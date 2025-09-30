Doživotí. Surově zavraždil svého syna a otce, soud smetl jeho námitku

K činu se dotyčný přiznal, hájil se tím, že byl v té době ve stavu změněného vědomí, znalci to vyloučili a navrhli zabezpečovací detenci, protože je podle nich nebezpečný pro společnost.
Soudkyně nyní čte odůvodnění, zatím není jasné, jestli bude rozsudek pravomocný.
Tragédie se stala v rekreační chatě koncem loňského roku poté, co žena vyzvala syna, aby nekouřil uvnitř a šel ven. Podle obžaloby jí zřejmý pachatel hodil do obličeje pepř, z kuchyňské linky vzal nůž a ženě zasadil nejméně 18 ran. Jen naprostou náhodou nevzniklo poranění bezprostředně vedoucí ke smrti. Bez rychlé lékařské pomoci by zemřela. Na pomoc manželce přiběhl její muž. Ten útok syna, který mu zasadil nejméně 30 ran, nepřežil. S kuchyňským nožem se pak útočník obrátil na nezletilého. I ten zemřel po sedmi ranách nožem na místě.
"Není nemocen"
Znalci dospěli k jednoznačnému názoru, že žádnou duševní chorobou obžalovaný netrpí, jde pouze o člověka s poruchou osobnosti, konstatovala soudkyně Vladimíra Kodatová. "Není nemocen, má pouze vadu osobnosti, lze s tím pracovat, ale není to ovlivnitelné léčením," uvedla soudkyně.
Útoky byly podle znalkyně velmi surové, matku napadl ve chvíli, kdy se nemohla bránit. Útok se podle soudkyně vymykal běžným vraždám provedeným nožem. O mimořádné surovosti a brutalitě obžalovaného svědčí mimo jiné to, že nezletilý a jeho děda měli chodidla od krve, museli se v ní tedy pohybovat, řekla soudkyně. Muž neprojevil žádnou lítost.