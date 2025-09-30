Domácí

"Znásilnil jsem je, omlouvám se," přiznal masér, žaloba navrhuje nižší trest

před 2 hodinami
Pražský masér Richard Pobiš, který čelí obžalobě ze znásilnění, sexuálního útoku a nátlaku vůči klientkám, u soudu přiznal vinu. Sexuálně napadl 26 žen při masážích a fyzioterapiích v roce 2020 a v letech 2023 až 2024. Uvedl, že svých činů lituje.
Obvodní soud pro Prahu 1 začal projednávat případ pražského maséra Richarda Pobiše, který čelí obžalobě ze znásilnění, sexuálního útoku a nátlaku vůči klientkám, 30. září
Obvodní soud pro Prahu 1 začal projednávat případ pražského maséra Richarda Pobiše, který čelí obžalobě ze znásilnění, sexuálního útoku a nátlaku vůči klientkám, 30. září

Státní zástupkyně po přiznání viny proto navrhuje nižší trest odnětí svobody pět a půl roku ve vězení. Původně mu hrozilo šest až sedm let ve vězení. Muž je ve vazbě od loňského podzimu. Soud by měl rozhodnout tento týden.

"Prohlašuji svou vinu. Lituji svých činů, těch, komu jsem ublížil a jak jsem jim ublížil. Uvědomuji si své pochybení a chci se všem omluvit," řekl obžalovaný. Dodal, že ve vazbě si uvědomil své jednání a po přečtení obžaloby soucítil se svými klientkami, které poškodil.

Podle obžaloby Pobiš svým klientkám v situaci, kdy se nacházely ve zranitelné poloze na masážním lůžku ve spodním prádle či nahé, nejprve různými masážními nástroji způsobovat bolest. Poté, co se svíjely v bolestech a nebyly schopné odporu, je osahával a líbal na intimních partiích, v některých případě je znásilnil.

Zástupkyně některých poškozených žen Klára Slámová vyzvala soud, aby zohlednil jejich trauma. "Jedná se o to nejhorší, co žena může prožít v intimní sféře. Obžalovaný jednou vyjde z vězení a bude v pohodě, nicméně má klientka už nikdy a trauma si ponese do konce života," řekla. Vyzvala soud, aby rozhodl spravedlivě nejen vůči obžalovanému, ale také vůči obětem a aby rozhodnutí o trestu bylo signálem, že obdobné jednání nelze tolerovat.

 
