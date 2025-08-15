Domácí

Stát začne vymáhat od Agrofertu dotace kvůli Babišovu střetu zájmů, oznámil Výborný

před 36 minutami
Ministerstvo zemědělství začne vymáhat dotace poskytnuté Agrofertu v období, kdy byl koncový vlastník holdingu Agrofert Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů. Na síti X to v pátek uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Upozornil na to také server Seznam Zprávy. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský uvedl, že pro jakékoliv vrácení dotací nevidí důvod a jedná se podle něj o předvolební kampaň.
Andrej Babiš a Farma Čapí hnízdo (koláž).
Andrej Babiš a Farma Čapí hnízdo (koláž).

"Na základě našich aktuálních právních stanovisek a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu potvrzeného Ústavním soudem z konce dubna, směřujeme k zahájení řízení o vrácení dotací společnostmi holdingu Agrofert. Jedná se o dotace poskytnuté v období, kde byl koncový vlastník Andrej Babiš ve střetu zájmů, tedy členem vlády," napsal Výborný na X.

Babiš reagoval, že Výborný od nástupu do funkce zneužívá funkci a úředníky k politickému boji a chce se jen zviditelnit před volbami. "Kroky k zahájení vrácení podpor začnou v nejbližší době, jde řádově o tisíc žádostí," doplnil resort na dotaz agentury ČTK.

Podle Seznam Zpráv největší objem peněz, o který jde, představují takzvané nárokové zemědělské dotace, které firmy z Agrofertu pobíraly za to, že obdělávaly půdu a chovaly dobytek. Mohlo by jít až o miliardy, tvrdí server. Podle Výborného jde rovněž o takzvané národní dotace, které šly z českého rozpočtu.

Jde o období od roku 2017, kdy byla schválená novela zákona o střetu zájmů, do prosince roku 2021, kdy Babiš skončil jako premiér. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej kvůli novele zákona o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů.

Navrácení dotací vyplacených prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) bude řešit tento fond. "Jde řádově o tisíce žádostí, tedy několikanásobně větší objem žádostí, než SZIF vymáhá standardně. Konkrétní částku bude možné sdělit po posouzení všech případů, kde se k vratce přistoupí," uvedl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Podle Bílého se ale jedná o rozdílné druhy podpor a každá má stanovené jiné postupy pro jejich vrácení, ohledně dalšího postupu proto nyní resort jedná.

Agrofert pro vrácení dotací nevidí důvod ani právní opodstatnění. "Očividně se jedná o předvolební kampaň pana ministra Výborného, ve které se snaží zneužít naše jméno. Informaci máme pouze z médií, nevíme tedy, které dotace konkrétně má MZe na mysli," reagoval Heřmanský.

"Ministr Výborný od nástupu do funkce zneužívá svou funkci a úředníky k politickému boji a chce se jen zviditelnit před volbami. Celá koalice je posedlá Babišem a Agrofertem," řekl ČTK Babiš. "Očekávám, že stejné metody tedy použije i v případě jeho stranického kolegy (Mariana) Jurečky, který převedl firmu na manželku a dál pobírá dotace," dodal expremiér a předseda hnutí ANO.

Výborný nyní Seznam Zprávám řekl, že ve čtvrtek měl ve věci jednání s generálním ředitelem SZIF Petrem Dlouhým a šéfem představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) Josefem Kučerou. Agrofert bude ze čtvrtečního jednání požadovat zápis. "Vyzýváme pana ministra Výborného, aby nepřekračoval své pravomoci a nepřípustně nezasahoval do činnosti PGRLF a SZIF. Všechny dotace čerpáme v souladu se zákony a dotačními pravidly České republiky a EU," dodal Heřmanský.

Soudy v Česku už několik let řeší žaloby dceřiných firem ze skupiny Agrofert, v nichž se domáhají vyplacení dotací. Týkají se období vládního angažmá Babiše, který měl tehdy Agrofert vložený ve svěřenských fondech. Peníze jim české úřady nevyplatily kvůli obavě, že Evropská unie kvůli střetu zájmů dotace neproplatí. Řada sporů firem a SZIF dospěly až k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS) v Brně.

První pravomocný rozsudek Městského soudu v Praze, který řekl, že se zákaz střetu zájmů vztahuje i na zemědělské dotace, padl v roce 2022. Podle Výborného ale bylo správné s vymáháním počkat. "Chci však zdůraznit, že jsem ten poslední, kdo by bojoval za Agrofert Andreje Babiše. Ale každý ministr musí jednat v souladu se zákonem a právním řádem. A pokud tato věc byla napadena u Ústavního soudu, bylo správné vyčkat na jeho rozhodnutí," uvedl. K vymáhání dotací vyzval například už začátkem května bývalý ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Například v roce 2019 získal Agrofert podle svých výročních zpráv na dotacích skoro dvě miliardy korun. Převážná část z 1,6 miliardy vykázaných provozních dotací byla ale navázaná na zemědělskou prvovýrobu. Z evropských dotací určených pro zemědělce a na rozvoj venkova, které v ČR zprostředkovává SZIF, získaly firmy z holdingu Agrofert v roce 2020 víc než miliardu korun.

Agrofert ve vyjádření na svém webu doplnil, že je podle něj v EU i ČR zcela běžné, že nárokové dotace čerpají i společnosti vlastněné členy vlády či jinými představiteli výkonné moci, případně jejich rodinnými příslušníky.

 
