Domácí

"Souložící dvojice a odhalená ňadra." Žabčický masakr po 42 letech opět před soudem

Ondřej Stratilík Ondřej Stratilík
před 24 minutami
V jednací síni Městského soudu v Brně se v úterý cestovalo v čase - přesněji do roku 1983. Před senát se postavil Jan Dvorník, jeden ze stovek lidí, kteří se tehdy v sobotu 11. června shromáždili u pisárecké restaurace Na Střelnici a které pak oddíly totalitní policie zmlátily obušky. Desítky mladých později skončily ve vazbě, Dvorník byl jako řada dalších odsouzen. Nyní se dočkal rehabilitace.
Jan Dvorník se 42 roků po zákroku totalitních policejních mlátiček a následném odsouzení dočkal rehabilitace. Byl jedním z těch, kdo se 11. června 1983 vydali na rockový festival do Žabčic.
Jan Dvorník se 42 roků po zákroku totalitních policejních mlátiček a následném odsouzení dočkal rehabilitace. Byl jedním z těch, kdo se 11. června 1983 vydali na rockový festival do Žabčic. | Foto: Ondřej Stratilík

V dobách starého Masarykova okruhu patřila tahle ostrá zatáčka v brněnských Pisárkách k těm nejoblíbenějším. A to jak závodníky, tak také návštěvníky, kteří mohli dění na známé motoristické trati sledovat přímo ze zahrádky hostince Na Střelnici. A tak tomu bylo i v sobotu 11. června 1983, kdy v Brně vrcholily tréninky na slavnou nedělní Grand Prix.

Související

U Brna se závodí již 80 let. První okruh měřil 30 km

Brněnský okruh

"Na Střeláku", jak se místu říká dodnes, byly ovšem ten rok motocyklové závody až na druhém místě. Přišly sem totiž stovky mladých lidí, kteří předtím mířili na amatérský rockový festival do jihomoravských Žabčic. 

"Šlo o druhý ročník hudební přehlídky, první v roce 1982 proběhl normálně. Tentokrát mělo na místní hřiště dorazit sedm nebo osm kapel," popisuje Petr Kadlec, jenž tehdy pomáhal pořadatelům s domlouváním interpretů. V Žabčicích se tak měly ukázat skupiny jako F.P.B. (předchůdci dnešních Už jsme doma), Odvážní bobříci, Ještě jsme se nedohodli či Mikuláš Chadima.

"Už v pátek 10. června mě v práci navštívili policisté a dali mi výstrahu, abych do Žabčic nejezdil," přibližuje Kadlec. Navíc jej na 11. června předvolali na výslech do Ivančic, takže na festival vůbec nedorazil.

To jeho známí Radek Nečas a Jan Dvorník - s nimiž se nyní poprvé po několika desítkách let setkal na chodbě Městského soudu v Brně - do Žabčic dorazili. Na tamější železniční stanici obsazené Veřejnou bezpečností se ovšem jejich cesty rozdělily.

"Mě sebrali hned na nádraží," vzpomíná Nečas. A Dvorník byl stejně jako mnoho dalších donucen nastoupit do vlaku, který mířil do Brna.

Každý v blízkosti byl zbit

Tím teprve začal sled událostí, který historici později začali nazývat žabčický masakr. Surové jednotky Veřejné bezpečnosti, estébáci, pomocné stráže či pohotovostní pluk se psy si totiž ještě ten večer mladé "vychutnali".

Související

Seriál: Underground rozčiloval normalizátory doběla. Hudba pomáhala lidem přežít

Dana Němcová, Karel "Kocour" Havelka, František "Čuňas" Stárek

"Většina z nich neodjela domů, ale odebrala se do parku v Brně-Pisárkách, kde se nacházela vyhlášená zahradní restaurace Na Střelnici, v níž se často scházeli vlasatí 'hašišáci'. V odpoledních hodinách se v jejím bezprostředním okolí nacházelo přes půl tisíce mladých dlouhovlasých lidí, zatímco další stovky se bavily v přilehlém parku. Nejednalo se pouze o účastníky nekonaného koncertu, ale i o diváky motoristického závodu," píše se v Knize v barvě krve vydané Ústavem pro studium totalitních režimů (ÚSTR).

Krátce po čtvrt na osm večer dali velitelé rozkaz k bezhlavé a přehnaně surové akci. "Každý, kdo se ocitl v blízkosti zasahujících příslušníků, byl zbit obuškem, přičemž nechyběly kopance do břicha, zásahy slzným sprejem do obličeje a pokousání služebním psem. Zmlácené mladíky surově odtáhli za vlasy do přistavených služebních vozů," uvádí publikace ÚSTR.

Související

StB ho nezlomila ani ve vězení. Zemřel Pavel Zajíček, který s Hlavsou založil DG 307

Pavel Zajíček

Jak v úterý zaznělo u brněnského soudu, kde se předčítaly i dobové protokoly,  činovníci totalitního režimu před 42 lety hájili svůj brutální zákrok údajně velkým množstvím odpadků, "špinavou a otrhanou dvojicí", která prý na místě souložila, či tím, že jedna z mladých žen chodila po Střelnici s odhalenými ňadry. 

"Soud shledal zákrok Veřejné bezpečnosti zcela přiměřeným a oprávněným. Příslušníci řádně vykonali svou povinnost. Prokurátor upozornil, že již samo povalování se takového množství lidí po parku je nutné považovat za ohrožení veřejného pořádku. Použití obušku, slzného plynu a služebních psů bylo prý zcela namístě," popsal ÚSTR realitu normalizačního roku 1983.

Šikana těch, kdo vypadají nekonformně

Podle Lubomíra Müllera, který dnes před českou justicí zastupuje Jana Dvorníka, tehdy bylo obžalováno 25 lidí, z nich potom jen tři unikli odsouzení. Totalitní "spravedlnost" rozdávala především podmíněné tresty, čtyři mladí ovšem museli do vězení "natvrdo".

Související

Otoč to, do Mnichova! Smrt v letadle, kterou komunisté zneužili v boji s "máničkami"

Únos letadla 1972
53 fotografií

"Postup Státní bezpečnosti byl v rozporu s lidskými právy, šlo o zjevnou šikanu těch, kdo vypadají poněkud nekonformně," oznámil v úterý Müller před brněnským soudem, proč jeho klient Jan Dvorník žádá rehabilitaci.

"Pamatuju si, že Střelák byl ten den plný východních Němců, všichni posedávali po trávě. Šel jsem ke svodidlům a v tu chvíli, když jsem okouněl, to bylo vyřešeno rychle," vybavuje si sám Dvorník detaily toho, jak jej jako třiadvacetiletého příslušníci Veřejné bezpečnosti 11. června 1983 zmlátili obuškem a odvlekli do jednoho z přistavených antonů.

Lubomír Müller, právní zástupce Jana Dvorníka, poté, co Městský soud v Brně jeho klienta rehabilitoval.
Lubomír Müller, právní zástupce Jana Dvorníka, poté, co Městský soud v Brně jeho klienta rehabilitoval. | Foto: Ondřej Stratilík

V brněnské vazbě pak musel více než tři měsíce čekat na soud. Ten 28. září 1983 rozhodl, že je Dvorník vinný. Neuposlechl prý výzvu zasahujících jednotek a tím se dopustil trestného činu ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele. K již odseděným třem měsícům "vyfasoval" navíc osmnáctiměsíční podmínku.

Související

Proces s "vlasatci" stvořil Chartu 77. Na chodbě soudu se potkávali zástupci disentu

Ivan Kyncl: Plastic People of the Universe

"Ta vazba mě stála jako pobyt v Interhotelu," usmívá se dnes Dvorník hořce. "Za bezmasou stravu a za to, že jsem jednou denně mohl na čerstvý vzduch, mi pak další tři roky strhávali peníze z platu," dodává jedním dechem.

Po krátkém jednání předseda brněnského soudního senátu Ondřej Klusák v úterý 9. září 2025 rozhodl, že se 42 roků starý ortel ruší a Dvorník je pravomocně rehabilitován. "Soud se plně ztotožnil s obhajobou," prohlásil Klusák. Řídil se i tím, že už v lednu roku 1994 byl podobně zrušen rozsudek nad Dvorníkovým kolegou Radkem Nečasem.

Výdaje za přiděleného právníka, které musel platit odsouzený Radek Nečas. Toho soudy rehabilitovaly v roce 1994, odškodnění se zatím nedočkal.
Výdaje za přiděleného právníka, které musel platit odsouzený Radek Nečas. Toho soudy rehabilitovaly v roce 1994, odškodnění se zatím nedočkal. | Foto: Ondřej Stratilík

Oba muži po skončení jednání prohlásili, že by rádi ještě od ministerstva spravedlnosti získali odškodnění. Právník Libor Müller v té souvislosti zkritizoval český stát za to, že od začátku 90. let se tyto částky úřady nevalorizovaly.

Pokud tedy Dvorník uspěje ještě u ministerstva, za každý den vazby získá dvacet korun a jako náhradu za ušlou měsíční mzdu pak dva a půl tisíce. Celkově tedy 9300 korun. Nad otázkou, jestli pak za tyhle peníze vyrazí třeba znovu po 42 letech na víkend do Žabčic, se pak už Dvorník jen usmál.

Vyjádření Jana Dvorníka, kterého po dlouhých 42 letech rehabilitoval Městský soud v Brně (9. 9. 2025) 

Jan Dvorník, který se po 42 letech dočkal rehabilitace od české justice (9. 9. 2025) | Video: Ondřej Stratilík
 
Mohlo by vás zajímat

Detaily tragické srážky aut se čtyřmi mrtvými: nikdo z pasažérů nebyl připoutaný

Detaily tragické srážky aut se čtyřmi mrtvými: nikdo z pasažérů nebyl připoutaný

Hledají nebezpečného pacienta z léčebny v Bohnicích. Může napadat ženy

Hledají nebezpečného pacienta z léčebny v Bohnicích. Může napadat ženy

"Starostové a Řehka? To je teda pěkná kravina." Opozice cupovala šéfa armády

"Starostové a Řehka? To je teda pěkná kravina." Opozice cupovala šéfa armády

Komora šetří bitcoinového Blažka. Porušil zákon proti praní špinavých peněz?

Komora šetří bitcoinového Blažka. Porušil zákon proti praní špinavých peněz?
domácí Aktuálně.cz Obsah StB totalita komunismus rehabilitace proces demonstrace GP (Grand Prix)

Právě se děje

před 4 minutami
Žádná exotika ani plevel. Češi neprávem přehlíží poklad mezi bylinkami

Žádná exotika ani plevel. Češi neprávem přehlíží poklad mezi bylinkami

Jedna z nejzdravějších rostlin světa vám totiž možná roste přímo doma - a vy ji klidně můžete považovat za obyčejný plevel.
Aktualizováno před 12 minutami
Neplánovali jsme zasáhnout cíle v Polsku, ozvalo se Rusko. Nabízí jednání

ŽIVĚ
Neplánovali jsme zasáhnout cíle v Polsku, ozvalo se Rusko. Nabízí jednání

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 14 minutami
Odešla velká soupeřka Čáslavské. Na svatbě hvězdy se Řešátková bála o život

Odešla velká soupeřka Čáslavské. Na svatbě hvězdy se Řešátková bála o život

Ve věku 78 let zemřela stříbrná olympijská medailistka ve sportovní gymnastice Bohumila Řešátková.
před 24 minutami
"Souložící dvojice a odhalená ňadra." Žabčický masakr po 42 letech opět před soudem

"Souložící dvojice a odhalená ňadra." Žabčický masakr po 42 letech opět před soudem

Jan Dvorník byl jedním z těch, koho 11. června 1983 zmlátily policejní oddíly a kterého pak totalitní justice i odsoudila. Teď se dočkal rehabilitace.
před 28 minutami
Kouč rakouských fotbalistů drandil po hřišti jako Pogačar. Ale na baterky

Kouč rakouských fotbalistů drandil po hřišti jako Pogačar. Ale na baterky

Rakouský trenér v poločase kvalifikace MS projel na elektrokole mezi hráči Bosny a pobavil celý stadion.
před 49 minutami
Ronaldo dal za Portugalsko už 141. gól a vyrovnal rekord kvalifikací MS

Ronaldo dal za Portugalsko už 141. gól a vyrovnal rekord kvalifikací MS

Ronaldo dal 39. gól v kvalifikaci MS a vyrovnal rekord guatemalského kanonýra Carlose Ruize.
před 1 hodinou
Detaily tragické srážky aut se čtyřmi mrtvými: nikdo z pasažérů nebyl připoutaný

Detaily tragické srážky aut se čtyřmi mrtvými: nikdo z pasažérů nebyl připoutaný

Nehoda patří k nejtragičtějším haváriím na silnicích v Česku za poslední roky.
Další zprávy