Nejvíc ruský robot světa. Z trapasu v Moskvě je hit, dokonalá katastrofa, zní reakce

Ani hudba z legendárního filmu Rocky nepomohla ruskému robotovi Aidolovi, aby se během moskevské konference udržel na nohou. Záběry kolující na sociálních sítích ukazují, jak se Aidol snaží udržet vzpřímenou polohu a na jevišti dělá malé a váhavé kroky - snaha ale dlouho nevydrží a stroj se sesune k zemi. Organizátoři se snažili situaci zachránit natažením plachty, která by ležícího robota na zemi zakryla, ta sama se ale zamotala a následovaly tak dlouhé vteřiny trapné situace.
Robot pod vlivem alkoholu a ani Rocky nepomohl
Reakce na takovou událost na sebe na internetu nenechaly dlouho čekat. Komentující zmiňují, že robot vypadá jak pod vlivem alkoholu. "Roboti by neměli pít ruskou vodku," zní pod příspěvkem, který odkazuje na video z konference. "Myslím, že chůzi se naučil od alkoholiků," píše uživatelka na sociální síti X.
Pozdvižení vyvolala i zvolená hudba, na kterou robot nastupoval - znělka z americké filmové série Rocky. Bojovná atmosféra ale netrvala příliš dlouho. "Přišel na znělku Rockyho, nepřežil ani první kolo," smějí se komentující s odkazem na filmového boxera. "Robot očividně nebyl připravený na jeho vítězné kolečko."
Šlo o záměr?
Některá média se domnívají, že celá situace působí jako "dokonale nahraná katastrofa", která si dává za cíl zesměšnit neustálou pozornost o humanoidní roboty. Informaci přejal i nezávislý ruský zpravodajský server Astra, který veřejně odsuzuje ruskou invazi na Ukrajinu - video by tak mohlo být i druhem reklamního triku, píše web Futurism.
Pravost záběrů i celé konference ale potvrdila sama moskevská zpravodajská agentura TASS s odvoláním na Koalici nových technologií. "Toto je přesně ten druh učení v reálném čase, kdy se z úspěšné chyby stanou znalosti a z nešťastné chyby zkušenosti. Doufám, že se z této chyby stanou zkušenosti," prohlásil generální ředitel vývojářské společnosti Vladimir Vitukhin.