Za boj v řadách separatistů na Ukrajině potrestal soud Čecha 15 lety vězení

Finanční správa eviduje k tomuto pondělí 266 527 žádostí o příspěvek, takzvaný kompenzační bonus, v souvislosti s novými vládními opatřeními. Dosud vyřídila 238 562 žádostí a vyplatila 2,1 miliardy korun. Týká se to osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), společníků malých společností s ručením omezeným i osob pracujícím na dohodu o provedení práce nebo činností zasažených novými vládními opatřeními proti šíření koronaviru. Vyplývá to z informací, které finanční správa zveřejnila na Twitteru. Žádosti začala správa zpracovávat a vyplácet v pondělí 16. listopadu.

Minulý týden správa aktualizovala internetovou aplikaci tak, aby bylo možné žádat o kompenzaci i za čtvrté bonusové období, tedy za období od 14. do 24. prosince. První období je od 5. října do 4. listopadu, druhé od 5. listopadu do 21. listopadu a třetí od 22. listopadu do 13. prosince. Žádost je možné podávat až do dvou měsíců po skončení příslušného bonusového období.