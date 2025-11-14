"Filipínský fanklub" se loučí s Pekarovou. "Snad má stále plyšové mango," vzpomínají

Kamkoliv Pekarová šla, tam na ni čekali buď tanečníci, novináři či alespoň uvítací transparent. Pro filipínský ostrov Cebu byla návštěva z daleké České republiky mimořádnou událostí, při níž nechtěli místní nechat nic náhodě. Tak kuriózní pracovní cestu zažil nejspíše málokterý tuzemský politik.
"Každá návštěva z takové dálky je velice vážená. O to víc, když jde o vysoce postaveného ústavního činitele z Evropy, který nezůstane jen v Manile a zavítá i do regionů, jako je ostrov Cebu. Proto si místní dávali na přivítání hodně záležet. Tance cvičili týdny dopředu," popsala pro Aktuálně.cz filipínská úřednická koordinátorka Raquel Marquezová.
Nešlo zdaleka jen o zástup tanečníků v místních krojích na letištní ranveji. Menší slavnostní show čekala šéfku TOP 09 i po příjezdu do hotelu, společně s uvítacím panelem na televizoru.
O den později - při cestě na jednání s místní samosprávou - se z desítek tanečníků vytvořil jeden dlouhý koridor, táhnoucí se od vstupní brány radnice až do jednacího sálu.
A ne, tanec neskončil ani tam, spíše naopak. Po úvodních projevech českých i filipínských státníků či zástupců byznysového doprovodu totiž následovala slavnostní hostina a série vystoupení, kterého se zúčastnila necelá stovka mladých Filipínců.
Nechyběly tradiční písně, ale ani salta či lidské pyramidy. To vše za neustálého kmitání místních reportérů, fotografů či úředníků, kteří si vše natáčeli na mobil.
"Jsme z toho nervózní, ale nacvičovaly jsme choreografii opravdu dlouho dopředu. Jak je to ale program na hodinu a ještě se neustále převlékáme do jiných kostýmů, tak je to časově i fyzicky náročné," přiznala se mladá tanečnice, která se tehdy redaktorovi představila jako Hannah.
"Snad stále má plyšové mango"
Pochopitelně lze těžko Filipíncům zazlívat, že nesledovali volební klání v České republice, když se v současnosti navíc musí potýkat se sérií ničivých tajfunů. Že Pekarová nebude pokračovat ani jako šéfka sněmovny, ani jako předsedkyně TOP 09, bylo proto pro loňské účastníky česko-filipínského programu překvapením.
"Nevěděli jsme, že končí, to víme až od vás. V týmu jsme si říkali, že je to velká škoda. Silných žen v politice není nikdy dost. Myslím, že se jí na Filipínách líbilo, protože tu máme taky výrazné političky," řekla v listopadu redaktorovi Aktuálně.cz Marquezová, která se mimo jiné podílela na kulturním programu pro českou delegaci.
Během návštěvy Filipín se Pekarová setkala hned s několika vysoce postavenými političkami, například s tehdejší a také historicky první starostkou manilské metropole Honey Lacunovou či se cebuánskou "Železnou lady", guvernérkou Gwendolyn Garciovou. Tu letos po místních volbách nahradila Pamela Baricuatrová.
"Doufám, že si návštěvu Filipín užila a že se sem někdy vrátí, i když třeba ne jako politička, ale jako turistka. Byli jsme moc rádi, že se na Cebu podívala česká delegace, snad to přispělo k lepší spolupráci mezi oběma zeměmi. A snad má paní Pekarová stále to plyšové mango, se kterým odlétala zpět do Česka," konstatovala na závěr Marquezová.
"Prezident není doma? Tak mu zavoláme"
Předsedkyně sněmovny jednala za doprovodu velvyslance Karla Hejče a několika českých poslanců také v prezidentském paláci v Manile. Hlavu filipínského státu Ferdinanda "Bongbonga" Marcose ale nezastihla - zrovna se účastnil summitu Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Řešení, které přítomní filipínští politici zvolili, bylo přinejmenším netradiční.
Zkrátka se Marcosovi zavolalo na mobil. Výsledkem byly soustředěné pohledy, kdy se česká i filipínská strana jednacího stolu snažila z hovoru s nepříliš silným signálem vydedukovat, co měl zhruba prezident na srdci. Několikaminutový telefonát s drobnými výpadky byl nicméně zajímavým zpestřením jinak unylých bilaterálních schůzí.
Mimochodem, mezi Českem a Filipínami existuje jedno historické pojítko. Češi se do určité míry totiž zasloužili o zrození místního národního hrdiny a odbojáře Josého Rizala, který se během svého života přátelil s litoměřickým středoškolským profesorem Ferdinandem Blumentrittem.
Rizalovu vazbu na Česko dokazují dva dopisy, které napsal před svou popravou. Jeden byl adresovaný jeho matce, druhý pak zamířil do Litoměřic právě Blumentrittovi. Česká předsedkyně sněmovny v Manile ceremoniálně uctila památku obou mužů.
Zaléval se i singapurský "strom života"
Pracovní cestě na Filipíny také předcházela návštěva Singapuru, kde Pekarová jednala se svým parlamentním protějškem Seahem Kian Pengem a prezidentem Tharmanem Shanmugaratnamem. Svou stopu ale již bývalá šéfka dolní komory zanechala jinde, mimo politickou půdu.
K nalezení je uvnitř Flower Dome, největšího skleníku na světě, jenž je součástí masivních zahrad Gardens by the Bay. Právě tam totiž Pekarová loni symbolicky zalila "strom života" - mladou jehličnatou rostlinu zeravce východního. Ta dodnes svou cedulkou s věnováním připomíná její říjnovou pracovní návštěvu Singapuru.