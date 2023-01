Analýza: Babiš už shodil rukavice, generála čeká tvrdý boj o voliče Nerudové a spol.

Generál ve výslužbě Petr Pavel a předseda hnutí ANO Andrej Babiš s přehledem postoupili do druhého kola prezidentských voleb. Dohromady získali podporu téměř čtyř milionů voličů. Mezi nimi se rozhodne, kdo 8. března na Pražském hradě jako hlava státu vystřídá dosluhujícího Miloše Zemana. Aktuálně.cz analyzuje, které proměnné by mohly být rozhodující ve finále letošního prezidentského klání.

"Máme jednoho kandidáta, který potřebuje velmi intenzivní negativní kampaň, to jest Andreje Babiše. A druhého kandidáta, Petra Pavla, který potřebuje udržet své voliče a dovést k sobě voliče spřízněných či blízkých kandidátů. Pokud chce Pavel vyhrát, nesmí udělat velkou chybu," popsal Aktuálně.cz politolog Lubomír Kopeček výchozí pozice obou "finalistů".

Úkol Andreje Babiše je podle politologa jasný. Odradit co nejvíc Pavlových voličů a podporovatelů neúspěšných kandidátů Danuše Nerudové, Pavla Fischera a Marka Hilšera, aby ve druhém kole hodili do urny hlas pro generála. Čistě aritmeticky by mu přitom jejich přízeň zajistila pohodlnou výhru. Kopeček proto předpokládá, že tým kolem Babiše zahalí Pavla mlhou verbálních útoků.

"Negativní kampaň, kterou použije, asi bude mít víc odstínů. Ale určitě bude mluvit o vládním kandidátovi, komunistickém rozvědčíkovi a nějakou nálepku jistě ještě vymyslí," uvažuje politolog. Pokud však Pavel dokáže v rozumné míře slovní ataky ustát a případné vyložené lži vyvrátit, z pohledu Kopečka může mít k vítězství blíže.

Babiš sundal rukavice

Babiš už v první reakci na volební výsledek opustil image klidného důchodce, do kterého se nějaký čas kampaně před prvním kolem snažil stylizovat. Vůči vítězi prvního kola se velmi tvrdě vymezil. Pavlovi vytknul, že údajně v roce 1968 vítal invazi vojsk Varšavské smlouvy. Tomu přitom bylo tehdy šest let.

"Putin byl vysazen jako agent KGB v 80. letech v Berlíně. Na toto byl připravován pan Pavel, aby byl vysazen do týlu nepřítele, aby tam získával lidi na spolupráci," přirovnal předseda ANO Pavla k ruskému vládci Vladimiru Putinovi, který invazí na Ukrajinu rozpoutal největší vojenský konflikt v Evropě od druhé světové války.

Jako by bývalý náčelník Generálního štábu a někdejší předseda Vojenského výboru NATO tušil, že právě tohle ho ve finále volby čeká. Mluvil o tom už před prvním kolem v rozhovoru pro Aktuálně.cz. "Babiše znám, dovedu si představit, jak asi povede souboj ve vypjaté atmosféře. Tam by rukavice šly velice rychle dolů."

Pavel však avizoval, že na podobné Babišovy výpady nebude příliš reagovat. Soustředit se chce na sebe. "Budu se snažit oslovovat voliče jako dosud, dávat racionální návrhy na řešení současné těžké situace. A dávat jasně najevo, že z mé strany lži ani překrucování neuslyší. Že férově uslyší, jak se situace má a co můžeme dělat."

Pavel není Jiří Drahoš roku 2018

"Podle mě strategie, kterou používal Petr Pavel v posledních dnech v televizních debatách, dávala smysl. Tedy lehce defenzivní a občas trochu nudná. Hodně sázel na to, že má své voliče a dokáže je přivést k volbám. Myslím, že pokud rozumně dokáže vyvracet to, co se na něj dezinformačně bude valit a už valí, má solidní šanci vyhrát," přitakal Pavlově klidnému stylu politolog Lubomír Kopeček.

Podobně tvrdě jako Babiš útočil v minulých volbách mandát obhajující prezident Miloš Zeman na svého vyzyvatele Jiřího Drahoše. Bývalého předsedu Akademie věd se mu u rozhodující části veřejnosti povedlo vykreslit jako někoho, kdo Česko otevře imigrantům. Tím dokázal na svou stranu strhnout lidi, kteří obvykle k volbám nechodí.

"Petr Pavel má však lepší predispozice uspět. Přece jenom se dá mnohem hůř než Jiří Drahoš spojit s liberálním, městským, vzdělaným prostředím, které v uvozovkách vítá migranty. Má za sebou o dost odlišnou kariéru. Člověk, který se hodně profiluje na bezpečnostní problematice, je z povahy věci někde jinde než Jiří Drahoš v roce 2018," podotkl Kopeček.

"Komunista jako komunista"

Sociolog Jan Herzmann poukazuje na to, že se na konečném výsledku může podepsat komunistická minulost obou mužů. Pavel i Babiš byli členy KSČ. Předseda ANO také spolupracoval jako agent se Státní bezpečností. Jeho jméno prochází celkem 12 svazky StB, Babiš v nich vystupuje jako agent Bureš s evidenčním číslem 25085.

Pavel zase v září 1989 nastoupil do vojenského zpravodajského kurzu, jehož účastníci byli chystáni mimo jiné také na špionský výsadek v západních státech. Výcvik dokončil už v podmínkách svobodného Československa v roce 1991 a stal se vojenským diplomatem.

"Jestliže 70 procent voličů toleruje předlistopadovou minulost, to neznamená, že to toleruje celá voličská populace. Pro někoho je komunista jako komunista, ti proto nemusí přijít volit vůbec," upozorňuje Herzmann. Odhaduje proto, že se voličská účast z prvního kola, čili 68 procent, ve druhém nezopakuje.

Navíc kvůli komunistické minulosti nemusí mít Pavel jistou podporu voličů, kteří se v prvním kole postavili za Nerudovou, Fischera a Hilšera. Bez jejich hlasů přitom nemůže vyhrát. "Zdaleka to nefunguje tak, že všichni příznivci kandidáta přejdou k tomu, který jim bude doporučen. Speciálně u části voličů Danuše Nerudové bude převládat těžké zklamání. Nebude snadné, aby všichni přešli k Pavlovi," míní Herzmann.

Tvrdý střet politických kultur?

Podle Herzmanna se ale v závislosti na atmosféře před druhým kolem může stát, že naopak přijde rekordní počet voličů. Zařídit to mohou emoce vzbuzené oběma kandidáty. "Nemohu vyloučit, že se tak vyhrotí, že půjde opravdu o tvrdý střet politických kultur a že něco takového část voličů přiměje, i když v prvním kole nevolili, aby ve druhém přišli."

Zatímco Pavel musí udržet všechny své voliče a přitáhnout co nejvíce příznivců Nerudové, Fischera a Hilšera, Babiš má před sebou jinou výzvu. Přivést na svou stranu voliče Jaroslava Bašty a porozhlédnout se, zda lze najít ještě další hlasy lidí, kteří jsou proti vládě Petra Fialy (ODS) a v prvním kole k volebním urnám nedorazili.

"On má nějaký potenciál, byť ne moc velký, v některých periferních částech Česka. Když se dívám třeba na Karlovarský a Ústecký kraj, byla tam podprůměrná voličská účast. Je otázka, co se s tím může stát ve druhém kole. Kdyby zde účast stoupla, Babiš má velkou šanci, že na tom vydělá. Určitě tam bude směřovat kampaň," uzavírá politolog Kopeček.

