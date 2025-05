Monopol kopřivnické Tatry v české armádě končí. Vojáci kupují náklaďáky jinde

Český voják jezdí v kopřivnickém náklaďáku. To bylo mnoho let téměř samozřejmé spojení. Kvůli logistice a zjednodušení oprav velení armády trvalo na tom, že v případě těžkých přepravních vozidel bude Tatra jednotným podvozkem. V poslední době se ale tahle situace mění. Generální štáb si pořizuje i náklaďáky jiných výrobců.

Voják v tatře? To ještě před několika lety bylo naprosto samozřejmé spojení. Tenhle monopol ale končí, armáda si stále víc pořizuje i náklaďáky jiných značek. | Foto: Ludvík Hradilek

Bylo to jako zjevení, když se uprostřed pražské ulice Petra Rezka ve čtvrtek 8. května 2025 ještě před svítáním objevil sovětský tank T-34. Bílý znak na jeho věži "1-25" byl dobře čitelný ze všech oken a balkonů okolních činžáků. Za několik hodin měl být jedním z hlavních účinkujících připomínkové akce Barikáda 2025.

Ještě nedávno by tenhle funkční exponát z Vojenského technického muzea Lešany dopravil těžký tahač Tatra 813 zvaný Kolos. Situace se ale mění. Tank do Prahy dorazil na moderním návěsu taženém švédskou scanií. A to je pouze jeden z mnoha příkladů.

V garážích a krytých stáních v českých a moravských posádkách jsou totiž stále častěji vidět zelené náklaďáky zahraniční výroby.

"Není snahou zbavit se závislosti na jednom dodavateli," popisuje odklon od kopřivnické techniky Magdalena Dvořáková, mluvčí generálního štábu. "Ale vzhledem k úsporám není účelné u málopočetné techniky komerčního charakteru vyžadovat striktně podvozky Tatra," upřesňuje.

Nové tahače pro tanky či CV90

Už před dvěma lety tak ozbrojené síly začaly přebírat zmíněné tahače Scania. "Je to krok kupředu v modernizačních projektech, kterými pokračujeme v obměně přepravní a podpůrné techniky Armády České republiky," prohlásil tehdy Jaroslav Jírů, šéf armádní logistiky.

Vozidla s návěsem jsou určená především pro transport tanků, nových bojových vozidel CV90 či těžké kolové techniky.

Podobně se od kopřivnického podvozku ustoupilo třeba i u jeřábů. Pozemní síly si nově pořizují stroje značky Liebherr.

"Touto technikou budou postupně dovybaveny vybrané útvary armády. Tato akvizice je dalším krokem v naplňování dlouhodobé strategie modernizace armády," informovaly ozbrojené síly letos v lednu.

A co V3S? Tu armáda používá stále…

Ovšem i když se armáda díky výrazně rostoucímu obrannému rozpočtu snaží modernizovat, i její nákladní podvozky dokazují, že dohnat toho bude třeba ještě hodně.

Pozemní síly totiž stále v řadě případů závisí na "vejtřasce" - tedy vozidlu Praga V3S. To přitom bylo do služeb vojska zavedeno už před více než dvaasedmdesáti roky.

"Převážná většina vojenských nákladních vozidel provozovaných v Armádě ČR je samozřejmě podvozková platforma Tatra v řadě modifikací. Dále v rámci stanovených priorit a úspory finančních prostředků jsou provozována a pořizována komerční vozidla, jako jsou tahače návěsů například značky Scania nebo automobil sklápěčkový na podvozku Volvo," přidává Dvořáková.

Zároveň ovšem odmítá sdělit přesné počty jednotlivých automobilů. "Vzhledem k citlivosti dat nebudeme konkrétní," reaguje Dvořáková.

Otázkou je, jak se na dalších nákupech nákladních vozidel podepíše současná situace ve firmě Tatra Trucks. Jak už deník Aktuálně.cz informoval před několika dny, kopřivnická automobilka se zmítá v mocenském boji, kdy majoritní vlastník, koncern CSG, soupeří s akcionáři ze skupiny Promet.

Ta chce navíc půlku svého podílu prodat firmě STV Invest, což je hlavní soupeř CSG v českém obranném byznysu.

Vloni firma Tatra Trucks prodala 1548 náklaďáků, v roce 2023 o stovku méně. Loni v létě podepsalo ministerstvo obrany s firmou Tatra Defence Vehicle monstrózní rámcovou dohodu, v rámci níž může do roku 2031 nakoupit vojákům až 872 automobilů za maximálních 13,4 miliardy korun.

