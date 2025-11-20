Ekonomika

Nemilá zpráva před Vánoci, vejce prudce zdražují. Na vině není jen ptačí chřipka

ČTK ČTK
před 23 hodinami
Kdo už teď plánuje pečení vánočního cukroví, musí počítat s razantním zásahem do rodinného rozpočtu. Minimálně kvůli stále rostoucím cenám vajec. Balení deseti kusů tento měsíc překročilo magickou hranici 70 korun. Hlavník viník zdražování se nabízí jednoznačně: ptačí chřipka, která decimuje chovy drůbeže po celé Evropě. Chovatelé mají ale ještě jedno vysvětlení drahoty.
V celé EU se přestavují haly, ale většinu zemí netíží národní zákaz jako naše chovatele
V celé EU se přestavují haly, ale většinu zemí netíží národní zákaz jako naše chovatele | Foto: Shutterstock

Cena vajec podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) nadále roste. Balení deseti kusů tento měsíc vyjde na průměrně 73,43 koruny, což je o 6,24 koruny (tedy o 9,29 procenta) více než v říjnu. Proti loňskému listopadu cena stoupla o 8,62 koruny (o 13,3 procenta).

S ohledem na blížící se Vánoce je možné, že zdražování vajec bude pokračovat, varuje předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá. Cenu vajec ale podle ní v současné době neovlivňuje jen šíření ptačí chřipky v Evropě, ale i přestavba chovů, kdy ty klecové budou v Česku od roku 2027 zakázány.

Údaje statistici zjišťují jednorázově v terénu a nezahrnují je do výpočtu měsíčních spotřebitelských cen.

V meziměsíčním srovnání cena vajec setrvale roste od srpna, přičemž teď v listopadu je nejvyšší od začátku roku. "Na podzim méně nesou slepice v malochovech, spotřebitelé začínají péct cukroví a celkově je vyšší poptávka po vejcích," uvedla Dlouhá.

Velké problémy ptačí chřipka způsobuje například v Německu, kde za poslední dobu uhynulo či muselo být utraceno na 1,5 milionu chovných kusů drůbeže, informovala agentura DPA. Rozsah nákazy v Česku zatím podle Dlouhé není takový, aby cenu vajec ovlivnil.

V tuzemsku se od minulého týdne potvrdilo šest ohnisek ptačí chřipky, většinou ve velkochovech kachen. V souvislosti s nákazou ale Dlouhá poukázala na to, že pětinu vajec musí Česko dovážet ze zahraničí.

V klecích se v Česku nadále chová asi 40 procent nosnic, řekla Dlouhá. "V celé Evropské unii se přestavují haly a mění technologie, ale většinu zemí netíží národní zákaz jako naše chovatele. V EU se začne projednávat animale welfare (životní pohoda zvířat, pozn.red.) legislativa ke klecovým chovům v roce 2026 a případný zákaz odhadují nejdříve od roku 2035," doplnila.

Z ostatních položek, které sleduje ČSÚ, vedle vajec meziměsíčně zdražil také eidam, vepřová pečeně nebo brambory, přičemž kilogram konzumních brambor stojí o 3,55 koruny více (o 23,37 procenta), tedy v průměru 18,74 koruny. Klesla naopak třeba cena másla, a to jak v meziměsíčním, tak meziročním srovnání. Aktuálně běžná kostka o 250 gramech vyjde na průměrně 62,35 koruny, zatímco v říjnu stála 64,66 koruny a minulý rok v listopadu 70,94 koruny.

Ceny zemědělských výrobců v říjnu meziročně stouply o 3,2 procenta, růst tak zpomalil ze zářijových 7,1 procenta. Za říjnovým růstem stálo zvýšení cen v živočišné výrobě o 17,3 procenta. Ceny vzrostly u vajec o 48,3 procenta, u skotu o 42,7 procenta, u mléka o 17 procent a u drůbeže o 8,9 procenta, informoval dříve ČSÚ. V rostlinné výrobě se ceny naopak o 2,5 procenta snížily.

 
