Kauza Čapí hnízdo: Babiš podává trestní oznámení na znalce

Předseda ANO Andrej Babiš ve sněmovně oznámil, že podává trestní oznámení na znalce kvůli posudku v kauze Čapí hnízdo. Podezírá ho z křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku.

Babiš zopakoval, že kvůli verdiktu odvolacího soudu v dotačním případu neodstoupí. Rozhodnutí pražského vrchního soudu označil za politické a za skandální. Předsedkyně senátu odvolacího soudu Eva Brázdilová byla podle předsedy ANO podjatá.

Babiš vystoupil jako první z řečníků s přednostním právem před mimořádnou schůzí, kterou nechal svolat vládní tábor k závěrečnému schvalování některých předloh. Podrobně popisoval svůj pohled na případ, následně se věnoval i dalším kauzám. Vzhledem k tomu, že chtějí vystoupit i další opoziční představitelé, je možné, že Sněmovna se některými návrhy zákonů bude zabývat až odpoledne.

Předseda ANO prohlásil, že ekonomický znalec Vítězslav Hálek svým posudkem kauzu Čapí hnízdo účelově vykonstruoval, přičemž posudek hrál klíčovou roli. "Pro mě to je zločinec, lhář a podvodník, pro paní soudkyni Brázdilovou je to nějaký důkaz," prohlásil. Trestní oznámení čítá podle Babiše celkem 11 stran.

V úvodu vystoupení Babiš uvedl, že se musí smát výzvám politických oponentů k rezignaci, neboť případ podle něho nemá nic společného s jeho politickou kariérou.

"V rámci této kauzy nikdy neodstoupím. Není pro to nejmenší důvod," zdůraznil předseda ANO. Naopak zmínil nynější bitcoinovou aféru, kvůli níž odešel z čela ministerstva spravedlnosti Pavel Blažek, jenž také pozastavil členství v ODS. Babiš se pozastavil nad tím, proč před soudem nestojí podle něho zločinci Blažek a také ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

"Černý den pro právní stát"

Vrchní soud v Praze zrušil v pondělí rozsudek, kterým pražský městský soud loni v únoru Babiše i jeho tehdejší poradkyni, nyní europoslankyni za ANO Janu Nagyovou osvobodil. Konstatoval, že v jednotlivých krocích v případu spatřuje znaky trestných činů. Městský soud se bude případem muset znovu zabývat, odvolací senát ho svým právním názorem zavázal.

Babiš mluvil o černém dnu pro právní stát a justici a soudní verdikt pokládá za skandální. Připomíná podle něho dávné doby, kdy byl rozsudek daný předem bez ohledu na dokazování. "Je to politický proces," prohlásil. Brázdilová podle předsedy ANO od začátku věděla, že chce jeho a Nagyovou odsoudit. Nahradila podle něho státního zástupce a postavila se do role, která jí nepřísluší. "Jsme ještě vůbec právní stát?," tázal se Babiš. Vedle Hálka se opřel také do někdejšího nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který v prosinci 2019 po přezkumu stíhání Babiše a Nagyové obnovil.

Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Vyplacením dotace podle státního zástupce vznikla Regionální radě regionu Střední Čechy škoda 49,9 milionu korun. Firma spornou dotaci v roce 2018 vrátila.

"K žádnému podvodu nedošlo, nebyla žádná korupce, nikdo na tom nevydělal," tvrdil Babiš. Soudí, že politici vládního tábora se ho bojí. "Jste podělaní strachy, že se vrátíme," prohlásil šéf ANO.

Europoslankyni viní žalobce z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, Babiše by podle něj soudy měly potrestat za pomoc k oběma trestným činům.