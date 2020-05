Některé nemocnice zastavují testování na koronavirus. Nevejdou se do nařízené ceny

Nemocnice v Klatovech, Domažlicích nebo Kroměříži ukončí testování na koronavirus pro samoplátce. Důvodem je nařízení ministerstva zdravotnictví, které stanovilo maximální cenu testu. Nemocnice tvrdí, že se s náklady do tohoto limitu nevejdou. Maximální cenu stanovilo ministerstvo zdravotnictví na 1674 korun za test (plus 82 korun za odběr), dosud lidé platili až dvojnásobek.

Nemocnice v Klatovech a Domažlicích, příhraničních okresech Plzeňského kraje, začaly nabízet testy na koronavirus pro samoplátce jako jedny z prvních v Česku. Kvůli blízkosti Německa ho využívali především pendleři. Dosud za testy platili 2800 korun.

Obě nemocnice dosud provedly od 25. dubna kolem 1900 testů pro samoplátce. Zájemce, které mají nemocnice objednané na sobotu a další dny, budou postupně obvolávat nebo jim napíšou e-mail s informací, že vyšetření se dál provádět nebudou.

"Od soboty přestáváme dělat toto vyšetření. Všechny lidi, kteří jsou na dnešek objednaní, ještě otestujeme. Uděláme to za nařízenou cenu s tím, že to dnešní vyšetření budeme nejspíš jako nemocnice dotovat," řekl mluvčí nemocnic Jiří Kokoška.

S testy končí také Kroměřížská nemocnice, která nabídla možnost testů pro samoplátce v polovině dubna jako první ve Zlínském kraji. "Doposud jsme takto provedli více než 650 odběrů. Vzorky jsme testovali v externí laboratoři, tyto náklady ovšem převyšují částku stanovenou aktuálním cenovým předpisem, který vydalo ministerstvo zdravotnictví. Na testování samoplátců bychom tak museli doplácet, což samozřejmě není možné," uvedl mluvčí krajských nemocnic Egon Havrlant. Samoplátci v nemocnici dosud platili za test 3200 korun.

Odběrové místo v areálu Kroměřížské nemocnice tak nadále slouží pouze pro odběry u lidí s podezřením na onemocnění covid-19, které k odběru doporučil jejich praktický lékař nebo epidemiolog.

Jiné nemocnice zlevnily

Plzeňská fakultní nemocnice bude testy poskytovat za povolenou cenu. Bude ale nejspíš doplácet za práci zdravotníků, kteří se na testování podílejí. "Neměli jsme nasazené žádné vysoké částky, kalkulovali jsme v ceně s logistikou, náklady na lidi. Teď s tím budeme muset muset vyjít, ale zřejmě budeme doplácet za práci," řekl ředitel Václav Šimánek. Dosavadní cena byla 2890 korun.

Na maximálně možných 1674 korun snížila ceny testů na nový koronavirus také pětice nemocnic, které v Ústeckém kraji provozuje společnost Krajská zdravotní. Ještě ve čtvrtek přitom zájemci za test platili o více než 800 korun více.

Do limitu požadovaného ministerstvem se vejde i nemocnice v Opavě. "Již od dnešního dne provádíme PCR testy pro samoplátce za cenu 1670 korun, a to díky tomu, že Slezská nemocnice v Opavě má vlastní laboratoř, která provádí vyšetření odebraných vzorků, kdy nejsme závislí na externích laboratořích a především na jejich cenové politice," řekl mluvčí nemocnice Karel Siebert.

Na 1900 korun vyšlo testování na Vysočině. Krajské nemocnice ale ode pátku cenu snížily na 1674 korun. Už zaregistrovaní zájemci, kteří dopředu zaplatili vyšší částku, ale k odběru přijdou až dnes, dostanou rozdíl zpět na základě reklamačního protokolu dostupného na webu, uvedla krajská mluvčí Eva Neuwirthová.

Cenu na 1674 korun snížila také příbramská nemocnice. "Věříme, že snížení ceny přispěje k snazšímu přístupu k testům pro ty, kteří je potřebují kvůli své práci či z jiných důvodů," řekl mluvčí zařízení Martin Janota. Dosud stál test v příbramské nemocnici 2900 korun.

Také mnozí provozovatelé odběrových míst v Praze kritizují nastavenou maximální cenu, je podle nich příliš nízká a nezohledňuje náročnost testování. Podle mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitky Zinke je stanovená maximální cena pro nemocnici na hraně ztrátovosti. "Respektujeme snížení dané ministerstvem zdravotnictví a od dnešního dne provádíme testy pro samoplátce za tuto cenu. Ale náklady na testování jsou poměrně vysoké, takže je to na hraně," řekla Zinke. Dosud za test účtovali 2190 korun, ještě v dubnu 2990 korun.

Cenu za testy snížili i na odběrovém místě v Nemocnici na Bulovce. Původní cena byla o více než tisíc korun vyšší. Ve Žlutých lázních v Podolí zlevnili zhruba o 300 korun. "S cenou 1700 korun jsme se dostali na hranici únosnosti. A to ani nebereme v úvahu, co nás stály investice do přístrojů, které jsme kvůli testování museli pořídit," řekla Simona Součková, mluvčí společnosti SPADIA, která testy provádí. Od pondělí ale zdraží testování rychlotestem na protilátky ze 490 na 600 korun.

Vojtěch: Testy zdarma nebudou

Pokud by nemocnice nechaly cenu vyšší, než jak stanovuje předpis ministerstva, bylo by to podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) bezdůvodné obohacení a může být trestáno. "Vyšel cenový předpis ministerstva zdravotnictví a všichni poskytovatelé tento věstník obdrží. Je to standardní postup a jsou povinni se podle něj řídit," řekl ministr.

V Rakousku podle Vojtěcha stojí test 90 až 150 eur, tedy zhruba 2500 až 4100 korun. V Německu je asi nejlevnější za 30 eur (825 korun), ale nejdražší až za 180 eur (4950 korun). V Česku se dosud ceny pohybovaly mezi 1264 korunami za test, kdy si odběr zákazník udělal sám, po zhruba 3500 korun.

Pravidelně testy podstupují především lidé jezdící do zahraničí za prací. Do skončení nouzového stavu museli na test podstoupit jednou za dva týdny, od příštího týdne mají tuto povinnost jednou měsíčně.

Senátoři kvůli tomu podali stížnost k Ústavnímu soudu, podle nich byl čtrnáctidenní interval diskriminační. "Riziko při cestách pendlerů objektivně existují. Stát si může stanovit pravidla," řekl k tomu ministr. O tom, že by měly být testy zdarma, ministerstvo neuvažuje, náklady jsou podle Vojtěcha legitimní.

Sdružení pendlerů: Vynucování testu je nesmyslné

Podle Jana Průhy z Plzeňska, zástupce sdružení Pendleři bez hranic s několika tisíci členy, jezdilo právě do Klatov i Domažlic hodně pendlerů. "Stejně se zachovají další nemocnice. Tam, kde to ještě dělají, tak si účtují původní vyšší cenu. Nejnižší, co jsme viděli, byla asi 2300 korun. Zdůvodňují to tak, že maximální cena je za test samotný a připočítávají si k tomu spotřební materiál a pomůcky k odběru. Tím jakoby opticky maximální cenu respektují, ale finále je stejné a test stojí jako předtím," uvedl. Kdyby přišlo 40 pendlerů najednou, tak by se dal odběr výrazně zlevnit, ale většinou přijdou jednotky lidí.

Podle Průhy pořád platí, že vynucování testu je nesmyslné a perioda 30 dnů zvýšenou ochranu nepřináší. "Za tu dobu stihnu tu nemoc komplet prodělat včetně nákazy až po úplné vyléčení, pokud nebudu patřit do rizikové skupiny. Nemá to naprosto žádný význam, je to jenom šikana," uvedl.

Podle něj zatím nikdo oficiálně nevysvětlil nutnost testu s touto periodou, i názory expertů se diametrálně liší. Zástupce pendlerů se zatím nesetkal s nikým, komu by někdo provedl test za nízkou cenu. "Jde o stupidní rozhodnutí, jimž se znemožní testy pro samoplátce nependlery. Svá rozhodnutí s nikým nekonzultují. Měli by zavolat do čtyř nemocnic, zda jsou schopni to za tu cenu dělat," dodal.