Šéf zelených: Máme na osm procent. O squattingu, genderu a migraci jsme si zakázali mluvit

Zelení schválili nový volební program, kde slibují snížení daní nebo dotace firmám, které přinesou do výroby inovace. Strana se intenzivně chystá na volby, ve kterých potřebuje uspět, aby si udržela důvěru voličů. Chce se proto vyhnout kontroverzním a menšinovým tématům. "Shodli jsme se na tom, že ve volebním programu nebudou tři témata: gender, squatting a migrace," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz předseda strany Matěj Stropnický s tím, že si tato slova na příštích několik měsíců zakázali. Podle něj budí příliš mnoho vášní a odvádějí pozornost od ochrany životního prostředí.

V posledním průzkumu jste měli asi 3,5 procenta, což vás vyřazuje ze sněmovny. Jsou vaše ambice větší?

Chceme se vrátit do sněmovny, protože pak se zelená politika stává relevantní. A máloco Česko potřebuje tolik jako ochranu přírody a péči o krajinu a změnu způsobu nakládání se zdrojem bohatství, které příroda poskytuje.

Jak to chcete udělat?

Na sjezdu jsme také připravili tým stínové vlády. Současná vláda potřebuje odbornou oponenturu, která nebude vycházet z ideologických premis lidí, kteří její nástup umožnili, nebo dokonce způsobili - tedy lidí z TOP 09 a ODS. Ty v roli opozice v průběhu volebního období opakovaně selhávaly, ukázaly se v kritice vlády jako nevěrohodné, a naopak způsobily dramatický nárůst preferencí hnutí ANO Andreje Babiše. S vládou je třeba odborně polemizovat, do týmu jsme proto získali celou řadu nestraníků, jako je třeba podnikatel Jiří Hlavenka, který má na starost agendu průmyslu a obchodu.

Jaká je tedy například ekonomická část vašeho programu?

Chceme pomoci tomu, aby česká ekonomika prošla stejným přechodem, jaký už má za sebou většina západních ekonomik. Jde o přechod od staré struktury práce s malou přidanou hodnotou, ve které mají lidé malé platy, životní prostředí je hodně znečišťované a výrobky jsou nekonkurenceschopné, směrem k modernější ekonomice, která je založená na inovacích a službách, díky nimž se zvýší hodnota produktů a také odměna, kterou dostávají zaměstnanci.

Je to ale realistický slib, když Česku chybí kvalifikovaní zaměstnanci? Nehovoříte o vzdušných zámcích?

Vzdělání nepodceňujeme, proto máme v programu zvýšení platů učitelů alespoň na úroveň ostatních vysokoškolsky vzdělaných lidí, nástupní plat by se tedy měl pohybovat kolem třiceti tisíc korun. O zmíněnou proměnu ekonomiky se chceme pokusit formou dotačních programů, nebo snižováním daní firmám, které přinesou inovace a vytvoří pracovní místa s přidanou hodnotou. Rozhodně plánujeme ukončit dotace montovnám a zahraničním investicím do logistických center.

O jak velkém snížení daní uvažujete?

Spíše než rovnou daň podporujeme daňovou progresi a zvyšování daňové zátěže těch, kdo znečišťují životní prostředí. Daňovou úlevu by naopak měli dostat ti, kdo přinášejí inovace. Jestli toto snížení bude na úrovni například pěti procent na pět let u daní z příjmů pro právnické osoby, které budou součástí inovačního programu, záleží na případném hlavním vládním partnerovi.

Babišova cesta z Prahy do Brna za 40 minut je nereálná

Není hlavním problémem zelených fakt, že ekologii ve svých programech už mají i ostatní strany, čímž vás vytlačují ze souboje o voliče?

Strany občas ekologii nabízejí ve volebních kampaních, když chtějí vypadat, že jim jde o udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí. Skutek se ve skutečnosti nedostavuje. Poslanci například odsouhlasili ochranu národních parků, druhý den však stavebním zákonem řekli, že na zbytku území se bude stavět bez ohledu na to, co si myslí veřejnost, dotčení vlastníci pozemků či ekologické organizace.

Dále novela o ochraně ovzduší trochu připomíná EET. Podobně jako se elektronická evidence tržeb zaměřuje hlavně na menší živnostníky, tato novela se týká domácností, ale nezpřísnily se pokuty ani limity pro velké znečišťovatele. Nedošlo ani ke změnám v dopravě. Zelení chtějí omezovat kamionovou dopravu a postupně ji přesouvat na železnici, vytlačovat ji z malých vesnic rozšířením mýtného na silnice druhé a třetí třídy, aby to tudy kamiony neobjížděly. Také se konečně rozvíjí debata o výstavbě vysokorychlostních železnic, v tomto stát zaspal. Babiš přitom na billboardech slibuje, že cesta z Prahy do Brna potrvá 40 minut, což je nereálné. Pod hodinu se jízda dá dostat, ale 40 minut je nesmysl.

Co v kampani uděláte, abyste voliče dostali na svou stranu? Jaká bude vaše strategie?

Je třeba dát najevo, že všechny strany se při rozhodování mezi zájmem o životní prostředí a jinými zájmy nakonec vždy rozhodnou pro ostatní zájmy. Formálně to v programu sice mají, ale nakonec prolomí limity těžby uhlí či neumožní hromadnou dopravu zdarma, když nastane smogová situace. Jediní zelení mají životní prostředí na prvním místě. Ještě se rozhodujeme, zda naším hlavním tématem bude ochrana ovzduší, ochrana půdy, nebo ochrana vody.

A dál?

Shodli jsme se na tom, že ve volebním programu nebudou tři témata: gender, squatting a migrace.

Proč?

Protože jsme si řekli, že tato tři slova vzbuzují ve společnosti tolik vášně, že zeleným nestojí za to obětovat ochranu životního prostředí těmto zdaleka ne tak podstatným otázkám. Jsme strana, která respektuje soukromé vlastnictví, a squatting pro nás je zajímavý kulturní projev, ale nepálí většinu veřejnosti. Pokud se chceme dostat do sněmovny, musíme řešit věci, které řeší většina veřejnosti. Čili o squattingu česká veřejnost od strany zelených do voleb neuslyší.

Pro genderová témata platí to samé?

V programu řešíme, jak motivovat firmy, aby došlo k postupnému narovnání platů mužů a žen. Například se můžeme bavit o snížení odvodů za ženu, která se vrací z rodičovské dovolená, což by firmu motivovalo, aby ji vzala zpět a dala jí adekvátní finanční ohodnocení. Ale už nechceme lidem říkat, jak mají mluvit.

A migrace?

Ta je nejsložitější. K nám neproudí zástupy migrantů, ale my jste strávili příliš mnoho energie tím, že jsme obhajovali povinnost společnosti přijmout je, pokud přijdou. Proto jsme si řekli, pojďme ten problém v tuto chvíli zaparkovat.

Lítačka je ve skutečnosti naše

A nemáte z těch témat jen strach?

Ne. Porovnali jsme si věci, které jsou důležité a které jsou symbolické. A chceme se věnovat důležitým věcem, jako je životní prostředí, práce, bydlení. To jsou klíčové otázky, které budeme v kampani řešit.

Slibujete e-government, tedy zjednodušení komunikace občanů s úřady, což máte s řadou stran společné.

Na tom se shodují skoro všechny strany, ale žádná v tom nic moc neudělala. My už jsme to prosadili například v projektu pražské Lítačky, která je v porovnání s původní opencard lacinější a jednodušší. Tento koncept ve skutečnosti připravili naši IT specialisté, prezentovala ho však paní primátorka Adriana Krnáčová.

Proč jste si to téma nechali vzít?

Protože na magistrátu sedí třicet lidí, kteří se jmenují odbor vnější komunikace, což je odbor, který pracuje pro paní primátorku. Ve skutečnosti na tom paní primátorka, pokud se nepletu, vymyslela jen slovo Lítačka.

Kolik budete mít na kampaň peněz?

Máme na ni třináct milionů.

Jak bude vypadat?

Následující měsíc budeme sestavovat kandidátky v jednotlivých krajích a souběžně probíhá příprava kampaně. Už víme, že nechceme billboardy - ty hyzdí krajinu a rozptylují řidiče, takže je považujeme za nebezpečné. Soustředíme se na elektronický prostor, kde je možné debatovat s voliči. Připravujeme se i na přímý kontakt s voliči.

Budete lídrem kandidátky v Praze?

Budu se ucházet o post lídra v Praze, kde jsem se narodil, žiji a kde mám, doufám, podporu.

Ve kterých krajích musíte uspět, abyste se do sněmovny dostali?

Musíme zásadně uspět v Praze, na jižní Moravě, ve středních Čechách, v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Pro zelené bude klíčový úspěch ve velkých městech. Musíme získat na svou stranu vysokoškolského městského voliče, o kterého usiluje třeba i TOP 09, byť pro vzdělanějšího voliče přece musí být obrovské morální dilema dát hlas Miroslavu Kalouskovi.

Jak velkého volebního výsledku chcete dosáhnout?

Důležité bude, aby se nám do léta podařilo v průzkumech překročit pět procent, a eliminovat tak prvotní rozhodování voliče v duchu ztracený a efektivní hlas. Pokud se nám to podaří, pak máme reálnou šanci získat mezi sedmi a osmi procenty.

S kým byste šli do koalice?

Na pražském magistrátu jsme si vyzkoušeli spolupráci s KDU-ČSL a Starosty a umíme s nimi najít společnou řeč. Na úřadu Prahy 3 jsme byli v koalici se sociální demokracií a TOP 09, což také fungovalo. U ANO vidím těžkou překážku v propojení ekonomických s politických zájmů. Pokud se tyto dvě moci propojí a jedna hoví druhé, tak je systém zásadně znečištěn a ohrožen. ANO je toho obhájcem a legitimizuje tento stav.

autor: Kateřina Frouzová

