Faktor Trump. Jeho obliba by Babišovi mohla prohrát volby, doufají vládní politici

Přestože průzkumy zatím věští vládní čtyřkoalici prohru v podzimních volbách, vládní politici se teď upínají k nové naději, která souvisí s počínáním prezidenta USA Donalda Trumpa. Někteří z nich doufají, že čím více jeho kroky vyvolají v Česku nevoli, tím více by mohl ztrácet velký Trumpův příznivec, šéf hnutí ANO Andrej Babiš. A to až tak, že prohraje volby.

"Andrej Babiš se netají přízní k Donaldu Trumpovi. Ještě před prezidentskými volbami v USA tady chodil v Trumpově čepici a říkal, že je jeho velký podporovatel," prohlašuje ministryně obrany a pražská jednička koalice Spolu pro podzimní parlamentní volby Jana Černochová. A podobně nahlas připomínají Babišovi jeho oblibu v americkém prezidentovi i další vládní politici.

Už méně hlasitě ale mluví v politických kuloárech o tom, že právě "faktor Trump" by mohl hrát v podzimních volbách mnohem větší roli ve prospěch vládní koalice, než se mohlo ještě nedávno zdát.

"Stále většímu množství lidí v naší zemi musí být jasné, že Trumpova politika nepřináší Česku nic dobrého. I mnozí lidé, kterým byl ještě nedávno sympatický, začínají být na pochybách. Takže jestli bude Babiš dál hájit Trumpa a dál bude mluvit o míru, který ve skutečnosti mír není, můžeme nám to přinést voliče," uvedl pro Aktuálně.cz pod podmínkou anonymity jeden z čelných politiků Spolu. Uvnitř koalice zatím řeší, jak s touto věcí v kampani pracovat.

Premiér Petr Fiala, Jana Černochová (oba ODS) i další zatím sází v těchto dnech na možné obavy české veřejnosti z ohrožení bezpečnosti země, pokud se Trump bude dál od Evropy odvracet. Premiér také prohlašuje, že právě jeho vláda je zárukou bezpečnosti Česka, když chce dávat na obranu více peněz, zatímco Babiše viní z oslabování bezpečnosti země.

"Jsme v mimořádně závažné době, čelíme velkým výzvám a změně mezinárodního řádu a mně připadá naprosto nepochopitelné, ale opravdu mimo realitu, že by někdo zpochybňoval to, že máme směřovat ke třem procentům HDP výdajů na obranu," vytýká Fiala Babišovi.

Šéf nejsilnějšího opozičního hnutí a podle průzkumů favorit na vítězství v podzimních sněmovních volbách je proti takovému navyšování. "Cesta k takovému navyšování je logická, podobné je to v dalších evropských zemích, je to minimum, co musíme udělat. Vůbec nechápu, že by to, kdo to myslí vážně s bezpečností naší země a jejích občanů, mohl zpochybňovat," kritizuje Fiala šéfa ANO.

Babiš má tři procenta za nesmyslná, dvě procenta považuje za strop. Hájí se tím, že v žádném případě prý nechce ohrožovat bezpečnost Česka, ale tvrdí, že vláda neumí využívat ani stávající peníze na obranu a plýtvá s nimi. K tomu opakuje, že je především pro mír, o což jde podle něj také Trumpovi. Evropu naopak tvrdě kritizuje.

"Evropa se v podstatě chová jako podřízená ukrajinskému prezidentu Volodymyru Zelenskému. Ten udělal chybu, když začal mentorovat prezidenta USA," prohlásil Babiš tento týden v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes s odkazem na konflikt, ke kterému došlo minulý týden při návštěvě Zelenského u Trumpa v Bílém domě.

Jenže například čerstvý průzkum agentury NMS Market Research pro web Novinky.cz ukázal, že více než polovina Čechů nesouhlasí s Trumpovým rozhodnutím dočasně zastavit americké vojenské dodávky Ukrajině. Pouze třetina Čechů je pro. Podle šetření se také po páteční roztržce v Bílém domě zvedla u Čechů podpora Zelenského.

Hraje se o nevoliče a zklamané

Politolog Lukáš Jelínek míní, že mezinárodní dění a zahraniční témata budou hrát v nadcházejících volbách podstatně větší roli než kdykoliv dříve. "Nespokojení voliči, kteří se přimkli k ANO, nebo k další opozici, svůj názor s nástupem Trumpa nezmění, ale ve volbách se bude hrát o nevoliče a zklamané vládní voliče. A na ty může mezinárodní atmosféra zapůsobit mobilizačně," soudí.

To by podle něj mohlo hrát ve prospěch Fialovy vlády. "Přestože jsou tito voliči k vládě za to, co dělá a spíše nedělá v domácí politice, velmi kritičtí, tak pro ně může hrát mezinárodní dění mnohem zásadnější roli. Můžou chtít někoho, kdo dělá předvídatelnou zahraniční politiku, než že by chtěli jeden velký chaos. A ti, kdo budou chtít jasná pravidla, si můžou najít cestu ke Spolu či STAN," míní politolog. Zároveň ale upozorňuje, že to patrně nezmění výsledek voleb, kdy se počítá s vítězstvím ANO. "Ale může to zbrzdit pád vládních stran," dodal.

Také místopředseda ODS a ministr dopravy Martin Kupka doufá, že dění okolo Trumpa může mít na kampaň i volby vliv. "To, že Trump není ochoten pojmenovat zcela zjevnou pravdu, že agresorem je Rusko, tak to samozřejmě znejisťuje českou společnost. A pokud se tady toho bude někdo chytat a neřekne jasný postoj, tak to samozřejmě bude hrát v kampani roli," sdělil Kupka v reakci na Babiše. Šéf ANO sice říká, že agresorem ve válce s Ukrajinou je Rusko, ale zároveň není k Rusku a Trumpovi zdaleka tak kritický jako vládní strany.

1:19 Místopředseda ODS a ministr dopravy Martin Kupka ostře kritizuje přístup Andreje Babiše a jeho ANO k rozhodnutí vlády navyšovat peníze na obranu. | Video: Radek Bartoníček

Nevěřím, že to koalici pomůže, namítá Havlíček

Místopředseda ANO Karel Havlíček ale Babiše i své hnutí brání a odmítá, že by mohl "faktor Trump" hrát ve prospěch vládní koalice. "Nemyslím si, že by se čeští voliči ve větším stavěli proti politice Donalda Trumpa, který chce dosáhnout míru na Ukrajině. Máme průzkumy, které naopak ukazují, že přibývá Čechů, kteří si přejí konec války a mír. Je to drtivá část veřejnosti. A to říkáme i my v ANO," uvedl pro Aktuálně.cz. "Absolutně nevěřím, že by dění kolem Trumpa a Ukrajiny mohlo vládní koalici pomoci ve volbách. Budou převažovat jiná témata," věří.

1:29 Místopředseda ANO Karel Havlíček odmítá kritiku vládních politiků, že ANO podceňuje bezpečnost Česka, když není pro navýšení peněz na obranu. | Video: Radek Bartoníček

Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda míní, že důležitá bude hlavně nálada v české společnosti několik týdnů před hlasováním. "Voliči se rozhodují v posledních třech týdnech před volbami, tedy někdy v září. Co bude v té době, je dnes neodhadnutelné," uvedl.

Souhlasí ale s tím, že obavy občanů o bezpečnost můžou hrát velkou roli. "Už nyní mluvím se staršími lidmi, kteří jsou vystrašení, zejména ti, kteří pamatují druhou světovou válku. Lidé vždycky žili v představě, že USA přijdou a zachrání nás. A teď nám USA vzkazují, že se musíme především my starat o svou bezpečnost. Proto je důležité, že vláda chce dávat více peněz na naši obranu. Bude to důležité téma, ve kterém Andrej Babiš naprosto tápe," uzavírá.