Vize Česka: Takto by měl vypadat smysluplný volební program, navrhuje Žantovský

Současné volební programy se řídí pravidly Cimrmanovy frustrační kompozice: Vyvolávají očekávání, která jsou následována zklamáním. Smysluplný volební program by musel dle mého názoru obsahovat následující body:
- Budeme přistupovat k občanství jako k jednotě občanských práv a povinností.
- Nebudeme přijímat kroky na úkor příštích generací, tj. zvyšovat zadlužování a devastovat životní prostředí. Znovu zavedeme robustní dluhovou brzdu a odstraníme neefektivní výdaje státního rozpočtu.
- Budeme cíleně usilovat o zvýšení společenské odolnosti vůči předvídaným i nepředvídaným vnitřním i vnějším hrozbám. Ať už pocházejí od nepřátelských zemí, extremistických skupin, zhoršování životního prostředí, či přírodních katastrof.
- Pro zvýšení celospolečenské odolnosti zavedeme institut národní občanské služby. Po dokončení školy v ní všichni mladí lidé - muži i ženy - stráví několik měsíců službou společnosti. A to v armádě, bezpečnostních složkách, integrovaném záchranném systému, ve zdravotnictví nebo v sociálních službách podle vlastních preferencí.
Vize Česka
V seriálu Vize Česka představuje Aktuálně.cz pohled zajímavých veřejně činných osobností na to, jakou zemi by si přály a co by v Česku rády zlepšily nebo změnily.
- Vytvoříme program inovačního skoku, vycházející z analýzy nezávislých expertů. Součástí programu bude odstranění regulací a překážek bránících rychlejšímu zavádění digitalizace, vysokorychlostní infrastruktury, efektivního stavebního řízení, vědeckého výzkumu a moderního vzdělávání. S přijetím tohoto programu spojí vláda otázku důvěry.
- Přijmeme protikorupční program, jehož součástí bude identifikace a odstranění redistribučních míst ve státní správě, která jsou potenciálním zdrojem renty. O veřejných zakázkách nechá vláda rozhodovat umělou inteligenci na základě průhledného a srozumitelného algoritmu.
- Zásadně posílíme vynucování práva. Zvážíme znovuzavedení porotního systému u závažných trestných činů a v občanskoprávních věcech velkého finančního rozsahu. Zpřísníme postihy za křivé svědectví a zavedeme přečin pohrdání soudem. Vynutíme propadnutí majetku pocházejícího z trestné činnosti, včetně majetku účelově zcizeného.
- Posílíme výkon ústavně zaručeného práva na informace. Odstraníme účelová omezení v Zákonu o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb. a omezíme možnost odvolávat se na obchodní tajemství ve smlouvách mezi státem a soukromými subjekty.
- Omezením volitelnosti na dvě volební období, tak jako tomu je u prezidenta republiky. Posílíme mobilitu volených zástupců na všech úrovních politického systému.
- Tvrdě zasáhneme proti obchodu s chudobou, především podporou výstavby obecních a státních bytů pro méně majetné občany, jakož i aplikací § 329 trestního zákoníku o lichvě.
- Postavíme na roveň státní a soukromé vzdělávání a posílíme konkurenci mezi vzdělávacími institucemi.
- Přestaneme směšovat lidská práva se skupinovými nároky. Budeme neomezeně chránit ta první a uspokojovat ty druhé v míře, v které je to možné a účelné.
- Zastavíme populační propad. Mít děti nesmí být přítěží, ale předmětem osobní pýchy a radosti a přínosem k budoucnosti nás všech. Nedosáhneme toho jen materiálními pobídkami, ale soustavnou kultivací postoje společnosti a jejích institucí k rodině a reprodukčnímu chování.