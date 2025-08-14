ANO nepožaduje, aby Balaštíková složila poslanecký mandát

ANO vyřadilo ve středu Balaštíkovou z kandidátky pro říjnové sněmovní volby a poslankyně pozastavila své členství v hnutí.
"Naším cílem nebylo trestat paní Balaštíkovou. My jsme si vyhodnotili, že je to neslučitelné s politikou hnutí ANO, a proto jsme ukončili spolupráci. Ale o vině a trestu, o tom musí rozhodovat soud," řekl místopředseda hnutí ANO a Poslanecké sněmovny Karel Havlíček.
Balaštíková měla původně obhajovat své místo ve sněmovně v podzimních volbách ze druhého místa kandidátky ANO ve Zlínském kraji. Po vyškrtnutí z kandidátky mandát Balaštíkové zanikne s volbami a poslankyně bude mít podle televize nárok na odchodné.
"I kdyby složila mandát teď, tak to není o tom, že aspoň část toho odstupného nedostane," uvedl místopředseda Sněmovny za KDU-ČSL Jan Bartošek. Poslankyní je Balaštíková od roku 2013 a je v ANO stínovou ministryní zemědělství.
Balaštíková se podle nahrávek zveřejněných serverem Seznam Zprávy údajně snažila využít svých kontaktů na zlínské hygieniky, aby poškodila firmu bývalého manžela opakovanými kontrolami, a chtěla objednat zabití psa exmanželovy nové partnerky. Poslankyně nahrávky označila za podvrh.