Domácí

U dvou labutí z jihlavské zoo se potvrdila ptačí chřipka

ČTK ČTK
před 7 minutami
V jihlavské zoologické zahradě byla zjištěná ptačí chřipka u dvou mladých labutí bílých, které uhynuly. Zoo proto utratila ptáky, kteří byli společně na rybníce, kromě labutí i husy velké. Celkem přišla o 15 zvířat, oznámila v pátek Simona Kubičková z marketingového oddělení zahrady. Kvůli prověřování možného rozšíření nákazy veterináři odeberou další vzorky.
Labutě si užívají teplé vody jaderné elektrárny. Migrují sem ptáci celé Ukrajiny
Labutě si užívají teplé vody jaderné elektrárny. Migrují sem ptáci celé Ukrajiny | Foto: Reuters

Zahrada je v pátek pro veřejnost uzavřená, znovu přístupná bude od soboty. U vstupu budou dezinfekční rohože. "Na základě rozhodnutí Státní veterinární správy jsme okamžitě přijali všechna nařízená opatření a zároveň zavádíme i další preventivní kroky nad jejich rámec, abychom maximálně ochránili ostatní zvířata v naší péči," uvedla Kubičková. Ptačí druhy umisťuje zahrada do karantény.

Uhynulé labutě byly na rybníce v kontaktu s volně žijícími ptáky. "Nyní se zjišťuje patogenita toho viru," řekl ČTK ředitel krajské veterinární správy Božek Vejmelka. V zoo budou zatím zavedená omezení, aby se lidé nedostali k místu nálezu labutí.

Související

Nemilá zpráva před Vánoci, vejce prudce zdražují. Na vině není jen ptačí chřipka

slepice, volný výběh, ilustrační foto

Rybník bude vypuštěný. "Později budeme vypouštět i další vodní plochy v zoo. Jde o to, aby se tu neshromažďovaly divoké kachny a jiné divoké druhy ptáků," uvedla Kubičková. Návštěvníci v sobotu exotické ptáky neuvidí, pouze plameňáky přes sklo.

Jihlavská zoologická zahrada zřizovaná městem chová víc než 250 druhů zvířat, jejich celkový počet se pohybuje okolo 1500. Vloni zoo navštívilo 345 tisíc lidí.

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem.

 
Mohlo by vás zajímat

Řešení, které Babiš oznámil, samo o sobě nestačí, vysvětluje odborník

Řešení, které Babiš oznámil, samo o sobě nestačí, vysvětluje odborník

Případů žloutenky A je letos nejvíc za 41 let, zemřelo kvůli ní už 31 lidí

Případů žloutenky A je letos nejvíc za 41 let, zemřelo kvůli ní už 31 lidí

Meteorologové varují před náledím a mrznoucími mlhami v noci na sobotu

Meteorologové varují před náledím a mrznoucími mlhami v noci na sobotu

Turka nechce ministrem životního prostředí 52 procent Čechů

Turka nechce ministrem životního prostředí 52 procent Čechů
domácí Aktuálně.cz Obsah ptačí chřipka zoo Jihlava

Právě se děje

před 4 minutami
Studený superúplněk rozzářil prosincovou oblohu. Podobný úkaz spatříme až za 17 let

Studený superúplněk rozzářil prosincovou oblohu. Podobný úkaz spatříme až za 17 let

Noc ze čtvrtka na pátek ozdobil poslední superúplněk tohoto roku, tzv. Studený měsíc. Podobný pohled se nám znovu naskytne až v roce 2042.
před 7 minutami
U dvou labutí z jihlavské zoo se potvrdila ptačí chřipka

U dvou labutí z jihlavské zoo se potvrdila ptačí chřipka

Na základě rozhodnutí Státní veterinární správy jsme okamžitě přijali všechna nařízená opatření a zároveň zavádíme i další preventivní kroky.
před 21 minutami
Každoroční kontroly na STK pro auta starší deseti let nebudou, státy EU to odmítly

Každoroční kontroly na STK pro auta starší deseti let nebudou, státy EU to odmítly

Evropská komise navrhovala, aby auta starší deseti let musela jezdit na STK každý rok. Nakonec to státy EU při hlasování odmítly.
před 24 minutami
Řešení, které Babiš oznámil, samo o sobě nestačí, vysvětluje odborník

Řešení, které Babiš oznámil, samo o sobě nestačí, vysvětluje odborník

Expert na ústavní a správní právo Tomáš Nahodil vysvětluje, co by se nyní mělo stát se svěřenským fondem Agrofertu.
před 49 minutami
Případů žloutenky A je letos nejvíc za 41 let, zemřelo kvůli ní už 31 lidí

Případů žloutenky A je letos nejvíc za 41 let, zemřelo kvůli ní už 31 lidí

Zhruba pětina nemocných jsou lidé s rizikovým chováním jako uživatelé drog, alkoholici nebo bezdomovci.
Josef Veselka

Komentář: Přišel čas považovat obranu země za prioritu číslo jedna

před 1 hodinou
„Zrádci jsou psycho a já militantní perfekcionista,“ říká režisér show Markus Krug

„Zrádci jsou psycho a já militantní perfekcionista,“ říká režisér show Markus Krug

Proč je reality show Zrádci unikátní a koho bude česko-rakouský režisér a scenárista hledat do třetí série?
Další zprávy