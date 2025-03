Ministr Výborný slibuje, že pomůže k záchraně unikátního chovu koní. Na tahu je stát

Ministr zemědělství a šéf KDU-ČSL Marek Výborný se snaží pomoci skupině nadšených koňáků, kteří bojují za záchranu chovu anglického plnokrevníka a cenných stájí v Napajedlích, který majitelé ukončili. Aktuálně.cz řekl, že jednal s rodinou, která stáje vlastní a jež tam chov koní už nechce. "Jsem připravený jednat i s možným zájemcem o koupi areálu v Napajedlích," uvedl ministr.

"Areál bývalého Hřebčína v Napajedlech má svou cenu jen jako celek," opakoval Aktuálně.cz několikrát právník Aleš Martínek, který už třetím rokem bojuje s dalšími nadšenci za záchranu tohoto areálu. Zároveň doufá, že by se tam mohl navrátit chov anglického plnokrevníka. Jenže prvním krokem je právě zmiňovaná záchrana.

Zda k ní dojde, nebo nedojde, je na ministerstvu kultury, které sice zahájilo řízení o prohlášení tohoto historického areálu za kulturní památku, ale v prvostupňovém rozhodnutí nezařadilo do památkové ochrany všechny budovy. Vynechalo sýpku, kovárnu, stolárnu a hlavně pastviny, které k areálu vždy patřily. "Tento postup jde proti smyslu památkového zákona a památkové péče. Snad úředníci ministerstva kultury pochopí, že přilehlé pastviny tvoří neodmyslitelnou součást integrálního souboru historického areálu," stěžuje si Martínek na sociálních sítích.

Během tří let se mu podařilo přitáhnout k tomuto problému veřejnou pozornost, díky dobrovolníkům sehnal tisíce podpisů pod petici, která právě požaduje záchranu areálu i šanci pro návrat chovu koní. Petiční výbor sněmovny loni v březnu přijal usnesení podporující záchranu hřebčína a jeho prohlášení za kulturní památku, letos v lednu pak zemědělský výbor sněmovny požádal ministerstvo zemědělství, aby se zasadilo o záchranu hřebčína a vytvořilo podmínky pro obnovu chovu.

Ministr zemědělství a šéf lidovců Marek Výborný Aktuálně.cz řekl, že v celé věci udělal několik kroků, mimo jiné požádal ministra kultury Martina Baxu (ODS), aby jeho úřad rozhodl o možném vyhlášené hřebčína jako památky co nejrychleji.

"Nechci nijak zasahovat do samotného výsledku, to jako politici ani nemůžeme. Jde mi ale o to, aby rozhodnutí netrvalo příliš dlouho. Jinak já jsem pro ochranu celého areálu hřebčína, protože se v něm odehrával historicky chov anglického plnokrevníka," uvedl Výborný.

Jsem připravený se opět sejít s majiteli, avizuje ministr

Zároveň avizoval, že v minulosti jednal s majiteli reálu, což je rodina Světlíkova, a je k takovému jednání připravený i v budoucnosti. "Rozhodnutí o budoucnosti chovu má v rukou současný majitel hřebčína. Potkal jsem se s nimi a řekli mi, že nemají zájem areál prodat. Naopak mi vysvětlovali, že chov koní jim ekonomicky nevycházel, proto ho postupně utlumovali až ho úplně ukončili. S areálem mají jiné plány, nějaký developerský projekt," sdělil ministr.

Ten považuje za štěstí, že zastupitelstvo Napajedel nezměnilo územní plán města, takže na místě areálu nejde minimálně prozatím stavět. Výborný v minulosti jednal i se starostou Napajedel právě o tom, aby územní plán radnice neměnila.

"Teď to mají v rukou majitelé, pokud se rozhodnou areál prodat, a najde se nějaký kupec, tak je to krok k obnově chovu. Pokud lidé, kteří bojují za areál, seženou solventního, důvěryhodného kupce, tak jsem připravený se s ním sejít. Jestli zjistíme, že má o areál skutečně zájem, jsem také připravený sehrát roli mediátora a znovu se sejít i s majiteli, jestli by přistoupili na prodej," avizuje Výborný a dodává, že v žádném případě by areál nekupoval stát, ani by ho neprovozoval. "Něco takového státu nepřísluší," podotkl.

Právník Martínek ani nic takového od zástupců státu nečekaná, ale naléhá na prohlášení celého areálu za kulturní památku. Ve svém boji je připravený dál pokračovat a vyzývá k tomu i další. Ale zároveň přiznává i zklamání.

"Kromě obrovské podpory občanů vidím lhostejnost některých lidí či institucí se za záchranu hřebčína aktivně zasadit a lhostejnost k tomu, že takový národní klenot je ničený. Bohužel mají obavy či strach se vymezit proti lidem, kteří chtějí hřebčín Napajedla nadobro zničit pro chov koní," lituje Martínek.