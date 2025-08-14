Domácí

Chlapec se zeptal Babiše na jména planet. Reakce šéfa ANO ho velmi zklamala

před 1 hodinou
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na předvolebních mítincích setkává málokdy s dotazy, které by ho vyvedly z míry. Na nedávném mítinku se ale něco takového povedlo chlapci, který mu položil zdánlivě jednoduchou otázku ze základní školy. Pak už jen sledoval, jak se Babiš a jeho příznivci kolem něj smějí, aniž by se mu dostalo odpovědi.
Aktuálně.cz zachytilo chvíle, kdy se školák zeptal Andreje Babiše na to, jestli už dokáže vyjmenovat planety sluneční soustavy. | Video: Radek Bartoníček

Předvolební setkání v Bystřici pod Hostýnem probíhalo podle známého scénáře Babišových mítinků. Nejdříve vyzýval své posluchače, mezi kterými převažovali senioři, aby chodili na vyšetření, a zároveň se i některých ptal, zda skutečně chodí. Následně kritizoval vládu a mluvil o tom, co všechno bude ANO údajně dělat lépe.

Když došlo na dotazy, týkaly se vesměs kritiky vlády, takže odpovědi nedělaly Babišovi žádný problém. Do všeobecně dobré nálady plné úsměvů a vzájemných sympatií se přihlásil o slovo dvanáctiletý chlapec. Jakmile dostal do ruky mikrofon, oči všech kolem sledovaly jen jeho, bylo evidentní, že všichni jsou zvědaví, jaký dotaz položí.

"Já se chci zeptat, jestli už dokážete vyjmenovat planety sluneční soustavy," pronesl školák s vážným výrazem ve tváři otázku, kterou zachytilo i video Aktuálně.cz. Následoval hlasitý, nepříjemný smích seniorů kolem, kterým se patrně otázka nelíbila. Samotný Babiš se usmíval, vzal si od hocha mikrofon a - neodpověděl. "To je vtipné. No, dobře, mátě někdo další dotaz?" zeptal se jako by předcházející dotaz vůbec nezazněl. Hoch se na Babiše díval a zjevně čekal na odpověď. Reakcí šéfa ANO byl velmi zklamaný.

Jestliže se chlapec ptal Babiše, zda už planety zná, bylo zřejmé, že věděl o pořadu televize Prima z roku 2022. Tehdy tato televize Babiše i další kandidáty na prezidenta pozvala před děti, které se mimo jiné Babiše zeptaly, jestli by mohl vyjmenovat planety sluneční soustavy. "Ježišmarjá," řekl nejdříve a pak zkusil některé jmenovat. "Měsíc, Mars, Pluto, Saturn. Co je tam ještě? Slunce," odpovídal, zatímco děti se začaly smát.

Už předtím totiž Babiš nedokázal jmenovat nejznámější díla Jaroslava Haška, neznal knihy Karla Čapka nebo nevěděl odpověď na otázku, kolik žaludků má kráva a jak se jmenují. Mimochodem, planety sluneční soustavy jsou tyto: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun.

 
