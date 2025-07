"Ojedinělý pokus." Policie použila při pátrání po vrahovi AI, ozvaly se desítky lidí

Už jen deset dní zbývá do promlčení dvacet let staré vraždy pracovnice videopůjčovny ve Šternberku na Olomoucku. Policie nedávno zveřejnila, jak by v současnosti vypadal pachatel, kterého se jim zatím nepodařilo chytit. S podobiznou jim pomohla umělá inteligence. Nešlo přitom o standardní postup, spíše o poslední pokus. Využili přitom veřejně dostupné nástroje.

"Olomoučtí krajští kriminalisté stále usilovně pracují na objasnění vraždy mladé ženy, ke které došlo 29. července 2005 ve videopůjčovně ve Šternberku. Díky moderním technologiím, respektive s využitím umělé inteligence, se jim z původního identikitu podařilo vytvořit pravděpodobnou podobu pachatele po 20 letech přirozeného stárnutí," uvedla dříve policejní mluvčí Marie Šafářová. Související Největší dealer fentanylu či zbraně. Odkud přišla Blažkova "ultralegální" miliarda Jak pro Aktuálně.cz potvrdil policejní mluvčí Jakub Vinčálek, policie předpokládanou podobu pachatele získala přes běžně používané nástroje umělé inteligence, jako je například ChatGPT. Podobiznu pak vytvořili na kriminálce v Praze. "V tomhle případě předpokládám, že se využil původně sestavený identikit, který byl sestaven v souvislosti s pátráním po podezřelém z trestného činu. A zadala se jednoduchá otázka, jak by vypadal nyní po tolika letech," vysvětluje prostou metodu Vinčálek. "V tomhle případě se jednalo skutečně o ojedinělý pokus," dodává pak mluvčí k tomu, zda je podobné využívání umělé inteligence k tvorbě identikitů běžnou součástí policejní práce. Jak ale dodává, právě její použití vzbudilo zájem. "V podstatě by se tomu případu asi nedostalo takové pozornosti, kdyby tam kolegyně neuvedla, že to bylo vytvořeno za pomoci umělé inteligence," říká. Zájem lidí potvrzuje i olomoucká policie. "Hned ve středu, když jsme to zveřejnili, se nám ozvalo třicet až čtyřicet lidí. Kolegové se tím zabývají a prověřují," říká policejní mluvčí Šafářová. Ale jak dodává, větší průlom ve vyšetřování zatím nenastal. Jednatřicetiletou ženu někdo zavraždil 29. července 2005 kolem 13:00 ve videopůjčovně na Hlavním náměstí ve Šternberku. Žena měla na těle několik bodných ran. Policisté tehdy uvedli, že šlo o sexuálně motivovanou vraždu. Související "Mimísek" vraždil ranou do týla. Před 30 lety našli na dně Orlíku první mrtvé 71 fotografií Vraha při odchodu z místa činu zachytila kamera. Záznam však nebyl dostatečně kvalitní. Stejně tak k ničemu nevedlo ani odebrání otisků prstů a vzorků DNA stovkám klientů videopůjčovny a jejich příbuzným, ale postupně i vězňům, klientům psychiatrické léčebny a pachatelům obdobné násilné trestné činnosti v celé republice. Policie obecně umělou inteligenci už využívá. Přesněji jde o softwarové nástroje na bázi umělé inteligence, které jí poskytl Europol. Slouží většinou pro vyhodnocování obrazových materiálů, jako jsou například záběry z kamer. "Něco se snažíme vyvíjet sami na základě vědecko-výzkumné činnosti, ale nějak blíž to nespecifikujeme, protože to zatím není relevantní, je to na samém počátku," dodává Vinčálek. Policisté se v souvislosti s blížícím se promlčením vraždy obracejí i na veřejnost. S případnými poznatky a informacemi jak k případu, tak k podobiznám pravděpodobného pachatele lze kriminalisty kontaktovat prostřednictvím linky 158.