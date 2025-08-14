Domácí

ANO nepožaduje, aby Balaštíková složila poslanecký mandát

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Hnutí ANO nebude požadovat po poslankyni hnutí Margitě Balaštíkové, aby se hned vzdala poslaneckého mandátu. Uvedla to Česká televize. Poslankyně chtěla podle informací a nahrávek zveřejněných serverem Seznam Zprávy poškodit firmu svého bývalého manžela a nechat zastřelit psa jeho nové partnerky. Informacemi se zabývá policie.
Margita Balaštíková.
Margita Balaštíková. | Foto: Profimedia.cz

ANO vyřadilo ve středu Balaštíkovou z kandidátky pro říjnové sněmovní volby a poslankyně pozastavila své členství v hnutí.

"Naším cílem nebylo trestat paní Balaštíkovou. My jsme si vyhodnotili, že je to neslučitelné s politikou hnutí ANO, a proto jsme ukončili spolupráci. Ale o vině a trestu, o tom musí rozhodovat soud," řekl místopředseda hnutí ANO a Poslanecké sněmovny Karel Havlíček.

Balaštíková měla původně obhajovat své místo ve sněmovně v podzimních volbách ze druhého místa kandidátky ANO ve Zlínském kraji. Po vyškrtnutí z kandidátky mandát Balaštíkové zanikne s volbami a poslankyně bude mít podle televize nárok na odchodné.

"I kdyby složila mandát teď, tak to není o tom, že aspoň část toho odstupného nedostane," uvedl místopředseda Sněmovny za KDU-ČSL Jan Bartošek. Poslankyní je Balaštíková od roku 2013 a je v ANO stínovou ministryní zemědělství.

Balaštíková se podle nahrávek zveřejněných serverem Seznam Zprávy údajně snažila využít svých kontaktů na zlínské hygieniky, aby poškodila firmu bývalého manžela opakovanými kontrolami, a chtěla objednat zabití psa exmanželovy nové partnerky. Poslankyně nahrávky označila za podvrh.

 
