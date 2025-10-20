Domácí

V Bystřici nad Pernštejnem zemřel třináctiletý chlapec po pádu z okna gymnázia

ČTK ČTK
před 2 hodinami
V Bystřici nad Pernštejnem na Žďársku v pondělí zemřel třináctiletý chlapec po pádu z okna gymnázia. Okolnosti tragické události policie prověřuje. Péči rodině a žákům školy jsou připraveni poskytnout psychologové a krizoví interventi záchranářů, uvedla policie na síti X.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Záchranáři byli přivolaní pár minut před 11:00. "Na místě jsme zasahovali. Byla tam bystřická posádka, byl tam i vrtulník s lékařem z Jihlavy. Bohužel i přes veškerou snahu již nebylo možné pacienta zachránit a svým vážným zraněním podlehl," řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Petr Janáček.

Ředitel školy Libor Veselý uvedl, že informace k neštěstí poskytovat nebude. "Je to v šetření policie," řekl.

Bystřická radnice se o neštěstí dozvěděla neoficiálně, zatím žádné kroky nepodniká. Starosta Martin Horák (nestraník) uvedl, že je to čerstvá záležitost. Předpokládá, že pokud bude potřeba, ozve se ředitel gymnázia nebo kraj.

Gymnázium podle webu sídlí v Nádražní ulici a má kapacitu 360 žáků. Nabízí čtyřleté i osmileté studium. Jeho zřizovatelem je Kraj Vysočina.

"S hlubokým zármutkem potvrzuji zprávu o tragédii na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem, kde vyhasl život dítěte," uvedl na facebooku hejtman Vysočiny Martin Kukla (ANO). Dodal, že s ohledem na rodinu a vyšetřování nebude událost blíže komentovat. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) vyjádřil soustrast rodině a blízkým mrtvého chlapce. "Děkuji psychologům a krizovým interventům složek integrovaného záchranného systému, kteří jsou na místě a poskytují potřebnou pomoc," napsal Bek.

V posledních letech se na českých školách stalo několik podobných neštěstí, jež ale neskončila smrtí. Naposledy letos v červnu vypadla studentka z okna budovy gymnázia ve Frýdku-Místku. Utrpěla těžká poranění, nebyla ale v ohrožení života. V lednu letošního roku vyskočila nezletilá dívka z okna základní školy v Čelechovicích na Hané, po pádu ze čtyř metrů utrpěla zranění a záchranáři ji letecky transportovali do Dětské nemocnice v Brně. Ve stejné nemocnici operovali i vážně zraněného chlapce, který v září 2023 vyskočil z okna ve třetím patře gymnázia v Boskovicích na Blanensku.

V minulosti se ve školách vyskytly i tragické případy pádů z oken. Například v říjnu 2013 v pražských Vršovicích zemřel student střední školy, policie případ vyšetřovala jako sebevraždu. V lednu 2008 zemřel devatenáctiletý student gymnázia v Holešově na Kroměřížsku, který vyskočil ze třetího patra.

 
