Zahraničí

Nejvíc ruský robot světa. Z trapasu v Moskvě je hit, dokonalá katastrofa, zní reakce

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 2 hodinami
Předvedení prvního ruského humanoidního robota s umělou inteligencí se na technologické konferenci v Moskvě nepovedlo úplně podle představ. Video zachycující jeho "opileckou" chůzi, pád a následný zmatek na podiu se stalo rychle virálním a vyvolalo vlnu reakcí. "Nejvíc ruský robot na světě," zní ze sociálních sítí. Některá média dokonce spekulovala nad pravostí záběrů.
Robot při představení spadl přímo na jevišti | Video: X/dibuenio

Ani hudba z legendárního filmu Rocky nepomohla ruskému robotovi Aidolovi, aby se během moskevské konference udržel na nohou. Záběry kolující na sociálních sítích ukazují, jak se Aidol snaží udržet vzpřímenou polohu a na jevišti dělá malé a váhavé kroky - snaha ale dlouho nevydrží a stroj se sesune k zemi. Organizátoři se snažili situaci zachránit natažením plachty, která by ležícího robota na zemi zakryla, ta sama se ale zamotala a následovaly tak dlouhé vteřiny trapné situace.

Robot pod vlivem alkoholu a ani Rocky nepomohl

Reakce na takovou událost na sebe na internetu nenechaly dlouho čekat. Komentující zmiňují, že robot vypadá jak pod vlivem alkoholu. "Roboti by neměli pít ruskou vodku," zní pod příspěvkem, který odkazuje na video z konference. "Myslím, že chůzi se naučil od alkoholiků," píše uživatelka na sociální síti X. 

Související

"Je to strašně přeceněné." Programátor cupuje "hype" kolem umělé inteligence

Spotlight - Daniel Steigerwald
32:48

Pozdvižení vyvolala i zvolená hudba, na kterou robot nastupoval - znělka z americké filmové série Rocky. Bojovná atmosféra ale netrvala příliš dlouho. "Přišel na znělku Rockyho, nepřežil ani první kolo," smějí se komentující s odkazem na filmového boxera. "Robot očividně nebyl připravený na jeho vítězné kolečko."

Šlo o záměr?

Některá média se domnívají, že celá situace působí jako "dokonale nahraná katastrofa", která si dává za cíl zesměšnit neustálou pozornost o humanoidní roboty. Informaci přejal i nezávislý ruský zpravodajský server Astra, který veřejně odsuzuje ruskou invazi na Ukrajinu - video by tak mohlo být i druhem reklamního triku, píše web Futurism.

Pravost záběrů i celé konference ale potvrdila sama moskevská zpravodajská agentura TASS s odvoláním na Koalici nových technologií. "Toto je přesně ten druh učení v reálném čase, kdy se z úspěšné chyby stanou znalosti a z nešťastné chyby zkušenosti. Doufám, že se z této chyby stanou zkušenosti," prohlásil generální ředitel vývojářské společnosti Vladimir Vitukhin.

Člověk nebyl potřeba. Poprvé celý útok a zajetí provedly jen stroje, hlásí Ukrajina (celý článek s videem zde)

Útok ukrajinské 3. samostatné útočné brigády a zajetí ruských vojáků | Video: X/Gerashchenko_en
 
Mohlo by vás zajímat

EU šetří Google, hrozí mu pokuta. Kvůli podezření z diskriminace médií

EU šetří Google, hrozí mu pokuta. Kvůli podezření z diskriminace médií

Teror v Bataclanu, strach v ulicích Paříže. Krvavá noc po sobě zanechala 130 mrtvých

Teror v Bataclanu, strach v ulicích Paříže. Krvavá noc po sobě zanechala 130 mrtvých
17 fotografií

Europoslanci smetli české výhrady, přijali nejpřísnější klimaplán

Europoslanci smetli české výhrady, přijali nejpřísnější klimaplán

Situace pro Kyjev se horší, bude s námi muset "dříve či později" jednat, tvrdí Kreml

Situace pro Kyjev se horší, bude s námi muset "dříve či později" jednat, tvrdí Kreml
zahraničí Aktuálně.cz Obsah video Video Aktuálně.cz Nejsledovanější videa robot Rusko

Právě se děje

před 6 minutami
Poznáváte ho? Policie prosí o pomoc s pátráním po agresorovi, přiznávají problém

Poznáváte ho? Policie prosí o pomoc s pátráním po agresorovi, přiznávají problém

"Pokud zachycenou osobu poznáváte, ozvěte se policistům na lince 158. Tím pomůžete k řádnému objasnění případu," vzkázala policie.
před 33 minutami
Stéblová 1960. Zelené světlo a smrt 118 lidí, příběh nejhorší železniční tragédie
Přehled

Stéblová 1960. Zelené světlo a smrt 118 lidí, příběh nejhorší železniční tragédie

Mrazivá rekonstrukce největší české vlakové katastrofy, plné chyb, záhad a komunistického mlčení. Před 65 lety zemřelo u Stéblové 118 lidí.
před 38 minutami
Husákovy děti jako demografická rozbuška. Rýsuje se revoluční plán péče o nemohoucí

Husákovy děti jako demografická rozbuška. Rýsuje se revoluční plán péče o nemohoucí

Česko se blíží do momentu, kdy v populaci skokově naroste počet nemohoucích seniorů. Stát do péče o ně zapojí příbuzné.
před 40 minutami
Miliardář Tykač koupí od Kaprainu polovinu mediálního domu Mafra

Miliardář Tykač koupí od Kaprainu polovinu mediálního domu Mafra

Společnost Mafra je vydavatelem deníků MF Dnes a Metro a řady časopisů. Provozuje také zpravodajské servery iDNES.cz a Lidovky.cz.
před 50 minutami
Pardubice překvapily posilou. Myslel jsem, že je to fór, přiznává Málek

Pardubice překvapily posilou. Myslel jsem, že je to fór, přiznává Málek

Podívejte se na nový díl hokejového podcastu Bago.
před 53 minutami
EU šetří Google, hrozí mu pokuta. Kvůli podezření z diskriminace médií

EU šetří Google, hrozí mu pokuta. Kvůli podezření z diskriminace médií

Zahájení řízení ještě neznamená, že se prokázalo porušení nařízení, zdůraznila komise. Vyšetřování chce mít uzavřené do dvanácti měsíců.
před 1 hodinou
Europoslanci smetli české výhrady, přijali nejpřísnější klimaplán

Europoslanci smetli české výhrady, přijali nejpřísnější klimaplán

Evropská komise navrhla závazný klimatický cíl pro rok 2040 na začátku července. Stalo se to navzdory výhradám některých států, včetně České republiky
Další zprávy