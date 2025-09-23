Domácí

Pokračuje líčení v kauze Dozimetr. Vypovídá podnikatel Kos, jenž už uznal vinu

před 35 minutami
U Obvodního soudu pro Prahu 9 v úterý pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Vypovídá podnikatel Pavel Kos, který v pondělí uznal vinu z korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku (DPP). Spolu s ním se zpovídá skupina lidí v čele s podnikatelem Michalem Redlem. Mezi obžalovanými je i exnáměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). Redl i Hlubuček vinu odmítají.
Skupina podle obžaloby přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Hlavou byl podle státního zástupce Adama Borguly Redl, který údajně rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze. Spolu s ním bylo původně obviněno deset lidí - jeho spolupracovníci, podnikatelé a vedoucí pracovníci v DPP. Dva z nich, podnikatelé Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah, však uzavřeli s žalobcem dohodu o vině a trestu. Soud jim uložil peněžité tresty.

U někdejšího ekonomického ředitele dopravního podniku Mateje Augustína vzal státní zástupce obžalobu zpět. Muž spolupracuje s policií.

Obžaloba klade mužům za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami. Právní kvalifikace není u všech stejná.

Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.

 
Další zprávy