Havlíček o Kupkovi: Na to, co si vymyslel, jednoduše nemáme

před 2 hodinami
Vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů nebude pokračovat s vysokorychlostní tratí (VRT) do Hradce Králové a Vratislavi a zváží, zda některé přichystané dopravní stavby neodsune z příštího roku na přespříští. Důvodem je nedostatek peněz. V rozhovoru pro sobotní Právo to řekl místopředseda ANO a bývalý ministr dopravy Karel Havlíček. Ministerstvo dopravy má připadnout SPD.
Karel Havlíček: "Na ty další větve, které si vymyslel ministr Kupka na Wroclaw a Německo, jednoduše nemáme." | Foto: Radek Bartoníček

U vysokorychlostních tratí chystaná vláda bude pokračovat s hlavní páteřní trasou z Drážďan do Ústí nad Labem, Prahy a Brna na Břeclav, řekl Havlíček. "Na ty další větve, které si vymyslel ministr (dopravy Martin) Kupka (ODS) na Wroclaw a Německo, jednoduše nemáme," dodal. Podle webu Správy železnic k vysokorychlostním tratím je směrem na Německo výhledově v plánu trasa z Prahy přes Louny do Mostu a chystá se také z Plzně směrem na Mnichov takzvané rychlé spojení pro nižší rychlost vlaků než u VRT.

Ve státním rozpočtu připraveném končící vládou na příští rok chybí na dopravní stavby 48 miliard korun, uvedl Havlíček už dřív. Nastupující vláda tak možná bude muset některé přichystané dopravní stavby odložit, řekl Právu.

¨Volby 2025, ANO, Babiš

"Zkoumáme obrovské množství staveb, řešíme se Správou železnic a Ředitelstvím silnic a dálnic každou položku a dáváme jim priority. Bavíme se o tom, kdy se stavba zahájí, zda je nezbytně nutné to udělat příští rok, nebo by se nedala zahájit o rok později," uvedl. Snahou je pode něj to, aby se nezastavily hlavní dopravní stavby.

Po jednání zástupců ANO, SPD a Motoristů v minulém týdnu Havlíček řekl, že vyjednavači budoucí vládní koalice našli cestu, jak v příštím roce zajistit financování prioritních dálničních a železničních staveb. Budoucí vládní koalice chce pokračovat v klíčových stavbách dálnic D3, D6, D11 a D35, stejně jako v dotažení železničního koridoru do Českých Budějovic nebo stavbě železničního uzlu v Hradci Králové, uvedl tehdy.

 
