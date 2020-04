Velikonoce bez lidí nepamatují generace. Virtuálně je přenést nelze, říká kněz

V nezvykle prázdné katedrále Božského Spasitele v Ostravě celebruje bohoslužby ve Svatém týdnu pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David. Věřící mohou kvůli mimořádným opatřením spojeným s koronavirovou nákazou jeho slovům naslouchat pouze prostřednictvím internetového vysílání. Přenést Velikonoce, které jsou největší křesťanský svátek, do virtuálního světa ale úplně nelze, řekl David.

"Je to jako s oslavou narozenin. Když chcete slavit narozeniny, a Velikonoce jsou vlastně oslava narozenin - vzkříšení Krista, tak ty známé potřebujete pozvat. Nemůžete ty narozeniny slavit nějak virtuálně… Potřebujete společně jíst, pít, bavit se, zazpívat si. To jsou Velikonoce," míní David.

Současná situace je ale podle něj zcela mimořádná. "Bohoslužby o Velikonocích se budou slavit vlastně bez účasti veřejnosti, jenom kněží s nějakým jedním dvěma přisluhujícími lidmi. To je věc, kterou tady prostě generace lidí nepamatují," uvedl David.

Podle něj si ale věřící po těch několika týdnech uvědomují vážnost situace a mají i ve vztahu k Velikonocům pochopení pro nastavená opatření. "Hůře to nese ta starší generace, ale už i ta začíná vnímat právě ta rizika a ohrožení, takže to nějakým způsobem přijímá," řekl David.

"Z prázdného kostela jde mráz po zádech"

Kvůli přísným opatřením nebude v katedrále možné ani vykonání velikonoční svaté zpovědi, s níž jsou Velikonoce pro většinu věřících neodmyslitelně spojeny. "Je to stále samozřejmě o nějakém vysvětlování, proč to nemůže být a proč by to nešlo, ale už po těch třech čtyřech týdnech nouzového stavu si na to nějakým způsobem ti lidé zvykli. To, že Velikonoce teď budou tak, jak budou, nějakým způsobem přijali s tím, že se potom sejdeme po Velikonocích a dostaneme se třeba i k té velikonoční zpovědi," uvedl pomocný biskup.

Sám přiznává, že stát v prázdné katedrále je pro něj velmi zvláštní a naprosto nová situace. "Uvědomil jsme si, že i tato situace toho prázdného kostela má obrovskou sílu a člověku jde mráz po zádech," řekl David.

Podle něj je to stejný pocit, jako kdyby byl na prázdné lodi. "Lidé tam ale díky tomu videopřenosu nějakým způsobem jsou, prostě veslují na těch svých lodičkách, když teď na té velké být nemohou, přestože by tam rádi byli," míní David, který díky reakcím některých věřících má i zpětnou vazbu.

Domnívá se, že v kázáních duchovních v poslední době zaznívá hlavně to, co lidé nyní nejvíce potřebují slyšet, tedy povzbuzení. "Povzbuzení, že v tom nejsou sami, že jsme navzájem spojeni, že jsme navzájem spojeni vírou, že jsme navzájem spojeni i tou solidaritou. Je to prostě tak, jak to říká to dnes stále opakované, že to prostě společně zvládneme," řekl pomocný biskup. Podle něj jakákoli krize lidi vybudí k solidaritě a pomoci a funguje to i v době nynější pandemie.

Velikonoce, jak je nyní lidé budou prožívat, jsou ale podle pomocného biskupa jakési provizorium. "Věříme, že se k té plné oslavě narozenin vrátíme," uzavřel biskup.