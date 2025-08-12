Poslankyně ANO čelí podezření, že nechala "zakleknout" firmu exmanžela

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš řekl serveru iDNES.cz, že Balaštíková musí svou roli v kauze okamžitě vysvětlit. Balaštíková i zlínští hygienici obvinění odmítli.
Soudní znalkyně Marie Hes Svobodová webu Seznam Zprávy potvrdila, že nahrávky jsou pravé, neupravované a mluví na nich Balaštíková. Na nahrávkách Balaštíková podle webu plánuje "zakleknout" na firmu tehdejšího manžela pomocí kontrol hygieniků, úkoluje tím ředitelku zlínské hygieny Evu Sedláčkovou. Podle serveru kontroly po rozvodu Balaštíkových v roce 2023 skutečně začaly a trvají dodnes, zapojily se do nich i další instituce, naposledy hasiči.
ChemProgres vyrábí čisticí prostředky pro zemědělce. "Poškozená společnost se již v únoru obrátila na policii, kontroly však dále pokračují. Proto jsem s cílem ochrany práv klienta kontaktoval novináře, aby zvážili, zda o případu informovat veřejnost," řekl Seznam Zprávám advokát společnosti ChemProgres Michal Pokorný. Zlínští kriminalisté případ prověřují. "V tuto chvíli k němu není možné podávat jakékoli informace," sdělila webu zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
"Já jsem nic neudělala"
Balaštíková vinu popírá. "Já jsem nic neudělala. Já se na rozdíl od jiných můžu ráno probudit a podívat se do zrcadla," řekla SZ. Rozvod s jejím bývalým manželem byl vyhrocený, doma u nich několikrát zasahovala policie. Balaštík si nahrávky pořizoval kvůli tomu, že se údajně cítil ohrožený. Kvůli tajnému nahrávání podala poté Balaštíková trestní oznámení. Policie ho ale loni v červenci odložila.
Podle webu Balaštíková kontroly ve firmě svého exmanžela domlouvala se Sedláčkovou. Na jedné z nahrávek zmiňuje, že ředitelce v minulosti pomohla udržet se ve funkci. Sedláčková se k obvinění nevyjádřila. Hygienici ho ale odmítají.
"Důrazně se ohrazujeme vůči publikovaným tvrzením, která se nezakládají na pravdě. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vždy postupuje v souladu se zákonem a transparentně. Více se k tomu nyní nebudeme vyjadřovat," sdělila agentuře ČTK vedoucí oddělení kanceláře ředitele krajské hygienické stanice Vendula Ševčíková.
Podezření musí ihned vysvětlit, řekl Babiš
Balaštíková je na kandidátní listině opozičního hnutí ANO pro nadcházející sněmovní volby trojkou ve Zlínském kraji. Babiš po ní chce vysvětlení. "Osobní záležitosti a okolnosti rozvodu komentovat nebudu. Pokud ale existuje podezření, že paní Balaštíková zneužila svou funkci, musí to okamžitě vysvětlit. To je pro mě nepřijatelné," řekl Babiš serveru iDNES.
Politici vládní koalice Balaštíkovou kritizují. "Je naprosto nepřijatelné, aby jakýkoli poslanec či jiný veřejný činitel zneužíval hygienickou službu a její kontrolní pravomoci k šikaně či osobní mstě vůči komukoli," napsal na síti X například ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Vyžádal si kompletní informace o tom, jak krajská hygienická stanice postupovala.
"Pokud se ukáže, že se KHS nechala do dané situace zatáhnout a konala na objednávku šikanózně, tak budu postupovat s maximální možnou razancí a s využitím všech nástrojů, která mi zákon o státní službě dává, vyvodím ze situace důsledky," dodal šéf resortu zdravotnictví.