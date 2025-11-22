"Buďte při volbách místopředsedů odvážní," opakovali před volbami minulou sobotu končící předsedkyně topky Markéta Pekarová Adamová i její nástupce Matěj Ondřej Havel. Mezi kandidáty vystoupila také sedmadvacetiletá Kateřina Pastorková.
Žádné politické funkce do té doby neměla, ve straně nebyla dlouho, šlo o skutečně zcela novou tvář. Svým způsobem nepolitičku, která se ale od roku 2022 až do posledních dní pohybovala velmi blízko zmiňované Markétě Pekarové Adamové - byla její asistentkou.
Delegáti sněmu svým způsobem naléhání Pekarové Adamové na odvahu vyslyšeli. Pastorková dostala hlasy téměř všech přítomných delegátů a vyšvihla se hned mezi špičky TOP 09.
"Pro mě samotnou bylo velké překvapení, že jsem dostala tolik hlasů. Nečekala jsem to, ale velmi si toho vážím. Mandát je skutečně silný," řekla redakci Aktuálně.cz tento týden v kuloárech Poslanecké sněmovny.
Zatímco Markéta Pekarová Adamová sněmovnu opustila a z politiky odešla, Kateřina Pastorková je dál asistentkou. Jen místo u předsedkyně vyměnila za práci pro stranickou kolegyni, poslankyni Zdeňku Blišťákovou.
Před vstupem do jednacího sálu ji tak bylo možné vidět, jak poslankyni přinesla například nějaké dokumenty, ovšem do samotného sálu nemohla. Ani vysoká stranická funkce vstup do sálu neumožňuje, to přísluší jen samotným poslancům.
"Učím se každý den"
Na otázku, jestli nepůsobí pro někoho možná až nezvykle, že jako místopředsedkyně strany pracuje "jen" jako asistentka, Pastorková odpovídá, že chápe ty, na které to může působit netypicky.
"Ty dvě role se ale ve skutečnosti dobře doplňují. V politice se často říká, že mladí lidé nemají dost zkušeností. A když tu zkušenost aktivně sbírám, bude se možná řešit, že pracuju buď příliš nízko, nebo moc vysoko. Já to tak ale neberu," vysvětluje.
"Pro mě je to cesta, jak růst, a jsem za tu možnost vděčná. Nechci předstírat, že všechno vím. Učím se každý den," říká s tím, že je zvláště ráda za možnost být zrovna blízko Blišťanové.
Tato poslankyně je totiž v politice naopak zběhlá, zastupitelkou města Jeseník za topku byla už v roce 2013, o rok později už byla místostarostkou a od roku 2018 až dodnes starostkou. A díky kroužkování byla letos zvolena poslankyní.
"Moc si jí vážím, mám se od ní hodně co naučit i pro svou novou funkci místopředsedkyně," sdělila Pastorková. Podle svých slov neví, jestli zůstane asistentkou celé čtyřleté volební období.
Ohromná zkušenost
Když v roce 2022 začala pracovat pro Markétu Pekarovou Adamovou, nepřišla s ní Pastorková předtím do kontaktu, nebyla totiž ani členkou TOP 09.
"Jednoho dne jsem se podívala na Instagram a tam jsem si všimla inzerátu, že TOP 09 hledá výpomoc do kanceláře. Tak jsem se přihlásila," přibližuje, jak získala práci, která mohla působit minimálně pro část veřejnosti jako práce snů. Objevila se totiž velmi blízko k vysoce postavené političce, o které se často mluvilo a která vyvolávala značně různorodé reakce.
"Po boku Markéty jsem byla tři roky. Dá se říct, že jsem o ní věděla víceméně všechno, vlastně jsme řešily celý její život. Beru to jako ohromnou zkušenost, díky které jsem poznala vrcholnou politiku, byla u spousty věcí, objížděla jsem s ní kraje, dělala kampaně. Což mi strašně pomohlo a byl to důvod, proč jsem se rozhodla nakonec i do topky vstoupit," přiznává Pastorková.
Mladá asistentka vystudovala mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě Praha a později zahájila studium magisterského oboru politologie na Univerzitě Karlově v Praze.
Tak tento mladík mě dnes na sněmu TOP 09 zaujal svým energickým i sebevědomým stylem vystupování - takže jsem s ním obratem udělal rozhovor :) A řeknu vám, většího obhájce toho, že Topku čeká výborná budoucnost byste možná nenašli! Miloš Ulrich, klučina, který vede mladý @TOPtym!… pic.twitter.com/NuVK0NI7d7— Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) November 8, 2025
Reálný politický život mohla ale sledovat díky práci asistentky téměř nepřetržitě, podle svých slov se toho od předsedkyně sněmovny i TOP 09 snažila co nejvíce naučit.
"Viděla jsem, že člověk má být vytrvalý a má říkat pravdu. I když to bolí a není to příjemné. Z toho bychom si měli vzít u Markéty příklad. Protože ona se nebála říct věci napřímo, lidem nemazala med kolem pusy, byť to pro ni mohlo být nevýhodné," popisuje Pastorková.
Naráží i na to, že její šéfka měla kromě mnoha příznivců i řadu kritiků. A někteří z nich se vůči ní chovali až nenávistně a vulgárně. "Schytávala neskutečné hejty, zůstala ale slušná. I v tom je pro mě vzorem," upozorňuje.
Nelehká doba pro TOP 09
V příštích měsících i letech se ukáže, co se tedy naučila a jakou političkou bude ona sama. Do vedení topky přichází v nelehké době, protože strana odchází z vládních pozic do opozice a ztrácí vliv.
K tomu navíc ztrácí "ochranu" koalice Spolu, kdy sbírala voliče společně s ODS a KDU-ČSL. Teď musí topka ukázat, jestli je schopná existovat samostatně, když jsou její preference někde u dvou, maximálně tří procent podpory české veřejnosti.
Na dotaz Aktuálně.cz, jestli by nebylo pro stranu lepší spojení s podstatně silnější ODS, zvedá Pastorková ukazováček, který dává najevo, že prý rozhodně ne.
"Ne, ne, ne, to vůbec neříkejte. U nás k tomuto hlasy nezaznívají. Myslím, že topka je v něčem trošku jiná, nové vedení i členové bychom měli zapracovat na tom, abychom ukázali, že topka své místo má," protestuje lehce zvýšeným hlasem a tvrzením, že TOP 09 je jedna z mála hodnotových stran.
"Nebojíme se říkat věci tak, jak jsou. Několikrát jsme byli například upozorňováni, že bychom téma Ukrajiny nemuseli tolik zmiňovat, že je to hodně štěpící téma, že bychom od toho měli dát ruce pryč. Ale já osobně jsem ráda, že za Ukrajinou stojíme a stále ji podporujeme. Jsme strana, která za tímto stojí bez ohledu na průzkumy veřejného mínění," prohlašuje. Dodává, že TOP 09 by se měla vrátit i k enviromentálním otázkám.
Součástí toho všeho by přitom měla být podle ní snaha vtáhnout do toho stále více mladých lidí. "A od toho jsem mimo jiné místopředsedkyní, hodně se tomu budu věnovat," avizuje a je na ní vidět, jak se na další část života - už více toho politického než úředního - velmi těší.