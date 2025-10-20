"Byli by strašně hloupí." Vláda vznikne i s Motoristy, věří exprezident Klaus

"Pro Babiše je obrovská výhoda mít 108 hlasů, aby mohl o něco klidněji vládnout, a bude se to snažit udržet. Když máte poslanců 101, pak se strachujete, že někdo onemocní, zmešká hlasování," uvedl exprezident Václav Klaus pro deník Blesk. Sto osm poslanců by totiž měla vláda i s účastí Motoristů. Věří tak, že nový kabinet vznikne na půdorysu s SPD a ANO.
Sestavování koaliční vlády ale podle něj není jednoduché. "V Rakousku to vždycky trvá půl roku. Andrej Babiš po volbách řekl, že bude mít vládu do pátku, a najednou to nejde. Vytvořil očekávání, která jsou zklamaná. Já zklamaný nejsem. Takhle složitě se to rodit má," uvedl. K předčasným volbám - pokud by jednání nevyšla - podle něj nedojde. "Je to přání, které je otcem myšlenky zkrachovalé ODS. Ta by si to samozřejmě přála, protože pro ni volby dopadly tragicky a má nejméně poslanců v historii," říká.
"Samozřejmě víme, že bývalá vládní koalice bude dělat vše pro to, aby tuhle jednotu zbourala. A jedním z těch klínů, které už mezi ně vráží, je pokus sdělit, že budou předčasné volby. Babiš, Okamura a Macinka by byli strašlivě hloupí, kdyby tohle té vládní koalici umožnili," říká exprezident Klaus.
Hnutí ANO, Motoristé a SPD v současnosti vyjednávají o vládním programu, rozdělení ministerstev podle dohody z minulého pátku - která počítá s tím, že Motoristé obsadí resorty zahraničí, životního prostředí, spravedlnosti a nově vzniklý post ministra pro sport. Samotné složení vlády, tedy personální obsazení ministerstev, má být na pořadu později. Andrej Babiš zatím dává Motoristům čas. "Odmítají různá nařčení. Je to na nich, aby přesvědčili veřejnost, že to tak není," uvedl.
Do jednání o vládě přitom nedávno zasáhla kauza Filipa Turka. Deník N totiž zveřejnil sérii rasistických, nenávistných a xenofobních příspěvků, které měl bývalý europoslanec psát v uplynulých letech.
Exprezident je známým podporovatelem Motoristů, jejichž předseda Petr Macinka v minulosti působil v Institutu Václava Klause a také jako pracovník tiskového oddělení Hradu v éře Klausova prezidentství.