Promluvil "jiný" Fiala. Svobodný, bez optimismu. "Čekají nás porážky," varoval

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
před 1 hodinou
Premiér a předseda ODS Petr Fiala si vždy velmi dával záležet na tom, aby vystupoval v rámci koalice Spolu co nejvíce nekonfliktně a smířlivě. O volebních nadějích ODS i dalších vládních stran často mluvil optimisticky. O to větší překvapení vzbudila jeho slova na víkendovém sněmu TOP 09, kde se po letech vládnutí cítil konečně podstatně svobodnější.
Aktuálně.cz zachytilo slova končícího premiéra a předsedy ODS Petra Fialy ve chvíli, kdy po letech promluvil "s jistou mírou svobody".

"Nepochybuji, že volby vyhrajeme. Mnozí před volbami v roce 2021 tvrdili, že nemáme šanci ANO porazit, a já jsem tvrdil opak. Navzdory nepříznivým průzkumům zůstávám optimistou," říkal letos Fiala. 

Jeho okolí si Fialův optimismus vysvětlovalo tím, že jako lídr mohl těžko veřejně zapochybovat o úspěchu. Navíc byl prý o nadcházejícím úspěchu v letošních sněmovních volbách skutečně přesvědčený.

Jenže volby vyhrál suverénně Andrej Babiš s hnutím ANO. Petr Fiala končí jako předseda vlády i předseda ODS a najednou je cítit, že začíná mluvit svobodněji.

Když se objevil na sobotním sněmu TOP 09, kam přišel pozdravit delegáty a poděkovat končící předsedkyni Markétě Pekarové Adamové, nepronesl žádnou formální řeč. Naopak, na začátku projevu upozornil, že může promluvit jako odcházející lídr  "s jistou mírou svobody".  A když promluvil, nechal tentokrát optimismus za dveřmi.

Fragmentovaná pravice

"S plnou vážností tady říkám, že pokud zůstane pravicové spektrum takto fragmentované, čekají naše strany další volební porážky. Populismus a extremismus je dnes silný, představuje velkou výzvu pro všechny evropské demokracie. A u nás stojíme proti dobře fungujícímu mocenské mašinerii," varoval Fiala.

"Díky, byla to skvělá jízda." Fiala oznámil, že už nebude kandidovat na předsedu ODS

Premiér Petr Fiala ve středu 20. srpna , kdy představil horkou fázi kampaně Spolu.

Následně vyzýval přítomné, aby byli mimo jiné pracovitější a prosazovali spolupráci v rámci pravice. "Musíme být silnější, odvážnější, pracovitější a přesvědčivější, abychom je dokázali porazit," uvedl odcházející premiér.

"Musíme úzce, a pro voliče srozumitelně, spolupracovat. Nabídnout voličům znovu sílu, které můžou věřit. To znamená zapomenout na osobní a stranické křivdy a někdy i sobecké ambice," pokračoval.

I když nebyl konkrétnější, je evidentní, že nadále zůstává obhájcem koalice Spolu, kterou tvořila ODS a lidovci a právě TOP 09, nebo nějakého podobného projektu.

Spolu byl do velké míry Fialův nápad. Mnohokrát v minulosti zdůrazňoval, že jen díky němu bylo možné poslat Babiše s ANO v letech 2021 až 2025 do opozice. A teď Fiala sleduje, jak Spolu "usnulo", a ve všech třech stranách jsou kromě příznivců další spolupráce politici, kteří jsou pro větší osamostatnění zmiňovaných stran.

Z politiky Fiala neodchází

Projev Fialy byl zajímavý ještě z jednoho důvodu. V tomto svém projevu, který byl jedním z prvních větších po prohraných volbách, ukázal, že rozhodně z politické scény nemíní odejít. Naopak - má energii i chuť pokračovat.

Na to sám upozornil poté, co varoval před možnými dalšími porážkami pravice. "Budoucnost české pravice i České republiky mi leží na srdci, proto neodcházím z politiky," podotkl.

Markéta Pekarová Adamová na tomto sněmu při loučení promluvila ohledně pravice obdobně. "Neuzavírejte se do sebe. Buďte i nadále otevření spolupráci. Mezi sebou, v rámci TOP 09, ale i s ostatními. Čeká vás práce v opozičních lavicích, což svádí k soustředění se spíše na sebe samé. Soupeř je ale silným hráčem, který rád užívá metodu rozděl a panuj, a to je také třeba mít na paměti," sdělila v narážce na Andreje Babiše.

 
