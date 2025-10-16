Domácí

Jiný soud, jiný verdikt. Žalobu SPD proti zařazení do zprávy o extremismu zamítl

ČTK ČTK
Aktualizováno před 39 minutami
Obvodní soud pro Prahu 7 ve čtvrtek zamítl žalobu hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), které se brání zařazení do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022. Proti rozsudku lze podat odvolání k Městskému soudu v Praze. V jiném sporu týkajícím se zprávy za druhé pololetí roku 2020 porušení práv ve čtvrtek městský soud porušení práv potvrdil.
Tomio Okamura, předseda hnutí SPD.
Tomio Okamura, předseda hnutí SPD. | Foto: Jakub Plíhal

Soudkyně Jitka Poláchová uvedla, že si je vědoma čtvrtečního rozhodnutí městského soudu, aktuálně projednávaná žaloba se ale týká jiného, pozdějšího období, kdy do vyjadřování SPD vstoupila otázka války na Ukrajině a také ukrajinských uprchlíků. "Soud dospěl k závěru, že žalobce (SPD) se ve sledovaném období ve veřejném prostoru dlouhodobě prezentoval výroky, které lze označit za předsudečně nenávistné," konstatovala Poláchová.

"Každý, kdo se rozhodne vystupovat veřejně, každý, kdo zastupuje hlasy občanů, by měl dbát na kulturu, obsahovou správnost a korektnost svého vystupování," uvedla Poláchová. Představitelé politických stran podle soudkyně mají velký prostor v médiích, vyjadřují své názory na sociálních sítích a promlouvají k velkému množství občanů, proto by měli vážit každé slovo a snažit se vyvarovat konfliktních, kontroverzních a necitlivých projevů. "Což podle názoru soudu v této žalobce a jeho představitelé dlouhodobě nečinili," dodala soudkyně.

Právní zástupce SPD Martin Novotný podotkl, že obvodní soud před několika měsíci žalobě hnutí týkající se celého roku 2022 nepravomocně vyhověl a porušení práv konstatoval. "Zdejší soud nyní rozhodl o pololetí celého roku opačně, takže je zde jasné porušení předvídatelnosti soudního rozhodování a tu otázku bude muset konečně vyřešit až odvolací soud," řekl Novotný. Hnutí podle něj pravděpodobně podá odvolání.

I podle zástupce ministerstva Lubomíra Janků bude muset přístup různých senátů k roku 2022 sjednotit Městský soud v Praze. "Vítáme to, že v období druhého pololetí roku 2022 soud vnímal tu rétoriku proti ukrajinským uprchlíkům v obecné rovině jako nenávistnou a důvodnou pro zařazení hnutí SPD do zprávy," řekl novinářům Janků.

Mluvčí SPD Lenka Čejková sdělila, že soudkyni nezajímalo ranní rozhodnutí odvolacího soudu, ale zcela nepochopitelně rozhodla i v rozporu s verdiktem stejného soudu o zprávě za celý rok 2022. "Tato dvě rozhodnutí vedle sebe logicky nemohou existovat. Jedná se o flagrantní porušení principu předvídatelnosti soudního rozhodování," uvedla.

Ve stručném ústním odůvodnění se podle ní soudkyně s rozporem nevypořádala. "Jsme toho názoru, že veřejné projevy hnutí SPD se v roce 2022 nijak výrazně neodchylovaly od těch v roce 2020," dodala Čejková. SPD se podle ní odvolá a očekává, že úspěšně.

Městský soud v Praze ve čtvrtek dopoledne konstatoval, že hnutí se ve druhé polovině roku 2020 sice vyjadřovalo například k problematice migrace, integrace muslimů, kritizovalo EU nebo NATO, znaky pro zařazení do zprávy tak, jak je ministerstvo vnitra definovalo, však nenaplnilo. Upozornil však, že se zabýval jen obdobím roku 2020 a dobou, která mu bezprostředně předcházela.

Právník SPD Adam Batuna dopolední rozhodnutí uvítal, potvrzuje podle něj, že SPD není extremistickou nebo xenofobní stranou. Janků řekl, že ministerstvo vnitra rozhodnutí respektuje, po doručení písemného rozhodnutí zváží podání dovolání.

Hnutí podalo kvůli zařazení do zpráv celkem čtyři žaloby. Obvodní soud pro Prahu 7 ve dvou konstatoval porušení práv SPD, omluvu však hnutí nepřiznal. Ve dvou žalobu zamítl. Odvolací soud zatím potvrdil jen jedno rozhodnutí, dalšími odvoláními se bude zabývat v listopadu a v prosinci.

 
domácí Aktuálně.cz Obsah SPD soud politika Ukrajina

