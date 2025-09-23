Výbor ANO pozastavil členství třem lidem. Měli v Havířově manipulovat s pronájmy bytů

Domácí

Celorepublikový výbor ANO pozastavil členství třem členům hnutí obviněným kvůli pronajímání městských bytů v Havířově na Karvinsku. Je mezi nimi i primátor města Ondřej Baránek. No předvolebním mítinku hnutí v Liberci to v úterý oznámil mluvčí ANO Martin Vodička.
Město Havířov - ilustrační foto.
Město Havířov - ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Baránek uvedl, že žádost o pozastavení členství odeslal sám v úterý ráno. Ve městě se v pondělí konalo zasedání městského zastupitelstva a Baránek na něm uvedl, že se vědomě ničeho nedopustil.

O jeho odvolání zastupitelstvo nejednalo, protože návrh opozice na zařazení tohoto bodu do programu neprošel. Na výzvy opozičních zastupitelů k rezignaci primátor nereagoval. Na dotaz, zda Baránek po pozastavení členství v ANO bude rezignovat i na post primátora, pouze odkázal na své vyjádření z pondělí.

"Ničeho jsem se vědomě nedopustil. Nadále plně spolupracuji s Policií České republiky. A nebudu ani nemůžu se k tomu vyjadřovat," řekl primátor v pondělí.

V souvislosti s pronajímáním městských bytů v Havířově obvinili minulý týden kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) sedm lidí, mezi nimi i čtyři úřední osoby. Obviněným za zjednání výhody při veřejné soutěži a zneužití pravomoci úřední osoby hrozí vězení od dvou do osmi let. Všichni obvinění jsou stíháni na svobodě.

Kromě Baránka je mezi obviněnými například i jeho náměstek pro sport Daniel Vachtarčík (Hnutí pro Havířov), který rovněž v pondělí odmítl, že by se podílel na manipulaci s byty.

"Já osobně si nejsem vědom ničeho, a už vůbec ne, že bych se dopustil jakékoliv trestné činnosti. Přesto samozřejmě poskytuji plnou součinnost v dané věci," řekl Vachtarčík. Dodal, že ani on nevidí jediný důvod k rezignaci.

Předseda ANO Andrej Babiš v pátek řekl ČTK a serveru iDNES na předvolebním mítinku v Ostravě, že podle jeho informací nešlo o korupci. Přesto zřejmě bude chtít, aby obvinění lidé byli vyloučeni z ANO, a primátor by měl ve funkci skončit. V pondělí v Hradci Králové dodal, že stále o případu ví málo a je potřeba vyčkat na informace z krajské organizace hnutí ANO.

Havířov vede koalice ANO s ČSSD a osobnostmi města (nyní SOCDEM), Hnutím pro Havířov a uskupením Spolu plus, které ve městě tvoří zástupci ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a také STAN. Koalice má v 43členném zastupitelstvu 28 hlasů. V opozici po volbách skončily Havířov sobě, SPD a KSČM.

Baránek je primátorem od loňského prosince, kdy ve funkci nahradil tehdejšího primátora a současného hejtmana Josefa Bělicu (ANO), který stál v čele 70tisícového města od roku 2018. Baránek byl dříve náměstkem pro ekonomiku a správu majetku.

Kriminalisté dospěli k závěru, že obvinění v letech 2019 až 2023 účelově obcházeli zásady upravující podmínky pro pronajímání městských bytů. Podle mluvčího NCOZ Jaroslava Ibeheje případ souvisí s pronajímáním městských bytů předem vybraným jedincům na úkor běžných uchazečů. Dozoruje ho havířovská pobočka Okresního státního zastupitelství v Karviné.

Poprvé kriminalisté v sídle havířovské městské společnosti zasahovali loni v dubnu. Tehdy v souvislosti s veřejnými zakázkami obvinili šest lidí, a to ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, přijetí úplatku a podplacení.

Druhý zásah NCOZ se uskutečnil v polovině října a během dalšího vyšetřování kriminalisté zjistili další skutečnosti, které vedly k obvinění (ze stejných zločinů) jedné další osoby a tří firem. U už dříve obviněné šestice policisté následně jejich trestní stíhání ještě rozšířili o další zločiny jako porušení povinnosti při správě cizího majetku a zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.

 
