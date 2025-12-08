Po deštivém začátku týdne přijde ve středu slunce a nadprůměrné teploty

Česko se probudilo do deštivého začátku týdne. Od úterý do konce příštího týdne už ale meteorologové žádné výraznější srážky neočekávají. "Vývoj počasí slibuje přes den i slunečná místa, a to jak na horách, tak v nižších polohách zejména v Čechách," uvedli. Na Moravě je podle nich šance na protrhanou a slunečnou oblohu minimální.
V lokalitách, kde nebudou mlhy a bude svítit slunce, se lidé v první polovině týdne dočkají výrazně nadprůměrných teplot, které přes den přesáhnou deset stupňů Celsia a výjimečně mohou vystoupat až ke 14 stupňům. Nejtepleji a nejslunečněji bude ve středu. V místech s celodenní mlhou nebo nízkou oblačností se udrží teploty kolem sedmi stupňů Celsia.
"Obávat se nemusíme ani ranních mrazů a škrábání oken u auta, minimální teploty totiž zůstanou nad bodem mrazu," napsali meteorologové. Od druhé poloviny příštího týdne ale začnou ranní teploty klesat k nule a odpolední nevystoupají výš než k deseti stupňům, při nízké oblačnosti budou jen slabě nad nulou.