Rozšířené ošetřovné a miliardy na bezúročné úvěry. Vláda kývla na další pomoc v krizi

Vláda ve čtvrtek nabídla rodinám další finanční podporu během pandemie koronaviru v podobě rozšíření ošetřovného - nově by na něj měli dosáhnout i rodiče s dětmi až do 13 let a dávka by se měla vyplácet po celou dobu uzavření škol a školek. Pro podnikatele pak stát rozhodl o vydělení dalších 10 miliard na bezúročné půjčky. Projděte si jednotlivé body pomoci podrobněji.

