Domácí

Poslankyně ANO čelí podezření, že nechala "zakleknout" firmu exmanžela

ČTK ČTK
před 20 minutami
Poslankyně Margita Balaštíková (ANO) se podle serveru Seznam Zprávy snažila s využitím svých kontaktů na zlínské hygieniky poškodit firmu ChemProgres, jejímž jednatelem je její bývalý manžel. Dokazovat to mají nahrávky, které Josef Balaštík v roce 2023 po sérii konfliktů se svou tehdejší ženou tajně pořídil. Policie případ prověřuje.
Margita Balaštíková (ANO).
Margita Balaštíková (ANO). | Foto: Profimedia.cz

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš řekl serveru iDNES.cz, že Balaštíková musí svou roli v kauze okamžitě vysvětlit. Balaštíková i zlínští hygienici obvinění odmítli.

Soudní znalkyně Marie Hes Svobodová webu Seznam Zprávy potvrdila, že nahrávky jsou pravé, neupravované a mluví na nich Balaštíková. Na nahrávkách Balaštíková podle webu plánuje "zakleknout" na firmu tehdejšího manžela pomocí kontrol hygieniků, úkoluje tím ředitelku zlínské hygieny Evu Sedláčkovou. Podle serveru kontroly po rozvodu Balaštíkových v roce 2023 skutečně začaly a trvají dodnes, zapojily se do nich i další instituce, naposledy hasiči.

ChemProgres vyrábí čisticí prostředky pro zemědělce. "Poškozená společnost se již v únoru obrátila na policii, kontroly však dále pokračují. Proto jsem s cílem ochrany práv klienta kontaktoval novináře, aby zvážili, zda o případu informovat veřejnost," řekl Seznam Zprávám advokát společnosti ChemProgres Michal Pokorný. Zlínští kriminalisté případ prověřují. "V tuto chvíli k němu není možné podávat jakékoli informace," sdělila webu zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

"Já jsem nic neudělala"

Balaštíková vinu popírá. "Já jsem nic neudělala. Já se na rozdíl od jiných můžu ráno probudit a podívat se do zrcadla," řekla SZ. Rozvod s jejím bývalým manželem byl vyhrocený, doma u nich několikrát zasahovala policie. Balaštík si nahrávky pořizoval kvůli tomu, že se údajně cítil ohrožený. Kvůli tajnému nahrávání podala poté Balaštíková trestní oznámení. Policie ho ale loni v červenci odložila.

Podle webu Balaštíková kontroly ve firmě svého exmanžela domlouvala se Sedláčkovou. Na jedné z nahrávek zmiňuje, že ředitelce v minulosti pomohla udržet se ve funkci. Sedláčková se k obvinění nevyjádřila. Hygienici ho ale odmítají.

"Důrazně se ohrazujeme vůči publikovaným tvrzením, která se nezakládají na pravdě. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vždy postupuje v souladu se zákonem a transparentně. Více se k tomu nyní nebudeme vyjadřovat," sdělila agentuře ČTK vedoucí oddělení kanceláře ředitele krajské hygienické stanice Vendula Ševčíková.

Podezření musí ihned vysvětlit, řekl Babiš

Balaštíková je na kandidátní listině opozičního hnutí ANO pro nadcházející sněmovní volby trojkou ve Zlínském kraji. Babiš po ní chce vysvětlení. "Osobní záležitosti a okolnosti rozvodu komentovat nebudu. Pokud ale existuje podezření, že paní Balaštíková zneužila svou funkci, musí to okamžitě vysvětlit. To je pro mě nepřijatelné," řekl Babiš serveru iDNES.

Politici vládní koalice Balaštíkovou kritizují. "Je naprosto nepřijatelné, aby jakýkoli poslanec či jiný veřejný činitel zneužíval hygienickou službu a její kontrolní pravomoci k šikaně či osobní mstě vůči komukoli," napsal na síti X například ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Vyžádal si kompletní informace o tom, jak krajská hygienická stanice postupovala.

"Pokud se ukáže, že se KHS nechala do dané situace zatáhnout a konala na objednávku šikanózně, tak budu postupovat s maximální možnou razancí a s využitím všech nástrojů, která mi zákon o státní službě dává, vyvodím ze situace důsledky," dodal šéf resortu zdravotnictví.

 
Mohlo by vás zajímat

Čína škrtá veškeré kontakty s prezidentem Pavlem. Popudila ji návštěva dalajlamy

Čína škrtá veškeré kontakty s prezidentem Pavlem. Popudila ji návštěva dalajlamy

Borelióza trhá rekordy, hlásí data. Lékař to překvapivě vidí jinak a radí, co hlídat

Borelióza trhá rekordy, hlásí data. Lékař to překvapivě vidí jinak a radí, co hlídat

Opozice mobilizuje, vládní tábor ztrácí, do sněmovny by těsně "dojeli" i Motoristé

Opozice mobilizuje, vládní tábor ztrácí, do sněmovny by těsně "dojeli" i Motoristé

Uzákoněte dýška v hospodách, navrhuje komora. Spropitné má být součástí mzdy

Uzákoněte dýška v hospodách, navrhuje komora. Spropitné má být součástí mzdy
domácí Aktuálně.cz Obsah policie hygienik Daně finanční úřad ANO 2011 Andrej Babiš Volby do sněmovny 2025

Právě se děje

Aktualizováno před 19 minutami
Čína škrtá veškeré kontakty s prezidentem Pavlem. Popudila ji návštěva dalajlamy

Čína škrtá veškeré kontakty s prezidentem Pavlem. Popudila ji návštěva dalajlamy

"Nejsme zvědaví na to, aby nám čínští soudruzi nakazovali, kam čeští představitelé mohou jezdit a kam ne," reagoval na síti X ministr Válek.
před 20 minutami
Poslankyně ANO čelí podezření, že nechala "zakleknout" firmu exmanžela

Poslankyně ANO čelí podezření, že nechala "zakleknout" firmu exmanžela

Dokazovat to mají nahrávky, které Josef Balaštík v roce 2023 po sérii konfliktů se svou tehdejší ženou tajně pořídil. Policie případ prověřuje.
Aktualizováno před 22 minutami
Britská hvězda žádala, aby vyhodili dítě z hlediště. Sudí ji bleskově uzemnila
0:42

Britská hvězda žádala, aby vyhodili dítě z hlediště. Sudí ji bleskově uzemnila

Emma Raducanuová si během šlágru s Arynou Sabalenkovou stěžovala, že ji ruší pláč z hlediště.
před 29 minutami
Musk hrozí Applu žalobou, firma prý porušuje antimonopolní pravidla

Musk hrozí Applu žalobou, firma prý porušuje antimonopolní pravidla

Muskovi vadí, jakým způsobem Apple ve svém obchodu s aplikacemi App Store umisťuje jeho sociální síť X a chatovací systém Grok.
před 48 minutami
Miláček revolucionářů i terč (nejen) českých dezinformátorů. Kdo je George Soros?
Přehled

Miláček revolucionářů i terč (nejen) českých dezinformátorů. Kdo je George Soros?

Maďarsko-americký podnikatel George Soros slaví 95. narozeniny. Patří k nejznámějším, nejštědřejším i nejkontroverznějším filantropům světa.
před 1 hodinou
Kontroverzní rapper Ye alias Kanye West by místo Slovenska měl vystoupit v Praze

Kontroverzní rapper Ye alias Kanye West by místo Slovenska měl vystoupit v Praze

Slovenský hudební festival Rubicon, kde měl hudebník považovaný za antisemitu původně zazpívat, byl zrušen.
před 1 hodinou

Na tříkolce do Japonska. V Rusku se nestačili divit, co to k nim přijelo

Na tříkolce do Japonska. V Rusku se nestačili divit, co to k nim přijelo
Prohlédnout si 16 fotografií
Jede se tudy do Japonska?
Na cestě do Japonska.
Další zprávy