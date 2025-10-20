Drama v pražském autobusu. Muž mířil pistolí na cestující, policie hledá svědky

Drama se odehrálo ve čtvrtek 10. října po 21:00. Podle policie muž nastoupil do autobusu linky 139 na zastávce Koh-i-noor a při jízdě přes zastávku Na Míčánkách několikrát vytáhl krátkou střelnou zbraň, kterou natáhl a mířil jí na cestující.
Nejprve ohrožoval čtyři dívky, které seděly opodál. Po chvilce však pistoli schoval zpátky do kapsy. Na videu je zřejmé, že z něj dívky nespustily oči, později raději vystoupily s dalšími cestujícími.
Netrvalo ovšem dlouho a v částečně už vylidněném autobusu vytáhl zbraň znovu, tentokrát ohrožoval dvojici mužů v přední části dopravního prostředku. Cestující, který seděl hned vedle agresora, si jej všiml až po chvilce kvůli nasazeným sluchátkům.
Nakonec zakročil jeden z pasažérů, který útočníka na zastávce Bělocerkevská vytlačil z vozu ven. Policisté po příjezdu na místo už muže nezastihli.
Hledají se svědci
Detektivové po necelém týdnu prověřování zjistili totožnost agresora a zadrželi ho. Nyní se shání po doplňujících informacích.
"K řádnému objasnění celé věci potřebují kriminalisté vyslechnout všechny svědky události, a to včetně poškozených, na které agresor mířil," informoval mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
"Pokud jste jeli 10. října mezi 21:20 a 21:30 autobusem linky 139 a byli svědky incidentu, přihlaste se na lince 158 nebo na nejbližší policejní služebně," uvedli policisté.