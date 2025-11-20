Svět se zastavil. Kolosální výpadek ukazuje na zásadní malér, před kterým není úniku

Software Cloudflare používají statisíce společností po celém světě. Služba funguje jako nárazník mezi webovými stránkami a koncovými uživateli a chrání jejich stránky před útoky, které je zahltí a znepřístupní (tzv. "DDoS").
Paradoxně to ale byl sám Cloudflare, který nečekaně způsobil chaos po celém světě. Výpadek služby měl drastické dopady na celý internet ve všech jeho podobách. I po opravě chyby, kterou provozovatelé odhalili, se některé webové stránky potýkaly s chybovými hláškami.
"Služby Cloudflare využívá velká část světového internetu. Kvůli úternímu výpadku byla nedostupná celá řada významných webů, od e-shopů přes služby, sociální sítě i média. Nefungoval paradoxně ani Downdetector - služba, která monitoruje dostupnost webů," řekl šéf hostingové společnosti ČMIS Václav Svátek.
Ztráta? Desítky milionů korun za hodinu
V případě takto velkých výpadků se prakticky zastaví byznys - obchody neprodávají, platební systémy nefungují, služby nejsou dostupné, návštěvnost stránek klesá na nulu.
Firmám, kterým se zastaví klíčové provozní procesy, vznikají ztráty v řádech jednotek až desítek milionů korun za každou hodinu výpadku.
Zatím ale neexistuje spolehlivý a levný způsob, jak dosáhnout stoprocentní dostupnosti v podobných situacích, ani záložní servery nejsou nutně spásou. Václav Svátek zmínil také zásadní problém, se kterým se potýká nejen evropský prostor.
"Výpadky tu s námi byly a budou. Nadále se ukazuje, že nic ve světě IT není zcela spolehlivé a že se výpadky dějí i dalším velkým hráčům, jako jsou Amazon, Google či Microsoft. Všichni sídlí v USA a jenom podtrhují absolutní závislost Evropy na technologických gigantech," varoval Svátek.
Zásadní chyba nás všech
Podle Jiřího Kohouta z Check Pointu se jakákoli platforma, na které záleží tak velká část světového provozu, stává téměř automaticky terčem. A i náhodný výpadek proto vyvolává rozruch a nejistotu, čehož umí útočníci také zneužít.
"Pokud by navíc incident podobného rozsahu byl vyvolán úmyslně, může dojít ke kolapsu komunikace s veřejností a ke zhroucení značného množství základních služeb. Řada organizací sází vše na jednu kartu a nemá smysluplné zálohy. Když pak dojde k narušení provozu, nejsou připraveni," upozornil Kohout.
Poznamenal, že neselhal každý zvlášť, ale byla narušena jedna vrstva služby, na kterou se všichni spoléhali. Internet měl být podle něj odolný kvůli své decentralizaci, nakonec ale všichni koncentrují obrovské množství globálního provozu u několika málo poskytovatelů cloudových služeb. A to je problém.
"Dokud nebudou kritické služby budovány s ohledem na odolnost a redundanci, každý výpadek dopadne na uživatele velmi tvrdě," uzavřel bezpečnostní expert.