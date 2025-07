Brutální vrah vyvázl, připomínáme děsivý případ. Je promlčený, ale policie se nevzdá

Na den přesně právě dnes, 29. července, došlo před 20 lety k brutální vraždě ve Šternberku na Olomoucku. Neznámý muž tehdy ve videopůjčovně za bílého dne zavraždil jedenatřicetiletou matku malého dítěte. Kriminalistům se vraha nepodařilo najít. Prověřili přes 2000 lidí z Česka i zahraničí, vyhodnocovali jejich DNA i prověřovali jejich alibi, bez úspěchu. Případ tak bude o půlnoci promlčen.

Na poslední výzvu se zveřejněním identikitu sestaveného za pomoci umělé inteligence (AI) obdrželi přes 80 podnětů, řekl v úterý vedoucí odboru obecné kriminality olomoucké krajské policie Jan Lisický. Navzdory promlčení bude policie ve vyšetřování pokračovat, uvedl Lisický.

"Pachatel už mohl i zemřít"

"V šetření pokračujeme a pokračovat budeme - nemůžeme vyloučit, že za tu dobu mohly nastat nové okolnosti, za kterých nebude naplněno proklamované promlčení. Je to například situace, kdy by se pachatel za tu dobu dopustil obdobného skutku, poté by se tato doba počítala od posledního skutku nebo okolnost, že by se vědomě skrýval v zahraničí. Pro nás kriminalisty tato věc nikdy promlčena nebude. Jsme přesvědčeni o tom, že i z respektu k oběti má právo na to, abychom vraha našli," uvedl Lisický.

Policie počítá s řadou variant včetně té, že pachatel již zemřel, ale i s tím, že se v něm "hne svědomí" a s vědomím, že nemůže být postaven před soud, se přihlásí. "Už se v minulosti stalo, že v člověku zahlodalo svědomí a šel se přihlásit, roli může hrát to, že nemůže být trestně stíhán. Je to ale velmi nízká pravděpodobnost," doplnil šéf kriminálky.

Lisický ocenil pomoc veřejnosti, která reagovala na poslední výzvu policie, kdy možnou současnou podobu pachatele sestavila za pomoci AI.

"Do současné chvíle jsme obdrželi přes 80 podnětů, které byly řešeny. Za 20 let, které od vraždy utekly, policie prověřovala obrovské množství osob - celkový počet přesahuje 2000 osob. Jednalo se jak o osoby z České republiky, tak o cizince, vyhodnocovalo se jejich DNA, prověřovalo se jejich alibi, pachatel bohužel zjištěn nebyl. Za tu dobu se posunuly i kriminalistické metody a to především detekce DNA," dodal vedoucí odboru. Prověřováni byli nejen stovky klientů videopůjčovny a jejich příbuzní, ale také vězni, klienti psychiatrické léčebny a pachatelé obdobné násilné trestné činnosti v celé republice.

Co se ve Šternberku před dvaceti lety stalo? Za plného denního světla zhruba hodinu po poledni vstupuje do videopůjčovny na Hlavním náměstí ve Šternberku muž. Všímá se klíče ve dveřích, a když vstoupí, zamkne za sebou. Když odchází, zůstává za ním zavražděná jedenatřicetiletá pracovnice, kterou v podniku zastihl. Ubodal ji několika ranami. Vražda pak měla pravděpodobně sexuální motiv a byla provedena zvlášť surovým způsobem.

Když agresor z videopůjčovny odchází, zachytí ho bezpečnostní kamera. Jenže se píše rok 2005 a technologie není natolik dokonalá, a tudíž záběry nejsou dostatečně kvalitní - podoba vraha na nich není dobře poznat. Policisté tehdy uvedli, že muž byl vysoký kolem 180 až 190 centimetrů, štíhlý a měl 30 až 45 let.

Ničemu nepomohly ani stopy DNA, které na místě činu pachatel zanechal. Policie odebrala vzorky od stovek mužů z města i okolí, včetně klientů videopůjčovny, jejich příbuzných, pacientů psychiatrických léčeben, vězňů a osob s historií násilných trestných činů - jenže bez nalezení shody, a to ani v celorepublikové databázi.

Případ se ocitl ve slepé uličce. V roce 2016, tedy jedenáct let po vraždě, se policii přihlásil svědek. Tvrdil, že muže vycházejícího z videopůjčovny viděl a že jej dokáže popsat. Poznal ho podle zakrvavené košile, kterou poté vrah zřejmě skryl pod svetr, který z místa činu ukradl.

"Na základě předchozí výzvy se přihlásil na policii svědek, který popsal muže pohybujícího se v inkriminovanou dobu v okolí místa činu v bílé, pravděpodobně zakrvavené košili. Dle jeho sdělení byl muž v době před deseti lety ve věku 26 až 35 let, vysoký 190 centimetrů, štíhlé postavy, delších vlnitých vlasů v barvě špinavě blond. Ze získaných informací byl sestaven identikit tohoto muže," uvedla v roce 2016 policie. Právě tehdy vznikla první z možných podob vraha.

Vyšetřování však stále nikam nevedlo. Případ "spal" až do letošního roku. Dva týdny před uplynutím této lhůty policie přišla s dalším pokusem - zveřejnila podobu, jak by vrah mohl vypadat dvě dekády po zločinu.

"Domnívám se, že šlo o cizince, který tudy projížděl či tady pracoval a po činu stihl včas republiku opustit," uvedl pro deník Blesk pod podmínkou zachování anonymity jeden z policistů, kteří v minulosti případ vyšetřovali.

Jak už dříve pro Aktuálně.cz potvrdil policejní mluvčí Jakub Vinčálek, předpokládanou podobu pachatele kriminalisté vytvořili použitím běžně používaných nástrojů umělé inteligence, jako je například ChatGPT.

"V tomhle případě předpokládám, že se využil původně sestavený identikit, který vznikl v souvislosti s pátráním po podezřelém z trestného činu. Umělé inteligenci se na základě toho zadala jednoduchá otázka: jak by podezřelý vypadal nyní, tedy po 20 letech," vysvětlil Vinčálek s tím, že jde o ojedinělý pokus.

Olomoucká policie potvrdila, že se lidé o případ zajímali. "Hned ve středu, když jsme to zveřejnili, se nám ozvalo třicet až čtyřicet lidí. Kolegové se tím zabývají a vše prověřují," říká policejní mluvčí Marie Šafářová. Jak ale uvedla několik dní před vypršením klíčové lhůty, kýžený průlom v případu nenastal. A definitivní tečku vyslovili policisté v úterý na tiskovém brífinku, kdy potvrdili, že nemají stopy, které by vedly k odhalení brutálního pachatele.

Protáhnout lhůtu nešlo. "Promlčecí doba by se přerušila jen v případě, že bychom zahájili trestní stíhání konkrétní osoby," vysvětlila mluvčí Šafářová.

Promlčecí doba vraždy je v Česku standardně dvacet let. V některých případech, typicky vražda dítěte či těhotné ženy, ji lze prodloužit na třicet let.

Promlčení platí i tehdy, pokud se pachatel sám přiznal. I k takovým případům v Česku došlo. Například v roce 2017 se policistům přiznal vrah k uškrcení muže v bytě na pražském Barrandově. Jelikož od vraždy tehdy uplynulo 33 let, trestu unikl - právě kvůli vypršení promlčecí lhůty.