Domácí

"Trápila jsem se." Poslankyně Balaštíková vedla slavný hřebčín Napajedla před krachem

Ondřej Stratilík Ondřej Stratilík
před 4 hodinami
Ministerstvo kultury se znovu zabývá tím, jestli dá památkovou ochranu celému areálu padlého hřebčína v Napajedlech. Mohlo by to pomoct obnově a záchraně světoznámého chovu anglických plnokrevníků. Osud hřebčína řeší také soud. Několik let předtím, než slavné stáje neslavně skončily, jim šéfovala současná poslankyně Margita Balaštíková, která nyní sama čelí jiné kauze.
Pastviny na Pěnném. I to je součást napajedelského hřebčína, byť v polích za městem. Ani tady už není vidět ani jedno zvíře. Když v dubnu místo navštívil reportér, v ohradách byli poslední čtyři koně.
Pastviny na Pěnném. I to je součást napajedelského hřebčína, byť v polích za městem. Ani tady už není vidět ani jedno zvíře. Když v dubnu místo navštívil reportér, v ohradách byli poslední čtyři koně. | Foto: Ondřej Stratilík

Už několik dnů má ministr kultury Martin Baxa (ODS) k dispozici závěr resortní rozkladové komise. Ta v uplynulých týdnech posuzovala dřívější rozhodnutí úřadu týkající se hřebčína v Napajedlech. Baxa totiž jako kulturní památku, která vzácným nemovitostem zajišťuje mimo jiné ochranu před necitlivými developerskými záměry, uznal pouze budovy hřebčína.

Související

"Bydlím naproti, to je moje tragédie." V Napajedlech dožívají poslední čtyři koně

Dlouho zavřený hřebčín Napajedla a jeho poslední koně na pastvinách (2. 4. 2025)

Tento punc nedal osmihektarové lokalitě výběhy, kde se nacházejí především pastviny pro napajedelské koně. Právě na nich by chtěl současný majitel zkrachovalého hřebčína vybudovat menší sídliště. Odpůrci takové myšlenky a zastánci obnovení chovu mají za to, že památková ochrana se musí týkat nejen samotných budov, ale i sousedních polí.

Proto menšinový vlastník Libor Hlačík a jeho právní zástupce Aleš Martínek letos na jaře požádali ministerstvo o obnovu řízení. A to už skončilo, zjistil deník Aktuálně.cz. Ministerstvo ovšem odmítá sdělit, jaký je výsledek i k čemu jeho úředníci došli.

"Rozklad v kauze obnovy řízení ke hřebčínu v Napajedlech rozkladová komise projednala a spis byl předán panu ministrovi," prohlásila jen mluvčí resortu Ivana Awwadová s tím, že jde o neveřejný materiál. A mlčí i sám ministr Martin Baxa, na dotazy reportéra deníku Aktuálně.cz neodpověděl.

Čerstvé informace o průběhu řízení nemá ani sám Libor Hlačík. Zatím ani neví, kdy se případem začne zabývat Městský soud v Praze. Tam totiž jeho právní zástupce Aleš Martínek podal na jaře žalobu mířící na ministerstvo kultury. Tvrdí, že neprohlášením pastvin za kulturní památku úřad Martina Baxy chyboval a poškodil veřejný zájem.

Související

Ministr Výborný slibuje, že pomůže k záchraně unikátního chovu koní. Na tahu je stát

Právník Aleš Martínek, který bojuje za záchranu historických budov hřebčína Napajedla i unikátního chovu, který v něm už skončil
4:53

Půjde o pikantní kauzu, neboť u soudu se Hlačík a Martínek, výrazní bojovníci za oživení hřebčína, mohou setkat se zástupci resortu a Antonínem Sieklíkem mladším, nynějším většinovým vlastníkem areálu. Tedy pokud se justice rozhodne pro veřejné projednání věci a nevystačí si jen s listinami. Stránek je prý ve spisu zhruba pět set.

"Účastníky řízení se stáváme automaticky, protože se jednání týká nemovitostí, které jsou v našem vlastnictví," potvrdila Pavla Mudrochová, mediální zástupkyně Sieklíkovy firmy Sygnum.

Je proto možné, že během rozhodování pražský městský soud otevře i věci z dávnější historie hřebčína, které vedly k jeho pádu a uzavření. A že se ke slovu dostanou i mediálně známé tváře.

Balaštíková v čele hřebčína

Když se v roce 2005 stala rodina Siekliků majiteli světoznámé stáje, po dvou letech angažovala jako ředitelku Margitu Balaštíkovou (ANO). Rodačka z Uherského Hradiště dřív prošla i slušovickým agrokombinátem komunistického prominenta Františka Čuby.

Související

ANO nepožaduje, aby Balaštíková složila poslanecký mandát

Balaštíková

Končící poslankyně za hnutí ANO Andreje Babiše je ovšem v posledních dnech slavná především kvůli své rozvodové kauze. Jak napsal web Seznam Zprávy, Balaštíková měla s kritizovanou šéfkou zlínské hygienické stanice Evou Sedláčkovou domlouvat kontroly firmy svého bývalého manžela, domlouvala prý též zabití psa jeho přítelkyně.

"Z Napajedel jsem odcházela, protože jsem se trápila, zvířata miluju," pronese Balaštíková během rozhovoru s reportérem deníku Aktuálně.cz. Slavný hřebčín vedla šest sezon až do roku 2013. A i když dnes tvrdí, že žádnou fatální chybu ve své éře nezpůsobila a jako pro hřebčín smrtící vidí především tehdejší globální vývoj, stáje nezachránila a jejich pád neoddálila.

Já nic, to ekonomická recese, tvrdí Balaštíková

"Ředitelku jsem dělala, když byla celosvětová ekonomická krize. Kvůli ní zlevňovali koně a to nás začalo postihovat. Do Česka se začalo vozit velké množství levných koňů z Irska a Británie," tvrdí dnes Balaštíková s tím, že napajedelský chov dostihových plnokrevníků přestal být cenově konkurenceschopný.

Související

Snažím se pomoct, ale další hřebčín nekoupíme, říká ministr k petici za záchranu koní

hřebčín, Napajedla, kůň, hříbě

"Nikdo nechce prodávat koně se ztrátou, musí se to něčím vyrovnávat. Majitelům nezazlívám, že chtěli mít tu společnost v zisku. Chov koní ale nikde není zisková činnost," popisuje. "Když jsem odcházela, říkala jsem panu majiteli, že musí mít společníka, který tam bude dávat peníze, anebo ať to prodá. Věděla jsem, že ta udržitelnost není myslitelná," vrací se do roku 2013.

Řada lidí, s nimiž letos v dubnu reportér deníku Aktuálně.cz mluvil přímo v Napajedlech, má za to, že právě Balaštíková a její styl vedení byly jednou z příčin pozdějšího zániku stájí. "Koňům nerozuměla, ale měl jsem pocit, že rozumí spíš ekonomice. Ale ona nerozuměla ani té ekonomice," mávl třeba rukou příkrý důchodce, který v hřebčíně pracoval několik desetiletí.

S Balaštíkovou a jejím stylem řízení má problém i Martina Růžičková, jejíž koně vyhrály i Velkou pardubickou - Sexy Lord loni a Charme Look v roce 2016. Historie obou hnědáků je provázaná právě s Napajedly. I když Sexy Lorda si tam trenérka Růžičková pořídila v dražbě ze soukromého chovu.

Aktuálně.cz přináší ukázky z jednání petičního výboru sněmovny, na který přišli lidé bojující za záchranu unikátního hřebčína v Napajedlech. | Video: Radek Bartoníček

"Za Balaštíkové začal zánik," kritizuje Růžičková. "Napajedla začala jít dolů za ní, kdy se nesmyslně investovalo," pokračuje s tím, že dříve chovná stáj si měla třeba nakupovat sportovní koně.

Margita Balaštíková ale oponuje, že slavná trenérka má špatné informace. Sportovní koně prý napajedelský hřebčín nevlastnil, šlo podle ní jen o ustájená zvířata soukromých majitelů. A zopakovala, že kondici hřebčína a jeho byznys ovlivnila především globální ekonomická situace, kterou ona ovlivnit nemohla.

Související

Stoletá tradice v ohrožení. Pomoc se záchranou hřebčína Napajedla přislíbil i ministr

Hřebčín Napajedla

Reportér deníku Aktuálně.cz chtěl znát okolnosti odchodu Balaštíkové i pohledem majitelů. Rodina Siekliků však tuto etapu odmítla komentovat. "S ohledem na důvěrnost pracovněprávních vztahů není možné poskytovat jakékoliv informace týkající se pracovního působení konkrétních osob. A to bez ohledu na to, zda se jedná o vztahy stávající či již ukončené," oznámila jen Pavla Mudrochová, jejich mediální zástupkyně.

Fakt je, že Balaštíková ani nikdo z dalších manažerů současných vlastníků hřebčína katastrofu neodvrátili. Poslední zvířata ze stájí jejich majitelé museli odvézt na začátku roku 2023, čímž se stejně jako kolem první a druhé světové války zpřetrhala dlouhá tradice. Příští rok uplyne už 140 let od založení chovu. 

Bojuje za záchranu unikátního hřebčína. "Už to trvá příliš dlouho," říká (19. 1. 2025) 

Aktuálně.cz mluvilo s Alešem Martínkem hned po jednání ve Sněmovně za účasti ministra zemědělství, kde Martínek opět bojoval za hřebčín Napajedla. | Video: Radek Bartoníček
 
Mohlo by vás zajímat

Doktore, poraďte!: Jak poznat úpal a úžeh? Pacient má bolehlav, křeče a studenou kůži

Doktore, poraďte!: Jak poznat úpal a úžeh? Pacient má bolehlav, křeče a studenou kůži
2:14

Nemocnice se už snad poučily. Farmakolog popsal, jak "chybovaly" při podávání léků

Nemocnice se už snad poučily. Farmakolog popsal, jak "chybovaly" při podávání léků
31:01

Blažek sepsul policii kvůli razii na střeše, Kupka se zlobí. "Sháníme ho"

Blažek sepsul policii kvůli razii na střeše, Kupka se zlobí. "Sháníme ho"
4:12

Veterináři stahují kuřecí stehna od výrobce Vodňanská drůbež kvůli listeriím

Veterináři stahují kuřecí stehna od výrobce Vodňanská drůbež kvůli listeriím
domácí Aktuálně.cz Obsah hřebčín Napajedla Zámek Napajedla dostihy 124. Velká pardubická Velká pardubická steeplechase plnokrevník Jan Faltejsek (žokej) Josef Váňa st. ANO 2011 Andrej Babiš volby Rozcestník IG

Právě se děje

před 42 minutami
Nahota, dotek, umění. Když výstavy provokují a návštěvník je vtažen do hry
Přehled

Nahota, dotek, umění. Když výstavy provokují a návštěvník je vtažen do hry

Stuttgartské muzeum otevřelo výstavu přístupnou jen nahým návštěvníkům. Připomeňte si 6 kontroverzních projektů, které podobně překračovaly hranice.
Aktualizováno před 53 minutami
Velitelé se báli hlásit skutečný stav věcí. Rusy u Pokrovsku přesto nakonec zastavili
0:44

Velitelé se báli hlásit skutečný stav věcí. Rusy u Pokrovsku přesto nakonec zastavili

Některé rozkazy jsou zločinné - ostré hodnocení ukrajinského podplukovníka z fronty u Pokrovsku pro Aktuálně.cz.
před 1 hodinou
Stejskala stříhala hvězda Manchesteru, teď čelil Mbappému a spol.: Obrovská zkušenost

Stejskala stříhala hvězda Manchesteru, teď čelil Mbappému a spol.: Obrovská zkušenost

Český brankář Adam Stejskal okupuje s Tirolem čelo rakouské ligy a v minulém týdnu absolvoval prověrku proti Realu Madrid se všemi hvězdami.
Aktualizováno před 1 hodinou
Nosková si může dál snít svůj mexický sen. Porazila loňskou soupeřku z finále

Nosková si může dál snít svůj mexický sen. Porazila loňskou soupeřku z finále

Tenistka Linda Nosková vykročila v Monterrey úspěšně za obhajobou titulu. Šestá nasazená Češka zdolala v 1. kole Novozélanďanku Lulu Sunovou 7:6, 7:6.
před 1 hodinou
"Poškozuje to naši značku." Suzuki v Německu brání neoficiálnímu dovozu Jimny

"Poškozuje to naši značku." Suzuki v Německu brání neoficiálnímu dovozu Jimny

Německé zastoupení Suzuki vytáhlo do boje proti neoficiálnímu dovozu kultovního off-roadu Jimny.
Aktualizováno před 1 hodinou

V Mnichově chystají nevídaný autosalon. Bude zdarma, novou Škodu ale uvidíte jinde

V Mnichově chystají nevídaný autosalon. Bude zdarma, novou Škodu ale uvidíte jinde
Prohlédnout si 25 fotografií
Audi ukáže veřejnosti poprvé novou generaci oblíbeného kompaktního SUV Q3, které dostane benzinové a naftové motory i plug-in hybridní verzi s dojezdem přes 100 km. Nechybí čtyřkolka, všechny Q3 už ale mají pouze samočinnou převodovku. Připravuje se také premiéru konceptu, pod nímž bude poprvé podepsaný nový šéfdesignér značky Massimo Frascella.
Největší novinkou mnichovského autosalonu bude domácí BMW iX3, první zástupce elektrické řady Neue Klasse se zcela novou technikou i designem. Kromě toho také auto přiveze nový koncept interiéru zvaný Panoramic Vision s úzkou obrazovkou táhnoucí se přes celou šířku palubní desky. Mini pak chystá premiéru hned dvou sportovních konceptů JCW.
před 2 hodinami

Signal Festival poprvé rozzáří věž Staroměstské radnice, vrací se i na sv. Ludmilu

Signal Festival poprvé rozzáří věž Staroměstské radnice, vrací se i na sv. Ludmilu
Prohlédnout si 17 fotografií
Další zprávy