Snažím se pomoct, ale další hřebčín nekoupíme, říká ministr k petici za záchranu koní

Až do Poslanecké sněmovny to dotáhli lidé, kteří bojují za záchranu cenného chovu anglického plnokrevníka v Česku, konkrétně v hřebčíně v Napajedlech na Zlínsku. Nechtějí se smířit s tím, že majitel všechny koně odvezl a areál uzavřel. Nasbírali téměř 50 tisíc podpisů pod petici za záchranu hřebčína, nyní se dočkali i podpory poslanců petičního výboru. "Snažím se pomoct," říká ministr zemědělství.

"Konec hřebčína Napajedla - doufám, že dočasný - bych přirovnal k tomu, kdyby v jedné sezoně skončila fotbalová Sparta i Slavia a z nějakých důvodů by nemohla hrát česká reprezentace. Fotbalový národ by okamžitě povstal," přirovnával odborník na chov koní a dostihové závody Martin Cáp.

Poslancům petičního výboru vysvětloval význam chovu anglických plnokrevníků právě v Napajedlech, kde vyrůstali špičkoví koně. A to nejen díky personálu, ale také zázemí a přírodním podmínkám. "Nelze říct, že Napajedla vzdáváme a někdo solventní si postaví hřebčín jinde. To, zda by byl úspěšný, by se ukázalo za dvacet, třicet let, a tolik času nemáme… Dostihoví koně se mají vychovávat tam, kde se jim daří. V našem případě to jsou Napajedla," uvedl Cáp.

"Zrušení napajedelského hřebčína znamená opravdový konec anglického plnokrevníka v Česku," řekl ředitel pardubického Dostihového spolku Jaroslav Müller. "Bez hřebčína si nelze představit český chov… Bez českého chovu nebudou dostihy fungovat," přidal se šéf Jockey Clubu ČR Josef Charvát. Autory petice za záchranu a zachování hřebčína přišel podpořit také legendární žokej Josef Váňa.

Zásadní problém je ale v tom, že v hřebčíně už žádní koně nejsou. Majitelé je odvezli a chov ukončili. S novináři ani veřejností nekomunikují. Na internetu pouze napsali, že důvodem uzavření je podle nich "nezájem o chov anglického plnokrevníka v Česku". Na místě chtěli postavit bytové domy. Nyní ale tvrdí, že projekt už není aktuální a nepožadují změnu územního plánu.

"Respektujeme a uchováváme hodnotu areálu, který jsme připraveni ve spolupráci s městem, krajem nebo státem využít ve prospěch občanů Napajedel," uvedli. Postavili se však proti tomu, aby ministerstvo kultury prohlásilo hřebčín za památku. Rozhodnutí má padnou v blízké době. Už nyní je hřebčín součástí památkové zóny.

Podle autora petice Aleše Martínka by prohlášení kulturní památkou bylo prvním předpokladem pro zachování hřebčína, jednání s majiteli o jeho prodeji a tím také nadějí na obnovení chovu.

Výborný: Stát nemůže hřebčín koupit

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) pro Aktuálně.cz v pátek řekl, že se kauze hřebčína věnuje. "Snažím se pomoct od chvíle, kdy mě poprvé kontaktovali lidé z prostředí koňáků," uvedl. Podle svých slov se v minulosti sešel nejen se zástupci petice, ale také s majiteli hřebčína a starostou Napajedel.

"Žádal jsem jeho i zastupitele, aby neprováděli změnu územního plánu vzhledem k využití celého areálu. Jsem rád, že ke změně skutečně nedošlo. Jednám také s ministerstvem kultury, jestli by si areál skutečně nezasloužil zařazení do seznamu chráněných kulturních památek. Uvidíme, jak řízení dopadne, ale myslím, že je to na dobré cestě," řekl Výborný.

Zároveň ale upozorňuje, že nemůže být rolí státu, aby odkupoval areál nebo choval koně. "Nemůžeme hřebčín Napajedla převzít do vlastnictví," podotkl s tím, že stát už má Národní hřebčín v Kladrubech. "To je památka UNESCO, takže tam to dává smysl, navíc starokladrubský kůň je svým způsobem národní dědictví," uvedl ministr. Napajedlům chce ale pomoct a nabízí i další setkání s majiteli.

"Budeme dál bojovat"

Právě na ministra Výborného se tento týden obrátili také poslanci petičního výboru. Vyzvali ho k jednání s majiteli a doporučili ministerstvu, aby učinilo veškeré možné kroky k dojednání podmínek dalšího provozu. Požadovali také podporu chovu včetně dotací. Stanovisko výboru ale nemá velkou váhu. Poslední bod usnesení navíc prošel nejtěsnější možnou většinou, pro bylo pět poslanců SPD a ANO, čtyři vládní proti.

I tak odjížděli lidé z Napajedel a "koňáci" spokojeni, závěry poslaneckého výboru vnímají jako naději. "Výsledek je z mého pohledu pro hřebčín naprosto skvělý. Ministerstvo zemědělství dostalo impulz k tomu, aby v dané věci začalo aktivně konat. Věřím, že to udělá a věci kolem hřebčína se rozhýbou. My budeme dál bojovat," řekl Aktuálně.cz Martínek.

Dodal, že v případě zájmu majitelů s nimi zasedne za jeden stůl. "Nebráním se tomu. Zatím jsem ale opravdu nezaznamenal, že by chtěli pro hřebčín s chovem hledat rozumné řešení," podotkl. Podle něj je možné hledat nového investora jen když bude chov obnoven. "V obchodě můžete prodat rohlíky jen tehdy, když je pekárna otevřená," dodal.

