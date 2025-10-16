Volat policii ke sražené srnce? Názor právníka asi většinu motoristů překvapí

Dlouhé noci a krátké dny jsou ideální příležitostí k setkání s lesní zvěří na tom nejméně vhodném místě. Zejména poslední říjnový víkend, kdy se mění letní čas, se odpolední dopravní špička skokově posune do doby, kdy už je tma. A za soumraku se většina divokých zvířat vydává hledat potravu.
Obdobně nebezpečné je mlhavé počasí, kdy je přebíhající zvěř pro řidiče viditelná až na poslední chvíli. To všechno platí i pro ranní dopravní špičku mezi šestou a osmou hodinou. Po silnicích se v tento čas pohybují jak auta, tak bohužel i zvířata.
Srazit za těchto podmínek třeba srnku není nic výjimečného, dovedností je se srážce vyhnout tím, že s ní řidič počítá. I při největší obezřetnosti ale někdy může přijít smůla. A pak se to stane. Co teď?
Kdo zabrousí na oficiální stránky Policie ČR, dozví se následující: "I v případě, kdy je škoda zcela minimální nebo zraněné zvíře z místa nehody uteče, má řidič povinnost oznámit událost policii," píše se v příspěvku s názvem Jak postupovat, když srazíte zvěř.
Motoristický právník Michal Dlabola však soudí, že povinnost volat strážce zákona se zdaleka netýká všech případů. "Paragraf 1046 občanského zákoníku uvádí, že dokud divoké zvíře žije na svobodě, pak je takzvaně ‚bez pána‘. To ale znamená, že cokoliv žije v lese, nikomu nepatří a tudíž srážkou se zvěří nevzniká škoda třetí osobě. Policii tedy není třeba volat".
Jak se má v případě nehody řidič zachovat, řeší zákon 361 z roku 2000 o provozu na pozemních komunikacích. Ten vypočítává případy, kdy je asistence policie u nehody nutná: Pokud dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke hmotné škodě na některém z vozidel či přepravovaných věcí přesahující částku 200 tisíc korun. A také tehdy, když vznikne škoda na majetku třetí osoby nebo při poškození komunikace či jejího příslušenství.
"V praxi je to tak, že když při srážce se zvířetem je zároveň poškozen patník či dopravní značka, policie se volat musí. A samozřejmě i tehdy, kdy je vzniklá škoda na vozidle vyšší než částka uvedená v zákoně," upřesňuje Dlabola.
Asistence policie u menších škod není nutná ani v případě, kdy chce řidič zaplatit škodu na autě z havarijního pojištění vozidla. "Vždycky samozřejmě záleží na tom, co je psáno v pojistné smlouvě. Měl jsem jich už pár v ruce a obvykle tam stojí, že se má řidič při nahlašování nehody řídit zákonem," tvrdí Dlabola.
Pokud však auto nemá havarijní pojistku a nehodu zaviní "zvíře bez pána", pak není nikdo, po kom by majitel poškozeného auta mohl škodu vymáhat. V takovém případě mu nezbude nic jiného, než opravu auta zaplatit z vlastní kapsy.
Zbývá ale ještě poslední situace, kdy je asistence policie při nehodě nutná. Totiž v případě, kdy "účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích".
"Když leží na silnici velké zraněné či mrtvé zvíře, které tvoří překážku provozu, a posádka auta jej jednoduše nemůže ze silnice odstranit. Pak jsou tu i hygienické důvody, kdy zvíře sice přímo na silnici neleží, ale stejně je třeba ho z místa odvézt. I v tomto případě bych policii kontaktoval, ačkoliv mi to zákon výslovně neukládá," dodává Dlabola.
Že to tak obvykle chodí, potvrzuje i Kateřina Laipertová z mysliveckého spolku Klíč. Jeho členy kontaktuje policie pokaždé, když na území honitby dojde ke střetu zvířete s autem. Je pak na nich, aby se o mrtvé zvíře postarali. "Lišky nebo zajíce nikdo neřeší. Volají nás k větším kusům, srnám nebo jelenovi, kterého nedávno auto srazilo na silnici mezi Kunraticemi a Jablonným v Podještědí," uvádí Laipertová. Podle ní už policie za ta léta ví, kde jednotliví členové spolku bydlí, takže se snaží kontaktovat ty, kteří jsou zrovna poblíž.
Loni se na českých silnicích stalo 17 tisíc nahlášených nehod se zvěří, trend je v posledních letech stoupající. Když se zvíře objeví před autem a řidič má šanci reagovat, pak odborníci radí nestrhávat volant a nesnažit se s autem kličkovat. Správný postup je uchopit pevně volant oběma rukama, držet auto v přímém směru a nebát se silně šlápnout na brzdový pedál.