěří nevzniká škoda třetí osobě. Policii tedy není třeba volat".

Jak se má v případě nehody řidič zachovat, řeší zákon 361 z roku 2000 o provozu na pozemních komunikacích. Ten vypočítává případy, kdy je asistence policie u nehody nutná: Pokud dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke hmotné škodě na některém z vozidel či přepravovaných věcí přesahující částku 200 tisíc korun. A také tehdy, když vznikne škoda na majetku třetí osoby nebo při poškození komunikace či jejího příslušenství.

Související

Blíží se čínská automobilová tsunami. Expert na asijský autoprůmysl varuje Evropu

Forum elektromobilita Michael Dunne
16 fotografií

"V praxi je to tak, že když při srážce se zvířetem je zároveň poškozen patník či dopravní značka, policie se volat musí. A samozřejmě i tehdy, kdy je vzniklá škoda na vozidle vyšší než částka uvedená v zákoně," upřesňuje Dlabola.

Asistence policie u menších škod není nutná ani v případě, kdy chce řidič zaplatit škodu na autě z havarijního pojištění vozidla. "Vždycky samozřejmě záleží na tom, co je psáno v pojistné smlouvě. Měl jsem jich už pár v ruce a obvykle tam stojí, že se má řidič při nahlašování nehody řídit zákonem," tvrdí Dlabola.

Pokud však auto nemá havarijní pojistku a nehodu zaviní "zvíře bez pána", pak není nikdo, po kom by majitel poškozeného auta mohl škodu vymáhat. V takovém případě mu nezbude nic jiného, než opravu auta zaplatit z vlastní kapsy.

Zbývá ale ještě poslední situace, kdy je asistence policie při nehodě nutná. Totiž v případě, kdy "účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích".

"Když leží na silnici velké zraněné či mrtvé zvíře, které tvoří překážku provozu, a posádka auta jej jednoduše nemůže ze silnice odstranit. Pak jsou tu i hygienické důvody, kdy zvíře sice přímo na silnici neleží, ale stejně je třeba ho z místa odvézt. I v tomto případě bych policii kontaktoval, ačkoliv mi to zákon výslovně neukládá," dodává Dlabola.

Související

Tohle se Číňanům nepovedlo. Dongfeng Box selhal v nárazových testech

Crashtest Dongfengu Box
3:04

Že to tak obvykle chodí, potvrzuje i Kateřina Laipertová z mysliveckého spolku Klíč. Jeho členy kontaktuje policie pokaždé, když na území honitby dojde ke střetu zvířete s autem. Je pak na nich, aby se o mrtvé zvíře postarali. "Lišky nebo zajíce nikdo neřeší. Volají nás k větším kusům, srnám nebo jelenovi, kterého nedávno auto srazilo na silnici mezi Kunraticemi a Jablonným v Podještědí," uvádí Laipertová. Podle ní už policie za ta léta ví, kde jednotliví členové spolku bydlí, takže se snaží kontaktovat ty, kteří jsou zrovna poblíž.

Loni se na českých silnicích stalo 17 tisíc nahlášených nehod se zvěří, trend je v posledních letech stoupající. Když se zvíře objeví před autem a řidič má šanci reagovat, pak odborníci radí nestrhávat volant a nesnažit se s autem kličkovat. Správný postup je uchopit pevně volant oběma rukama, držet auto v přímém směru a nebát se silně šlápnout na brzdový pedál.

Prohlédnout si 5 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Jágrovo požehnání funguje. Kia EV4 ochrání i zapomenuté cestující v zamčeném autě

Jágrovo požehnání funguje. Kia EV4 ochrání i zapomenuté cestující v zamčeném autě
21 fotografií

Blíží se čínská automobilová tsunami. Expert na asijský autoprůmysl varuje Evropu

Blíží se čínská automobilová tsunami. Expert na asijský autoprůmysl varuje Evropu
16 fotografií

Tohle se Číňanům nepovedlo. Dongfeng Box selhal v nárazových testech

Tohle se Číňanům nepovedlo. Dongfeng Box selhal v nárazových testech
3:04

Za telefon za volantem zabaví řidičský průkaz. Pozor si dávejte i jako dovolenkáři

Za telefon za volantem zabaví řidičský průkaz. Pozor si dávejte i jako dovolenkáři
Přehled
auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem Michal Dlabola (motoristický právník) Pro řidiče nehoda Policie ČR lesní zvěř

Právě se děje

před 49 minutami

Ženy na Babě. Jediná architektka, která tady navrhla domy, a královna krajek

Ženy na Babě. Jediná architektka, která tady navrhla domy, a královna krajek
Prohlédnout si 17 fotografií
Vila vyniká promyšlenou dispozicí, jednoduchými liniemi a praktickými detaily, které odpovídají potřebám moderní domácnosti 30. let. Zde vidíme severní část domu - hlavní část byla směřována na jih do zahrady.
Emilie Paličková s jedinečným krajkovým závěsem.
před 56 minutami
Nenápadný Čech září ve Finsku, přitom chytá bez žebra. Nemohl jsem ani ležet, líčí

Nenápadný Čech září ve Finsku, přitom chytá bez žebra. Nemohl jsem ani ležet, líčí

Už v 16 letech brankář Jan Bednář debutoval v extralize, pak se rval o místo v Detroitu. A náhle přišel šok v podobě zvláštního problému se zdravím.
před 1 hodinou
"Říkal jsem, že se to stane." Rusové do toho po měsících čekání šlápli. A bude hůř
2:04

"Říkal jsem, že se to stane." Rusové do toho po měsících čekání šlápli. A bude hůř

Ukrajinská 79. vzdušná útočná brigáda ale pomocí svého dělostřelectva a dronů vyhodila do vzduchu nejen ruský tank, ale i 12 bojových vozidel.
před 1 hodinou
Tragédie v Montparnassu: lokomotiva prolétla nádražní halou a zůstala viset nad ulicí

Tragédie v Montparnassu: lokomotiva prolétla nádražní halou a zůstala viset nad ulicí

Když se před 130 lety do útrob pařížského nádraží Montparnasse vřítil vlak, čas jako by se zastavil.
před 1 hodinou

Volat policii ke sražené srnce? Názor právníka asi většinu motoristů překvapí

Volat policii ke sražené srnce? Názor právníka asi většinu motoristů překvapí
Prohlédnout si 5 fotografií
Podle dopravních psychologů prý většina řidičů očekává, že zvíře do silnice skočí zprava. Ve skutečnosti ale může samozřejmě silnici přecházet z obou stran.
Srážka se srnkou nebývá tak nebezpečná, horší je to s divokým prasetem.
před 1 hodinou
To nej z Velkého knižního čtvrtku: Rozhovor s Pafkem, román o úzkosti i Hamás zblízka
Přehled

To nej z Velkého knižního čtvrtku: Rozhovor s Pafkem, román o úzkosti i Hamás zblízka

Které knižní tituly, jež vycházejí 16. října v rámci 27. Velkého knižního čtvrtku, byste si neměli nechat ujít?
před 1 hodinou
"Trochu Snědá tíseň, ne?" Romská asociace hájící Turka je výmysl rodiny ze Sokolova

"Trochu Snědá tíseň, ne?" Romská asociace hájící Turka je výmysl rodiny ze Sokolova

Jak zjistil deník Aktuálně.cz v Karlových Varech a Sokolově, sídlo a fungování spolku rodiny Dunků nejsou dohledatelné.
Další zprávy