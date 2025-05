Vyšší jízdné cestujícím nevadí, říká šéf Českých drah. Chystá zdražení

Spoje Českých drah loni přepravily 169 milionů cestujících, což je o čtyři a půl milionu více než v roce 2023. Osobní doprava si navíc připsala i nejlepší výsledek v historii - 635 milionů korun před zdaněním. Přesto je velmi pravděpodobné, že letos v prosinci opět stoupne cena jízdenek. "Vychází to z toho, co se na trhu děje," reaguje v rozhovoru Michal Krapinec, generální ředitel Českých drah.

Na první pohled loňský zisk ve výši 1,3 miliardy korun vypadá dobře. Jenže ve srovnání s rokem 2023 se Skupině České dráhy příliš nedařilo. Tehdy činil její hospodářský výsledek 3,8 miliardy korun.

Na číslech se výrazně podepsal záporný výsledek nákladního dopravce ČD Cargo. Ten v roce 2024 skončil - po předloňském zisku ve výši 733 milionů - ve ztrátě 945 milionů. Na tom, že nákladní vlaky meziročně přepravily méně materiálu, se prý výrazně podepsal bankrot hutí Liberty Ostrava, snížení objemu hnědého uhlí spalovaného v elektrárnách či pokles přepravovaného množství dřeva.

"Hospodářský výsledek negativně ovlivnily především transakce vztahující se k pokračujícímu procesu zeštíhlení firmy, tedy rezervy na odstupné zaměstnancům a snížení hodnoty majetku, který se v dalších letech stane zbytným," prohlásil dále Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel firmy.

Naopak osobní doprava Českých drah rostla. Její hospodářský výsledek meziročně vyskočil o dvanáct milionů korun na celkových 635 milionů. Zvýšil se i počet přepravených cestujících. "Po nasazení jednotek InterJet stoupla obsazenost o třicet procent," popisuje Michal Krapinec v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz.

Projevuje se zvyšující se cena jízdenek na počtu cestujících?

Nemáme informace, že by klesal počet přepravených osob, a nemyslíme si, že by vyšší jízdné odrazovalo lidi jezdit vlakem. Věříme, že to je nastavené optimálně.

Chystáte další zdražení jízdného?

Budeme-li zdražovat, tak bych řekl jen kosmeticky, že by si toho cestující nemuseli ani všimnout. Byly by to určitě jen nižší jednotky procent, pokud se v druhém pololetí nestane něco mimořádného.

Čili máte v plánu zvyšovat ceny jízdenek?

Uvažujeme o zdražování vždycky v prosinci tak jako všichni dopravci. Vychází to z toho, co se na trhu děje. Kdyby nebyl důvod zdražovat, zdražovat nebudeme. Pokud bude inflace, tak zdražíme. Ale určitě ne přes inflaci - a inflaci očekáváme v úrovni nižších jednotek procent.

Má modernizace vašeho vozového parku nějaké dopady na počet cestujících, přibývá jich v nových vlacích?

Určitě. Podívejme se na linku Praha-Plzeň-Cheb. Tam po nasazení jednotek InterJet stoupla obsazenost o třicet procent. My i cestující vnímáme, že jakmile máte nový vlak, máte nové cestující.

Co se týče regionální dopravy a lokálek, máte tam možnost konkurovat menším dopravcům?

Spíš bych řekl, jestli mají ti dopravci schopnost konkurovat nám. Kvalitou, myslím, že určitě ne, byť se o to můžou pokoušet. I tam, když se nasadí nová jednotka, která tu vzdálenost urazí rychleji, tak je to znát. To samé bateriové vlaky (nasazené na trati z Ostravy do Štramberka, pozn. red.) - když najednou cestující nemusí přesedat, tak pojedou vlakem s přímou linkou.

Pokud se bavíme o tendrech na zajištění osobních vlaků, jakou tam máte prioritu?

Chtěli bychom obhájit všechno a získat taky úplně všechno. Naše ambice je vysoká, ale bylo by naivní si myslet, že obhájíme a vyhrajeme každou ze soutěží. Ostatně je tady probíhající liberalizace, která je v zájmu republiky i Evropy. A ta neznamená nic jiného než řízené snižování podílu velkého dominanta. A to jsme dneska my.

S tím, jak aktuálně klesá cena pohonných hmot, sledujete odliv cestujících? Berete individuální osobní dopravu jako soupeře pro své vlaky?

Meziročně jsme přepravili o pět milionů více osob, nejedná se nic dramatického. Možná bychom ale mohli růst rychleji.

