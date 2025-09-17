Marně se Babiše tázala, zda by se nechal vydat soudu. Od jeho příznivců to schytala

Když se na předvolebním mítinku hnutí ANO v Modřicích u Brna přihlásila o slovo, vypadala jako příznivkyně Andreje Babiše - na hlavě měla jeho červenou čepici s nápisem Silné Česko. Příznivci ANO, kterými byl Babiš v tu chvíli obklopen, s napětím čekali, jaký dotaz zazní.
"Znám pár lidí, kteří by vám rádi hodili svůj hlas u voleb," začala slovy, která nepůsobila nijak konfliktně. Atmosféra však zhoustla, když sdělila, podle čeho by mu dotyční hlas dali. "Dali by vám hlas, pokud byste se vyjádřil ve smyslu, že se chcete veřejně očistit spravedlivým soudním procesem. Takže s ptám: byl byste pro své vlastní vydání k soudu, anebo byste se snažil všemi silami o to, abyste k soudu nemusel, pokud byste byl premiérem?" vyslovila žena celou otázku.
To už byli voliči ANO neklidní a začali "brblat". "Mohla byste nám říct, odkaď ste? Z Prahy?" zeptal se důrazně moravským nářečím jeden ze seniorů, který se k ženě naklonil. "To je snad jedno," odvětila. "To není jedno," reagoval muž a s protesty se přidávali další. "Asi je dobře zaplacená," znělo mimo jiné ze skupiny přítomných. Částečně se uklidnili až ve chvíli, kdy je o to Babiš požádal s tím, že chce paní odpovědět.
Přímé reakci na vyřčenou otázku se vyhnul. Každopádně neřekl, že by se chtěl veřejně očistit, z jeho vět spíše vyplývalo, že by před soud nechtěl. Své vysvětlování začal tím, že kauzu farmy Čapí hnízdo vymyslela jedna ze stran, se kterou bylo hnutí ANO v letech 2013 až 2017 ve vládě.
"Bylo to poté, co jsem odmítl s touto tradiční stranou v roce 2016 krást. Proto vymysleli Lex Babiš, potom vymysleli Čapí hnízdo," tvrdil lídr hnutí ANO. Stranu nejmenoval, ale ten, kdo především prosazoval schválení Lex Babiš tehdy byla sociální demokracie.
Šlo o novelu zákona o střetu zájmů, podle které se firmy členů vlády nemohou ucházet o nenárokové dotace, veřejné zakázky a investiční pobídky. Zároveň ani nemohly provozovat některá média. Zastánci novely argumentovali tím, že Babiš či případně jiní politici by neměli být takto zvýhodněni oproti jiným.
Babiš se zároveň na mítinku hájil tím, že poskytnutí dotace v hodnotě 50 milionů korun na budování farmy Čapí hnízdo bylo v minulosti několikrát kontrolováno, dotaci nakonec vrátil a díky provozu farmy na Benešovsku stát ještě spoustu peněz získal. "Jděte se tam podívat. Byla jste tam někdy, paní?" zeptal se, a když odpověděla, že ne, lidé se do ní znovu slovně pustili. Babiš je vzápětí poprosil o slušnost.
Nakonec se dostal i k tomu, zda tedy chce jít k soudu, nebo nechce, byl ale velmi stručný. "Já věřím, že když to přijde do sněmovny, že si to všichni nastudují, no a že se podle toho potom vyjádří, jak to je. Takže já určitě v tomhle směru chápu, že na mě nic nemohli, protože já nekradu, dělám všechno zdarma," prohlásil a jako už mnohokrát zopakoval, že lituje každý den rozhodnutí, že šel do politiky.
Pokud jde o samotný soud, Babiš na mítinku za své stíhání kritizoval dřívějšího nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana i soudkyni Vrchního soudu v Praze Evu Brázdilovou. "Dvakrát nás soud očistil a teď paní soudkyně rozhodla bez důkazů. Přitom to dokazování jednoznačně vlastně ukázalo, že neexistuje nic, co by svědčilo o tom, že jsem něco udělal," tvrdil předseda ANO.
Zmiňovaná soudkyně však vypracovala na 94 stranách velmi podrobné odůvodnění rozsudku, o kterém informoval web iRozhlas.cz. V něm Brázdilová vysvětluje, proč vynesla verdikt, který směřuje proti Babišovi. Podle něho Babiš i europoslankyně ANO Jana Nagyová dělali rozhodnutí, aby společnost Farma Čapí hnízdo získala neoprávněně zmiňovanou 50milionovou dotaci, a tím spáchali trestné činy dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie. Případ nyní posoudí, a to už potřetí, Městský soud v Praze. Babiš i Nagyová s rozsudkem i jeho odůvodněním nesouhlasí.
Téma Babišova vydání může hrát velmi důležitou roli v povolebním vyjednávání. Jestliže si Babiš bude chtít udržet imunitu, potřebuje, aby většina poslanců byla proti jeho vydání. Podle průzkumů je ANO favoritem voleb, na většinu v Poslanecké sněmovně ale nejspíš nedosáhne. Z dosavadního přístupu jiných stran je zřejmé, že současní vládní poslanci budou rozhodně pro Babišovo vydání, šanci by naopak mohl mít u poslanců hnutí SPD a v případě jejich zvolení například také u poslanců hnutí Stačilo! či Motoristů.