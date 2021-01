Už bylo dost zákazů a příkazů, řekl Klaus na demonstraci. Landa vyzýval k nenásilí

Na pražském Staroměstském náměstí se v neděli demonstrovalo proti vládním opatřením kvůli šíření koronaviru. Policie odhadla, že na místě byly zhruba dva a půl až tři tisíce lidí. Řada z nich neměla roušky a nedodržovala předepsané rozestupy. Policie označila shromáždění za poklidné, zjištěná porušení opatření nahlásí. Protestovalo se také v Brně, a to za dodržování základních práv a svobod.

Demonstraci nazvanou Otevřeme Česko svolala iniciativa za zachování provozu restaurací Chcípl PES. Dav skandoval, aby vláda podala demisi. Účastníci akce drželi české vlajky a transparenty s nápisy "Stop covid tyranii. Zastavme totalitu ve jménu covidu!", "Nejsme ovce", "V pondělí do školy!" či "Stop koronateroru". Někteří přišli i s malými dětmi.

V projevech řečníků zaznívaly výzvy k okamžitému zrušení veškerých vládních opatření a k otevření ekonomiky. "Protiepidemická chaotická opatření této vlády nefungují a nikdy fungovat nebudou. Naopak škodí této republice, nám, vám, celému národu," prohlásil za podnikatele v pohostinství Jiří Janeček, bývalý politik a poslanec ODS.

"Do 23. ledna pojďme otevřít kompletně celou Českou republiku, pojďme žít své vlastní životy a chránit ty, kteří to opravdu potřebují a hlavně chtějí. Pojďme se probudit v normálním světě do 14 dnů!" dodal.

Klaus uvedl, že "musí přestat jednosměrný diktát od vlády". "Chceme sdělit vládě a říci to jasně a jednoznačně: už toho bylo dost. Už bylo dost všech zákazů a příkazů, které zásadním způsobem poškozují naše životy," řekl. "Žádná zázračná vakcína neexistuje. Očkování nesmí být povinné," doplnil a za aplausu davu uvedl, že on sám se očkovat nenechá.

Mezi dalšími řečníky byl choreograf Petr Zuska nebo herec Michal Suchánek. Potlesk sklidil také zástupce maturantů Matěj Gregor, kterému vadí, že studenti nechodí do škol. "Můžu vám z vlastní zkušenosti říct, že doma přes obrazovku se nikdy nic nenaučíme," uvedl.

V úvodu i závěru demonstrace vystoupil na pódiu zpěvák Daniel Landa, který nejprve přítomné vyzval k nenásilnému protestu. "My jsme síla, my ale nejsme násilí. Jsme mírové shromáždění. Je to velmi důležité," uvedl. "Dvaadvacátého (ledna) končí nouzový stav, a pak už si dokážu představit jenom občanskou neposlušnost," řekl na konci akce před zpěvem hymny.

Svolavatel demonstrace a předseda strany Svobodní Libor Vondráček řekl, že cíle demonstrace jsou dva. V dlouhodobém horizontu je to "otevření Česka", v krátkodobém to, aby vláda začala komunikovat s lidmi, jichž se současná opatření týkají, a vedla s nimi skutečný dialog.

Organizátoři shromáždění uvádějí, že vláda současnou situaci nezlepšuje, ale zhoršuje. Tvrdí, že se dokážou účinněji chránit sami. Nechtějí nadále respektovat opatření, která podle nich nejenže nefungují, ale zapříčinila "pandemii chudoby, nezaměstnanosti, krachujících firem a nevzdělanosti".

Jednoho člověka policisté zadrželi

Na počátku dvouhodinové akce odhadla policie počet účastníků přibližně na 2000, po jejím ukončení svůj odhad zpřesnila na 2500 až 3000 lidí. "V průběhu shromáždění jsme neřešili žádné výrazné porušení veřejného pořádku," řekl mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.

Svolavatele akce policie oznámí správnímu orgánu pro porušení vládních nařízení kvůli překročení povoleného počtu účastníků. Jednoho člověka na místě zajistila kvůli přestupku, podle mluvčího neuposlechl výzvu. Na demonstraci dohlíželo zhruba dvě stě policistů z pořádkové a dopravní policie a členové antikonfliktního týmu. Na místě byli také strážníci a bezpečnostní služba.

Shromáždění je poklidné a nyní probíhají projevy. Podle našich odhadů je na místě asi dva tisíce lidí. Policisté již řešili několik podezření na nedodržování vládních nařízení. Svolavatel bude oznámen pro porušení vládních nařízení, protože byl překročen povolený počet účastníků. pic.twitter.com/mQaWABvoO4 — Policie ČR (@PolicieCZ) January 10, 2021

V Brně demonstrovali za dodržování práv

Několik desítek lidí v neděli demonstrovalo také v Brně. Organizátoři nesouhlasí s oklešťováním lidských práv pod jakoukoliv záminkou, včetně epidemie koronaviru. Při poklidné akci u Janáčkova divadla shromažďovali podpisy za vznik hnutí, které by prosazovalo dodržování základních práv i v různých krizích.

Podle organizátora Martina Ioan Košťála by vláda měla respektovat zásadu přiměřenosti. "Není to protest proti rouškám, proti vakcíně nebo proti něčemu, ale shromáždění lidí, kteří by se chtěli podílet na pozitivní věci," uvedl Košťál.

Současný svět se podle organizátorů shromáždění změnil v "hyperkorektní paranoidní vězení, kde si papaláši dělají, co chtějí, a lidé, kteří jsou přitom zdrojem veškeré moci i produktu ve státě, už nesmí ani dýchat." Společnost je podle nich nyní na vrcholu šikany a despocie, lze však doufat v lepší budoucnost.

Proti vládním koronavirovým opatřením se v neděli vymezilo také brněnské uskupení Slušní lidé. Jeho představitel, boxer Zdeněk Pernica, podal trestní oznámení na vládu a média pro údajné šíření poplašné zprávy a další možné trestné činy. Oznámení zpochybňuje závažnost covidové situace a důvodnost opatření.

V Česku se dosud nákaza covidem potvrdila u 830 tisíc lidí. Přes 13 tisíc lidí zemřelo, v nemocnicích je nyní téměř 7 tisíc lidí, některé už jsou na hraně své kapacity. V počtu zemřelých na počet obyvatel se Česko řadí k nejhorším zemím světa.

