Jen čtyři dny a vrah ženy unikne spravedlnosti. Trestu pak ujde, i kdyby se přiznal

Policie na poslední chvíli pátrá po brutálním vrahovi, který před dvaceti lety zabíjel ve Šternberku na Olomoucku. Zavraždil tehdy jedenatřicetiletou pracovnici videopůjčovny. Policie nedávno zveřejnila jeho předpokládanou podobu, tedy jak by vypadal dnes. Čas ale utíká a do promlčení zločinu zbývají poslední dny. Pak vrah trestu ujde.

Už v úterý bude promlčen případ hrůzné vraždy, která se odehrála před dvaceti lety na Olomoucku. Jednatřicetiletá matka malého dítěte tehdy pracovala ve videopůjčovně na Hlavním náměstí ve Šternberku. Jak ukazují dobové záběry z kamer, neznámý útočník vešel do provozovny a - jelikož byl ve dveřích klíč -, okamžitě za sebou zamkl. Následně se vrhl na ženu, kterou znásilnil a poté ubodal.

Policie po vrahovi okamžitě po činu v roce 2005 rozjela pátrání. Záběry z kamer ale nebyly dostatečně kvalitní a vrah unikl. Nepomohly ani stopy DNA, které zločinec na místě zanechal. Neshodovaly se s žádnými v policejní databázi. A přestože policie odebrala vzorky od stovek mužů v okolí, včetně vězňů a klientů psychiatrických léčeb, k ničemu to nevedlo.

Průlom nastal v roce 2016, jedenáct let po vraždě. Policii se tehdy přihlásil svědek, který vraha viděl z videopůjčovny odcházet. A zahlédl i jeho tvář. Policie tak mohla sestavit přibližnou podobu vraha, tedy takzvaný identikit.

Muž ve věku mezi 25 až 35 lety měl být poměrně vysoký - okolo 190 centimetrů, štíhlý, s delšími blond nebo rezavými vlasy.

S podobou pomohla umělá inteligence

Ani to ale nikam nevedlo a vrah stále unikal. Policie tak nyní, dvacet let od vraždy a těsně před uplynutím promlčecí lhůty, zveřejnila další podobiznu pachatele. Vytvořili ji s pomocí veřejně dostupných nástrojů umělé inteligence.

"Olomoučtí krajští kriminalisté stále usilovně pracují na objasnění vraždy mladé ženy, ke které došlo 29. července 2005 ve videopůjčovně ve Šternberku. Díky moderním technologiím, respektive s využitím umělé inteligence, se jim z původního identikitu podařilo vytvořit pravděpodobnou podobu pachatele po dvaceti letech přirozeného stárnutí," uvedla dříve policejní mluvčí Marie Šafářová.

"Zadala se jednoduchá otázka, jak by vypadal nyní po tolika letech," vysvětlil pak pro Aktuálně.cz prostou metodu policejní mluvčí Jakub Vinčálek.

Díky použití umělé inteligence, které zatím není příliš obvyklé, se pak případu dostalo značné pozornosti. A policii se přihlásili desítky lidí.

"Poté, co jsme zveřejnili výzvu, jsme získali od lidí napříč celou republikou několik desítek poznatků. Kolegové je nyní prověřují, ale k žádnému posunu v případu zatím nedošlo, " říká pro Aktuálně.cz jen několik dnů před promlčením vraždy Šafářová.

Pokud se přitom policii nepodaří pachatele do úterý vypátrat, nebude ho už možné za zločin potrestat. A to i pokud by se přiznal.

Promlčecí doba dvacet let

Podobně se proslavil například případ uškrcení muže páskem v bytě na pražském Barrandově. Po 33 letech se v roce 2017 policistům povedlo vraha dopadnout. Muž se k vraždě přiznal. Ale trestu unikl. A prý se mu ulevilo hned dvakrát. "Poprvé, když se k činu přiznal. Podruhé, když zjistil, že ho pozemský soud za tuto vraždu již nepotrestá. Případ byl totiž promlčen," uvedla tehdy policie.

Protáhnout se promlčecí doba nedá. "Promlčecí doba by se stopla jen v případě, že bychom zahájili trestní stíhání konkrétní osoby," vysvětluje Šafářová.

Promlčecí doba vraždy je běžně dvacet let. Ve zvláštních případech, jako je například vražda dítěte či těhotné ženy, i třicet let. Promlčecí doba funguje i v dalších evropských státech, naproti tomu například ve Spojených státech vraždu promlčet nelze. Díky tomu se tak v Americe podařilo popadnout některé vrahy i desítky let po činu.