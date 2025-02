Zajímá někoho Evropa? Jako fackovací panák ano, říká Vondra z Washingtonu

"Zajímá někoho Evropa? Jako fackovací panák docela dost," popsal europoslanec za ODS Alexandr Vondra své dojmy z největší americké konzervativní konference CPAC, která už 50 let udává směřování republikánské strany. Letos na ní kromě Donalda Trumpa a Elona Muska vystoupil i někdejší Trumpův stratég Steve Bannon, který šokoval pozdravem, který až příliš připomíná hajlování.

U Steva Bannona ale Vondra vydržel jen několik minut. "Nedalo se to poslouchat, tak jsem odešel. On se prostě zbláznil. Takže ten nacistický pozdrav jsem neviděl, říká politik v rozhovoru s Matyášem Zrnem pro pořad Spotlight News.

Republikánská strana je podle Vondry naprosto sjednocená za Trumpem a podporuje i jeho tvrdý transakční přístup ke spojencům. "Je to jasné směřování k většímu politickému realismu v mezinárodních vztazích. A k menšímu idealismu. To je pro nás, jako pro malý stát, horší."

Podle Vondry jsme svědky dlouho probíhající změny, na kterou Trump jen "dal štempl". Trumpovi republikáni respektují sílu a sebevědomí, oboje dle slov Vondry Evropě chybí a proto ji nerespektují. Teď přichází doba "něco za něco", ne automatické spojenectví, míní.

Svět teď bude jiný, rozhoduje moc a vliv, a ne hodnoty, tvrdí europoslanec. Způsob, jakým Evropa reaguje, podle něj ale příliš nenasvědčuje tomu, že by si to uvědomovala a že by se podle toho zachovala.

"Pro mě ta situace není jednoduchá, já jsem se podílel na přesvědčování Američanů, aby nás vzali do NATO. V době, kdy třeba Němci, Francouzi a Britové byli proti. A nerad bych se ještě během svého života dočkal toho, aby se to vypařilo. Ale přišla doba, kdy to už nebudeme moct konzumovat zadarmo," míní.

Celý rozhovor si poslechněte v úvodu článku.